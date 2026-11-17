8 राज्यांतील 618 सरपंचांकडून जाहिरातीच्या नावानं खंडणी; भोपाळ येथून चार महिलांना अटक
सरपंच आणि ग्रामसेवकांना बदनामीची धमकी देऊन पैसे उकळणाऱ्या टोळीचा नागपूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी भोपाळमधून चार महिलांना अटक केली आहे.
Published : November 17, 2026 at 9:25 PM IST
नागपूर-ग्रामपंचायतींच्या कारभारात कथित गैरव्यवहार उघड करण्याची आणि बदनामीकारक बातम्या प्रसिद्ध करण्याची धमकी देत सरपंच आणि ग्रामसेवकांकडून पैसे उकळण्याचा कथित प्रकार नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणात मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथून चार महिला आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तीन कॉल सेंटरच्या माध्यमातून आठ राज्यांतील लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य केलं जात असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. पोलिसांनी 618 रजिस्टर, 54 मोबाईल फोन, लॅपटॉप, संगणक आणि अन्य साहित्य असा एकूण सुमारे 7 लाख 29 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
दिवाळीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोहारी सावंगा दौऱ्यादरम्यान महिला सरपंचांनी त्यांच्याकडे धमकी मिळत असलेल्या प्रकाराची तक्रार केली होती. पैसे न दिल्यास ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहारांबाबत बातम्या प्रसिद्ध करून बदनामी करण्याची धमकी दिली जात असल्याचं सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात टाकण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. त्यानंतर नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत या कथित आंतरराज्यीय टोळीचा माग काढला.
स्वातंत्र्यदिनाच्या जाहिरातीसाठी तीन हजारांची मागणी:- प्रकरणाच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, गोदणी गाईमुख परिसरातील सरपंच मीना सुरेशसिंग सूर्यवंशी यांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. 11 ऑगस्ट ते 6 नोव्हेंबर या कालावधीत एका दैनिकाशी संबंधित असल्याचं सांगणाऱ्या एका महिलेनं सरपंचांशी संपर्क साधला होता. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त शुभेच्छांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी तीन हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी ऑनलाइन पेमेंट करण्याकरिता क्यूआर कोडही पाठविण्यात आला. मात्र, पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीची बदनामी करणारी बातमी प्रसिद्ध करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. याच पद्धतीनं जुनोना फुके येथील सरपंच प्रभा ओमप्रकाश गोतमारे यांच्याकडून कथितरीत्या 500 रुपये ऑनलाइन स्वीकारण्यात आले. इतर काही सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींनाही अशाच प्रकारे संपर्क करण्यात आल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे.
भोपाळमध्ये तीन कॉल सेंटरचा पर्दाफाश:- तक्रारीनंतर नागपूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने सायबर पोलिसांच्या मदतीनं तांत्रिक तपास सुरू केला. संशयित फोन क्रमांक, संपर्काची पद्धत आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास पथक भोपाळपर्यंत पोहोचले. तेथे हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा आणि एमपी नगर परिसरात तीन कॉल सेंटर चालविले जात असल्याचं आढळलं. या तीन ठिकाणी एकूण 35 तरुणी काम करत असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आले. त्यापैकी हर्षवर्धन नगर येथील केंद्रात 27, तर अन्य दोन केंद्रांमध्ये प्रत्येकी चार तरुणी कार्यरत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. विविध राज्यांतील सरपंच आणि ग्रामसेवकांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधता यावा, यासाठी संबंधित भाषांचे ज्ञान असलेल्या तरुणींना संपर्काचं काम देण्यात आलं होतं.
महापंचायत पोर्टलवरील माहितीचा वापर केल्याचा संशय:- पोलिसांच्या माहितीनुसार, टोळीनं महापंचायत पोर्टलवरून ग्रामपंचायत प्रतिनिधींची संपर्कविषयक माहिती मिळवून नोंदी तयार केल्या आहेत. आठ राज्यांतील सरपंच आणि ग्रामसेवकांचे मोबाईल क्रमांक असलेली 618 रजिस्टर पोलिसांनी जप्त केली आहेत. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील लोकप्रतिनिधी या कथित टोळीच्या निशाण्यावर होते. संबंधितांना दूरध्वनी करून जाहिरातीच्या नावाखाली पैसे मागितले जात होते. मागणी मान्य न केल्यास ग्रामपंचायतीतील कथित अनियमितता उघड करण्याची किंवा बदनामीकारक वृत्त प्रसिद्ध करण्याची धमकी दिली जात असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे. मात्र, या नेटवर्कनं प्रत्यक्षात किती जणांकडून पैसे उकळले आणि किती लोकांना धमकावले, याचा सविस्तर तपास अद्याप सुरू आहे.
7 लाख 29 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त:- पोलिसांनी कारवाईदरम्यान 54 मोबाईल फोन, दोन लॅपटॉप, दोन संगणक, एक प्रिंटर आणि 618 रजिस्टर जप्त केली आहेत. याशिवाय संबंधित न्यूज संस्थेच्या नावानं छापलेली पाकिटे व पत्रके, बँकेशी संबंधित पावत्या, स्कॅनर आणि धनादेश पुस्तिकाही पोलिसांच्या हाती लागल्या आहेत. जप्त केलेल्या साहित्याची एकूण किंमत सुमारे 7 लाख 29 हजार 260 रुपये असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी नरखेड पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 308 (3), 318 (2) आणि अन्य संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तपासाला गती:- स्थानिक पातळीवरील तक्रारीचा तपास करताना भोपाळमधील तीन कॉल सेंटर आणि आठ राज्यांतील ग्रामपंचायत प्रतिनिधींच्या संपर्क नोंदी समोर आल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढलं आहे. नागपूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील तपास सुरू आहे. या कथित टोळीनं किती जणांना लक्ष्य केलं? किती आर्थिक व्यवहार झाले? या नेटवर्कमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचा शोध घेतला जात आहे.