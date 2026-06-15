ऐतिहासिक पत्रातून नातू घेतोय आजोबांच्या कार्याचा शोध; जाणून घ्या कोण होते जिन्नांना विरोध करणारे एम. वाय. नुरी?
एम. वाय. नुरी म्हणजे तेच ज्यांनी पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणी वेळी मोहम्मद अली जिन्ना यांना विरोध केला होता. जिन्नादेखील नुरी यांना आपले कट्टर राजकीय विरोधक मानायचे.
Published : June 15, 2026 at 1:21 PM IST
मुंबई- मुंबईतील प्रसिद्ध माहीम दर्ग्यापासून उजवीकडे एक गल्ली जाते. या गल्लीमध्ये तुम्ही गेलात की तुम्हाला दिसते एक भगव्या रंगाची इमारत. या इमारतीला नुरी व्हिला असं म्हटलं जातं. मुंबईच्या आणि भारताच्या इतिहासाशी ही इमारत जोडली गेली आहे. कारण इथे राहणारे ओवैस नुरी हे बॅरिस्टर मोहम्मद यासीन नुरी म्हणजेच एम. वाय. नुरी यांचे नातू आहेत. एम. वाय. नुरी म्हणजे तेच ज्यांनी पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागणी वेळी मोहम्मद अली जिन्ना यांना विरोध केला होता. जिन्नादेखील नुरी यांना आपले कट्टर राजकीय विरोधक मानायचे.
500 हून अधिक पत्रं हीदेखील ओवैस यांना मिळाली : 2023 यावर्षी ओवैस नुरी यांनी आपल्या राजस्थानमधील ब्यावर या जुन्या हवेलीचा जीर्णोद्धार करण्याचा ठरवलं. त्यावेळी त्या हवेलीमधून ओवैस यांना आपल्या आजोबांची जुनी पत्रं मिळाली. राजकीय नेत्यांना लिहिलेली 200 हून अधिक पत्र त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. तर आपल्या कुटुंबीयांना लिहिलेली 500 हून अधिक पत्रं हीदेखील त्यावेळी ओवैस यांना मिळाली. बहुतांश पत्र ही हस्तलिखितातील आहेत. यातील राजकीय पत्र ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सय्यद महमूद, संरक्षण मंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन, स. का. पाटील यांसारख्या दिग्गज नेत्यांना लिहिलेली आहेत. लवकरच एम. वाय. नुरी यांच्या विषयी एक पुस्तक ओवैस नुरी प्रकाशित करणार आहेत. ओवैस नुरी यांचे मित्र सुनील भाटिया देखील हे पुस्तक बनवण्यात ओवैस यांची मदत करत आहेत.
लोकाभिमुख निर्णय नुरी यांनी घेतले : एम. वाय. नुरी यांच्या राजकीय प्रवास सुरू होतो 1937 या वर्षी. त्यावेळी ते बॉम्बे प्रोविन्समध्ये निवडून आले होते. तेही अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये उडी घेतली आणि 1937 ते 1939 अशी दोन वर्ष बांधकाम मंत्री म्हणून काम केलं. या मंत्रालयाला तेव्हा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क असं म्हटलं जायचं. या काळात लोकाभिमुख निर्णय नुरी यांनी घेतले. "मजदूरी रोटी का हक ही नही इज्जत का सवाल भी है," असं म्हणत मिल कामगार, रेल्वे कामगार त्याचबरोबर फेरीवाले यांच्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय त्या काळामध्ये नुरी यांनी घेतले. याचबरोबर नवीन रस्त्यांची बांधणी असेल किंबहुना ब्रिज आणि रुग्णालयांची बांधणी असेल ती देखील नुरी यांनी घेतली. इंडियन नॅशनल सिमेन्स युनियन, नॅशनल सिफेरियर्स युनियन याचबरोबर बेस्ट कामगार युनियन या युनियनचे ते अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरीदेखील होते. तसेच मंत्री असताना मुंबईतील क्वीन्स नेकलेस यांच्याच कार्यकाळात पूर्ण झाला, असं म्हटलं जातं. खरं तर महत्त्वाचे महाराष्ट्रातील पाणी प्रकल्पदेखील त्या काळात तयार झाले. मुंबई अहमदाबाद हायवे देखील त्या काळातलाच असल्याचं म्हटलं जातं.
