साखरेवरील निर्यात बंदीने 'शुगर बेल्ट' मध्ये अस्वस्थता; एफआरपी देणार कशी? साखर कारखानदारांपुढे प्रश्न

साखरेची निर्यातच न झाल्यास कारखानदारांना मिळणारे चार पैसे बंद होतील, परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला ही अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो, अशा प्रतिक्रिया तज्ञांकडून येत आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 9:05 AM IST

कोल्हापूर - केंद्र सरकारनं साखरेवर निर्यात बंदी लादून कारखानदार ऊस उत्पादकांचं कंबरडं मोडलं आहे. आधीच अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला बळकटी देणं गरजेचं असताना देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि साखरेची भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र 'शुगर बेल्ट' असणाऱ्या पुणे, सातारा सांगली आणि कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्राच्या या निर्णयानं साखर कारखानदार, ऊस उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. साखरेची निर्यातच न झाल्यास कारखानदारांना मिळणारे चार पैसे बंद होतील, परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला ही अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो, अशा प्रतिक्रिया तज्ञांकडून येत आहेत.


यंदाच्या गळीत हंगामात राज्यातील 210 सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी 10 कोटी 44 लाख 19 हजार मॅट्रिक टन उसाचं गाळप केलं यातून 9 कोटी 83 लाख 18 हजार क्विंटल साखरेचं उत्पादन झालं असल्याची आकडेवारी साखर आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. केंद्र सरकारनं 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. मात्र यंदाच्या गळीत हंगामाआधी एल नीनोचा प्रभाव असल्यानं पर्जन्यकाळ कमी राहील. यामुळे उत्पादन घटेल या भीतीनं केंद्र सरकारनं 15 सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव चांगले असताना केंद्र सरकारनं घातलेली बंदी साखर उद्योगाला अडचणीत आणणारी आहे. केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयानं साखर निर्यातीचा दिलेला महाराष्ट्राचा कोटा 6.66 लाख मेट्रिक टन इतका आहे. यामुळे निर्यात बंदी केल्यानंतर शिल्लक राहिलेली साखर करायची काय असा प्रश्न कारखानदारांसमोर उभा ठाकणार आहे. मार्च एप्रिल आणि मे या महिन्यांमध्ये साखरेला जगभरातून सर्वाधिक मागणी असते. नेमकं याच काळात आखाती देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊन सागरी मार्गातील मालवाहतूक विस्कळीत झाली. याचा परिणाम साखरेच्या निर्यातीवर झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारनं निर्यात बंदी लावण्याचा निर्णय साखर कारखान्यांना अडचणीचा ठरेल असं मत श्री शाहू साखर कारखान्याचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह औताडे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केलं.


पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होणार परिणाम - पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी साखर कारखानदारीचं जाळं मोठं आहे. याच सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांवर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचं राजकारण चालतं. पुणे जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची संख्या 18 आहे. या कारखान्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता असून बहुतांश लोकप्रतिनिधींचं राजकारण या साखर कारखान्यांवर अवलंबून असल्यानं ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी या नेत्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तर सातारा जिल्ह्यात 15 साखर कारखाने आहेत यावरही राष्ट्रवादी आणि भाजपाचं वर्चस्व आहे तर सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीला केंद्राच्या या निर्णयानं अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. साखरेची मूलभूत आधार किंमत वाढली नाही, उपपदार्थ असलेल्या इथेनॉलचे दर वाढले नाहीत तर पुढच्या गळीत हंगामात अनेक साखर कारखाने चालू होतील की नाही याबाबत शंका आहे. साखरेची निर्यात बंदी उठवावी यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचं राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे संस्थापक हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.


इथेनॉल आणि मोलॅशियस निर्मितीचा कारखान्यांकडे पर्याय - राज्यातील 210 खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांपैकी 112 साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात तर बी आणि सी दर्जाचे मोलेशियस योगपदार्थही कारखान्यांकडे पर्याय म्हणून आहेत. मात्र याचा उपयोग सरकारने करून घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने 25% इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याची परवानगी दिली आहे, जे साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात त्यांना 6 टक्के व्याज दराने अनुदान देण्याची योजना अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. अतिरिक्त साखर उत्पादन झाल्यास इथेनॉल आणि मोलॅशियस निर्मितीचा पर्याय साखर कारखान्यांकडे असल्याचं या उद्योगातील तज्ञ विजयसिंह औताडे यांनी सांगितलं.

