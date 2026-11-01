नागपुरातील 8 सराफा व्यापाऱ्यांना लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने धमकी; प्रत्येकी 10 लाखांच्या खंडणीची मागणी
नागपुरातील 8 सराफा व्यापाऱ्यांना पोस्टाद्वारे धमकीची पत्रे पाठविण्यात आली असून, त्यामध्ये लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाचा उल्लेख करत प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली आहे.
Published : November 1, 2026 at 8:23 PM IST
नागपूर : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरातील 8 सराफा व्यापाऱ्यांना कुख्यात गुंड लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावानं धमकीची पत्रे पाठवून प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे नागपूरच्या सराफा बाजारात खळबळ उडाली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत सराफा असोसिएशनने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. एकाच वेळी 8 सराफा व्यापाऱ्यांना खंडणीची धमकी मिळाल्यानं व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या प्रकरणी नागपूर पोलिसांनी कारवाईचं आश्वासन दिलं असून, धमकीची पत्रे पाठवणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे (GJC) राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी या घटनेची माहिती दिली.
पोस्टाने पाठविलेल्या धमकीच्या पत्रांमुळे सराफा बाजारात खळबळ :
या प्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे व्यापाऱ्यांना धमकी देण्यासाठी फोन किंवा सोशल मीडियाऐवजी थेट टपाल सेवेचा वापर करण्यात आला आहे. नागपुरातील 8 सराफा व्यापाऱ्यांना पोस्टाद्वारे धमकीची पत्रे पाठविण्यात आली असून, त्यामध्ये लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाचा उल्लेख करत प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली आहे. काही व्यापाऱ्यांना पैसे देण्यासाठी तीन दिवसांची, तर काहींना पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीत खंडणी न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही पत्रांमधून देण्यात आला आहे.
व्यापाऱ्यांमध्ये भीती; पोलिसांकडून सुरक्षा :
धमकीच्या पत्रांमध्ये अभिनेता टायगर श्रॉफवर झालेल्या हल्ल्याप्रमाणेच व्यापाऱ्यांवरही हल्ला करण्याची धमकी देण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच गोळ्या घालून ठार मारण्याची आणि कापून टाकण्याची धमकीही पत्रांमध्ये देण्यात आली आहे. खंडणी देण्याची तयारी असल्यास दुकानाबाहेर 'जय श्रीराम' असं लिहिण्याचा संदेशही देण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या धमकीमुळे सराफा व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी व्यापाऱ्यांना सुरक्षा पुरविल्याची माहिती GJC चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी दिली. दरम्यान, धमकीच्या पत्रांमागे नेमके कोण आहे आणि त्यांचा लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी काही संबंध आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
मुख्यमंत्री आणि पोलीस आयुक्तांकडे सराफा व्यापाऱ्यांची तक्रार :
दरम्यान, 8 सराफा व्यापाऱ्यांना एकाच प्रकारच्या धमक्या मिळाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे (GJC) राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. तसेच नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडेही सराफा व्यापाऱ्यांच्या वतीने अधिकृत तक्रार करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांना मिळालेल्या धमक्या, खंडणीची मागणी आणि संभाव्य जीवितधोका लक्षात घेता, पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा. तसेच संबंधित व्यापाऱ्यांना संरक्षण देऊन त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.