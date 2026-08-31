जंगल बनले आयुर्वेदाचे जिवंत विद्यापीठ; मेळघाटात 20 वर्षांपासून औषधी वनस्पतींचा प्रत्यक्ष अभ्यास
गेल्या 20 वर्षांपासून मेळघाटात वनस्पती दर्शन उपक्रमाचं आयोजन केलं जात आहे. नव्या पिढीतील वैद्यांना आयुर्वेदाचं ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळावं, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
Published : August 31, 2026 at 6:16 PM IST
अमरावती : पुस्तकातील चित्रांमधून वनस्पती ओळखणं आणि तीच वनस्पती प्रत्यक्ष जंगलात, वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये कशी दिसते, हे जाणून घेण्यात मोठा फरक असतो. औषधी वनस्पतीची खरी ओळख तिची पानं, फुलं, खोड, मुळे आणि नैसर्गिक अधिवासातून होते. याच प्रत्यक्ष अनुभवातून आयुर्वेदाचं ज्ञान अधिक समृद्ध व्हावं, यासाठी गेल्या 20 वर्षांपासून मेळघाटात वनस्पती दर्शन उपक्रमाचं आयोजन केलं जात आहे.
यंदाही सेमाडोह, कोलकास आणि रायपूर परिसरातील जंगलात सुमारे 80 आयुर्वेदिक वैद्य आणि विद्यार्थ्यांनी विविध औषधी वनस्पतींची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी वनस्पतींची ओळख, त्यांचे औषधी उपयोग तसेच ऋतूनुसार होणारे बदल याबाबत माहिती देण्यात आली. एकूणच वनौषधींचा खजिना असणाऱ्या मेळघाट संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
जंगलात मिळाले आयुर्वेदाचे प्रत्यक्ष धडे : आयुर्वेदिक उपचारपद्धतीत औषधी वनस्पतींना विशेष महत्त्व आहे. एखादी वनस्पती नेमकी कोणती, तिचं स्वरूप कसे आहे, ती कोणत्या भागात आढळते आणि कोणत्या ऋतूत तिची पानं, फुलं किंवा फळं येतात, याचं प्रत्यक्ष ज्ञान असणं आवश्यक आहे. याच उद्देशानं वनस्पती दर्शन उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं.
उपक्रमादरम्यान तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना आणि प्रॅक्टिस करणाऱ्या वैद्यांना विविध वनस्पती प्रत्यक्ष दाखवून त्यांची वैशिष्ट्ये आणि उपयोग समजावून सांगितलं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाला प्रत्यक्ष अनुभवाची जोड मिळाली, तर अनुभवी वैद्यांनाही आपल्या ज्ञानाची उजळणी करण्याची संधी मिळाली. अमरावती, वर्धा, नागपूर आणि बुलढाणा येथील आयुर्वेदिक डॉक्टर तसेच आयुर्वेदाचे विद्यार्थी मेळघाटात वनस्पती दर्शनासाठी सहभागी झाले.
वर्षानुवर्षे वनस्पतींच्या बदलांचा अभ्यास : गेल्या 20 वर्षांपासून नियमितपणे मेळघाटात वनस्पती दर्शनासाठी येत आहोत. आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या उपचारपद्धतीत विविध औषधींचा वापर केला जातो. मात्र, या औषधांमागील वनस्पती आणि तिचं नैसर्गिक स्वरूप समजून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. मेळघाटात दरवर्षी येण्यामागे वनस्पतींच्या वेगवेगळ्या अवस्थांचा अभ्यास करणं हा उद्देश असल्याचे वर्धा येथील डॉ. मिलिंद सज्जनवार यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.
वसंत ऋतूत फुलं येणं, उन्हाळ्यात पानगळ होणं आणि पावसानंतर जंगल पुन्हा हिरवेगार झाल्यानंतर वनस्पतींच्या स्वरूपात होणारे बदल अशा विविध अवस्था प्रत्यक्ष पाहता येतात. त्यामुळे वनस्पतीचं संपूर्ण जीवनचक्र समजून घेण्यास मदत होते, असं डॉ. मिलिंद सज्जनवार यांनी सांगितलं.
नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवायचे आयुर्वेदाचे ज्ञान : गेल्या 20 वर्षांपासून वनस्पती दर्शन उपक्रमाचं आयोजन केलं जात आहे. नव्या पिढीतील वैद्यांना आयुर्वेदाचं ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळावं, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचं वनस्पती दर्शनाचं प्रमुख आयोजक वैद्य प्रसाद आमले यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.
मेळघाटच्या जंगलात काही दुर्मिळ आणि औषधी महत्त्व असलेल्या वनस्पती आढळतात. पाडळ, ज्योतिषमती, सप्तरंगी यांसारख्या वनस्पतींची ओळख आणि त्यांचे पारंपरिक औषधी उपयोग विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणं हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. काही वनस्पती विशिष्ट अधिवासात आढळत असल्यानं त्यांचं संरक्षण आणि योग्य ओळख यालाही महत्त्व असल्याचे वैद्य प्रसाद आमले यांनी सांगितलं.
कोणती वनस्पती कशासाठी उपयोगी
मेळघाट परिसरात आढळणाऱ्या विविध औषधी वनस्पतींचे आयुर्वेदातील पारंपारिक उपयोग यावेळी वैद्य अभिषेक श्रीरामजवार यांनी समजावून सांगितले.
