ETV Bharat / state

मतदार यादी मॅपिंगला मुदतवाढ द्या, बीएलओ वाढवा; खासदार वर्षा गायकवाड यांची मागणी

20 जूनपर्यंत 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या युवक-युवतींचा मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

Extend Voter List Mapping Deadline Increase BLO Strength Varsha Gaikwad Demands Greater Transparency in Revision Process
मतदार यादी मॅपिंगला मुदतवाढ द्या, बीएलओ वाढवा; खासदार वर्षा गायकवाड यांची मागणी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत कोणाचाही मतदानाचा अधिकार हिरावला जाऊ नये, मतदार यादी मॅपिंगसाठी अधिक वेळ द्यावा आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. दरम्यान, गुरुवारी (11 जून) निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत वर्षा गायकवाड यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले.

प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची गरज : 30 जून ते 29 जुलै दरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) अधिकारी मुंबईमधील मतदारांच्या घरी भेटी देऊन माहिती गोळा करणार आहेत. या काळात मुंबईमध्ये मोठा पाऊस असतो. त्यामुळं बरेचदा पाणी साचणे, लोकल बंद पडणे अशा अडचणी येतात. या काळात अधिकारी घरोघरी जाऊ शकत नाहीत. ते दिवस वाया जाणं गृहीत धरावं. तसंच यादरम्यान आषाढी एकादशी येते, त्यामुळं वारीमध्ये सहभागी होण्यासाठी नागरिक सुट्टी घेऊन गेले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची गरज असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. याचबरोबर, मतदार यादीतून एखाद्याचं नाव वगळलं गेल्यास त्याला हरकती आणि कागदपत्रं सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा. तसंच फॉर्म 16 बाबत व्यापक जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केलं.

बीएलओची संख्या वाढवा : ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची नावं मतदार यादीतून वगळू नयेत, त्यांना ज्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत, त्याच ठिकाणी मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी मागणी देखील वर्षा गायकवाड यांनी केली. तसंच बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) यांची संख्या वाढवावी, नावं नेमकी कोणत्या निकषांवर वगळली जातात, याबाबत स्पष्टता असावी आणि बीएलए-1 व बीएलए-2 प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, असंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. याचबरोबर, अद्ययावत मतदार यादीची प्रत सर्व राजकीय पक्षांना वेळेवर उपलब्ध करून द्यावी आणि लोकप्रतिनिधींनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी वर्षा गायकवाड यांनी यांनी केली.

कोणाचाही मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये : एसआयआरच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. स्थलांतर कागदपत्रांची कमतरता किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळं कोणाचाही मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये, असे त्या म्हणाल्या. 20 जूनपर्यंत 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या युवक-युवतींचा मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी कोणाचंही नाव विनाकारण वगळलं जाणार नसल्याचं आश्वासन दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड? : याचबरोबर, फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरही वर्षा गायकवाड यांनी आवाज उठवला. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांची आकडेवारी मागितल्यावर उत्तर मिळत नाही, मात्र कारवाईचा फटका सामान्य फेरीवाले, चहाचे टपरीवाले आणि गजरा विक्रेत्यांना बसत असल्याची टीका वर्षा गायकवाड यांनी केली. तसंच हातावर पोट असलेल्या या लोकांची परिस्थिती बिकट झाली असून त्यांना हक्काची जागा मिळाली पाहिजे. राजकारण करण्याऐवजी सामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी काम करा, असं आवाहन त्यांनी प्रशासन आणि महापालिका नेतृत्वाला केलं.

हेही वाचा :

  1. दादर बस अपघातात ड्रायव्हरची चूक? बेस्ट समिती अध्यक्षा म्हणाल्या...
  2. साल 2024 मधील वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपींविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा
  3. महाड MIDC मध्ये मनसे आक्रमक; स्थानिकांच्या हक्कासाठी धडक आंदोलन

TAGGED:

वर्षा गायकवाड
एसआयआर
निवडणूक आयोग
बूथ लेव्हल ऑफिसर
VARSHA GAIKWAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.