काँग्रेसमधील प्रमुख मुसलमान चेहरा : देशातील आणि राज्यातील सर्वच राजकीय नेते हे नुरी यांना मान देत असत, याचं कारण म्हणजे काँग्रेसमधील मुसलमान चेहरा म्हणून नुरी यांना ओळखलं जायचं. गुजरातमधील मुस्लिमबहुल भागामध्ये नुरी यांनी सलग तीन वेळा मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या पक्षातील उमेदवाराचा पराभव केला होता. खिलाफतमध्ये देखील अली बंधू यांच्यासोबत नुरी यांनी सहभाग घेतला होता. याचबरोबर भारत छोडो आंदोलनामध्ये देखील नुरी यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. महात्मा गांधी यांच्यासोबत जी कुणी तत्कालीन नेते अटक झाले त्यामध्ये एम. वाय. नुरी यांचा समावेश होता.
जिन्ना यांना कसा केला विरोध? : एम. वाय. नुरी यांनी मोहम्मद अली जिन्ना यांच्या पाकिस्तानच्या मागणीला कडाडून विरोध केला होता. याचबरोबर पाकिस्तानमध्ये जाण्यासही नकार दिला होता. 1937 यावर्षी जेव्हा एम. वाय. नुरी यांनी मुस्लिम लीगच्या जिन्ना यांच्या उमेदवाराचा पराभव केला आणि काँग्रेसमध्ये सामील झाले, त्यावेळी सुरतमध्ये जिन्ना यांच्या समर्थकांनी नुरी यांना काळे झेंडे दाखवले होते. याचबरोबर त्यांच्यावर हल्लाही केला होता. "जखम भरण्यासाठी देशाच्या देहाचे तुकडे करू नका. जखम भरली जाईल, मात्र त्यासाठी देहाचे तुकडे करण्याची गरज नाही," असे म्हणणे नुरी यांचे होते. भायखळामध्ये झालेल्या एका सभेमध्ये त्यांनी हे उद्गार काढले होते. मात्र त्यानंतर जिन्ना यांनी तर नुरी यांना स्वतःचा सर्वात मोठा राजकीय शत्रू म्हटलं होतं. याचे कारण म्हणजे स्वतः मुसलमान असूनदेखील नुरी यांनी वेगळ्या पाकिस्तानला कडाडून विरोध केला होता.
स्वातंत्र्योत्तर काळात एम. वाय. नुरी यांचे काय झालं? : एम वाय नुरी यांचे नातू ओवैस नुरी सांगतात की, लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनानंतर काँग्रेसच्या सिंडिकेट ग्रुपमध्ये ज्याचं नेतृत्व के. कामराज आणि मोरारजी देसाई यांनी केलं होतं, त्यांच्यासोबत एम. वाय. नुरी होते. म्हणजेच ते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात होते आणि यानंतरच नुरी पर्वाचा भारतीय राजकारणातून अंत झाल्याचे ओवैस नुरी सांगतात.
एम. वाय. नुरी यांना कोणी अन् कशा पद्धतीची लिहिली पत्रं? : एम. वाय. नुरी यांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या हातांनी लिहिलेलं पत्रदेखील उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नुरी यांना दिलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद म्हणत आहेत. याचबरोबर लालबहादूर शास्त्री यांनीदेखील काँग्रेसच्या राजकारणासंदर्भातलं एक पत्र एम. वाय. नुरी यांना लिहिलं आहे. अशी बरीच पत्र लालबहादूर शास्त्री यांनी एम. वाय. नुरी यांना लिहिली आहेत. स. का. पाटील यांनी देखील एम. वाय. नुरी यांना पत्रं लिहिली आहेत. टाँक राजवटीच्या नवाबाने देखील एम. वाय. नुरी यांना पत्र लिहिलं आहे. राजस्थानची राजधानी अजमेर करा याविषयीचे पत्र राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय यांनी एम. वाय. नुरी यांना लिहिल्याचा उल्लेखही सापडतोय.
एम. वाय. नुरी यांच्यावर लवकरच येणार पुस्तक : लवकरच एम. वाय. नुरी यांच्यावर एक पुस्तक येणार आहे. यासाठी वैष्णोरी यांनी सुनील भाटिया जे की, त्यांचे मित्र आहेत, यांचे विशेष आभार मानलेत. भारत सरकारने देखील अमृत काळ महोत्सवांमध्ये एम. वाय. नुरी यांच्यावर एक लेख लिहिलाय. विशेष म्हणजे एम. वाय. नुरी यांना स्वातंत्र्योत्तर काळातील अपरिचित नायक म्हटलं जातं.
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