- हिरडा : बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या तक्रारीसाठी पारंपारिक वापर
- बहावा : बद्धकोष्ठता आणि त्वचेच्या काही तक्रारींसाठी पारंपारिक उपयोग.
- गुळवेल : ताप, अशक्तपणा आणि प्रतिकार शक्ती शी संबंधित आयुर्वेदिक उपचारांमध्ये वापर.
- अडुळसा : खोकला, आणि श्वसनाच्या तक्रारींसाठी प्रसिद्ध औषधी वनस्पती.
- बेल : अतिसार आणि पचनाच्या विकारांमध्ये पारंपारिक उपयोग.
- नागरमोथा : अतिसार, पोट दुखी आणि अपचनासाठी पारंपारिक वापर.
- वावडिंग : पोटातील कृमीसाठी आयुर्वेदात उपयोग.
- आवळा : पचन, पोषण आणि सर्वसाधारण आरोग्यासाठी महत्त्वाची वनस्पती.
- ज्योतिष्मती : स्मरणशक्ती आणि एकाग्रतेसाठी आयुर्वेदात पारंपारिक वापर.
- कडू कुटकी : अतिसाराच्या तक्रारीमध्ये वापर
- मोह : त्वचा, सांधेदुखी आणि इतर पारंपारिक उपचारांमध्ये विविध उपयोग.
- श्योनाक : सूज, वाचविकार आणि तापाशी संबंधित आयुर्वेदिक उपचारांमध्ये पारंपारिक उपयोग.
- सप्तरंगी : रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणासाठी पारंपारिक आयुर्वेदिक वापर.
- केवकंद : सूज, सांधेदुखी आणि पचनाच्या तक्रारींसाठी पारंपारिक उपयोग.
- विदारी : शरीराची ताकद व पोषण वाढवण्यासाठी आयुर्वेदात वापरली जाणारी वनस्पती.
- कळलावी : औषधी महत्त्व असलेली मात्र विषारी वनस्पती, तज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय वापर धोकादायक.
- गुंज : त्वचारोगांमध्ये पारंपारिक उपयोग, मात्र तिच्या बिया विषारी असल्यानं तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय वापर करणं योग्य.
'वनस्पतींची अचूक ओळख महत्त्वाची' : सुमारे 80 वैद्य आणि विद्यार्थ्यांना घेऊन मेळघाटात विविध वनौषधींचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे वैद्य अभिषेक श्रीरामजवार यांनी सांगितले. दुर्मिळ होत चाललेल्या वनस्पतींची ओळख, त्यांचे औषधी महत्त्व आणि प्रत्येक ऋतूमध्ये त्यांच्यात होणारे बदल समजून घेणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
पाटळ, श्योनाक, खडशिंगी यांसह अनेक वनस्पतींची विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष ओळख करून देण्यात आली. वनस्पतींची फुलं, फळं, पानं आणि इतर वैशिष्ट्ये पाहून त्यांची अचूक ओळख कशी करावी, याचं प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याचं वैद्य अभिषेक श्रीरामजवार यांनी सांगितलं.
'मेळघाटची वनसंपदा म्हणजे आयुर्वेदाची मोठी शिदोरी' : सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेला मेळघाट हा विविध वनस्पतींसाठी महत्त्वाचा नैसर्गिक अधिवास आहे. येथील जंगल, हवामान, माती आणि भौगोलिक परिस्थितीमुळे काही वनस्पती विशिष्ट भागात आढळतात.
त्यामुळे एखादी औषधी वनस्पती केवळ नावाने माहीत असणे पुरेसं नाही, तर ती आपल्या नैसर्गिक अधिवासात कशी दिसते, हे जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे. याच कारणामुळे मेळघाटातील वनस्पती दर्शनाकडे केवळ सहल म्हणून न पाहता आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष शिक्षणाचा उपक्रम म्हणून पाहिलं जातं, असे वैद्य प्रसाद आमले यांनी सांगितलं.
'डॉक्टरांच्या ज्ञानातही पडते भर' : मेळघाटातील आयुर्वेद अभ्यासासाठी चौथ्यांदा सहभागी झाल्याचे वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील वैद्य श्रद्धा वाघमारे यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं. "आयुर्वेदिक उपचारपद्धतीत चूर्ण, तेल यांसारख्या औषधींचा वापर केला जातो. मात्र, संबंधित वनस्पतीची अचूक ओळख नसल्यास त्यांचा योग्य वापर करणं अवघड होतं", असे त्यांनी सांगितले.
वनस्पती दर्शनामुळे औषधी वनस्पतींची प्रत्यक्ष ओळख होते आणि पूर्वीच्या ज्ञानाची उजळणीही होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबत प्रॅक्टिस करणाऱ्या वैद्यांच्या ज्ञानातही भर पडते, असंही वैद्य श्रद्धा वाघमारे यांनी स्पष्ट केलं.
'निसर्गाच्या सानिध्यात आयुर्वेद समजून घेण्याचा प्रयत्न' : दरवर्षी मेळघाटात एकत्र येणं हे केवळ वनस्पतींच्या अभ्यासापुरते मर्यादित नसून आयुर्वेदिक डॉक्टरांना निसर्गाशी पुन्हा जोडणारा अनुभव आहे, असं डॉ. मिलिंद सज्जनवार यांनी सांगितलं. जंगलातील वनस्पतींचे बारकावे समजून घेताना आयुर्वेदातील औषधी ज्ञान आणि निसर्ग यांचा परस्पर संबंध अधिक स्पष्ट होतो, असंही डॉ. सज्जनवार यांनी स्पष्ट केलं.
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