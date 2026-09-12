EXPLAINER : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण म्हणजे काय, का आहे हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचं
सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने एक व्यवस्था उभी केलीय. ही व्यवस्था आज अनेकांना न्याय मिळवून देत असून या व्यवस्थेचं नाव आहे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण.
Published : September 12, 2026 at 5:00 PM IST
पुणे - शहाण्यानं कोर्टाची पायरी कधी चढू नये असं म्हणतात. कारण वकिलांची मोठी फी, न्यायप्रक्रियेतील प्रदीर्घ चालणारे अनेक टप्पे तसंच आपली योग्य दखल घेतली जाईल का याची सतत वाटणारी धास्ती यामुळे न्याय लवकर मिळेल का हा प्रश्न प्रत्येकालाच सतावतो. मात्र काही कारणास्तव कोर्टाची पायरी चढावी लागली तर सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत असताना दिसतात. अन्यायग्रस्ताला त्याच्याजवळ आर्थिक अडचण असली की कोर्टात आपली बाजू मांडणारा वकील मिळणार नाही तसंच आपल्याला कोण न्याय देणार, आपल्यावर झालेला अन्याय अत्याचार कोणाला सांगावा, कोण आपला अन्याय दूर करणार अशी भावना आजही अनेक नागरिकांच्या मनात असते. पण सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने एक व्यवस्था उभी केली आहे आणि व्यवस्था आज अनेकांना न्याय मिळवून देत असून या व्यवस्थेचं नाव आहे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण. याच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोणकोणती कामं केली जातात, यातून नागरिकांना कोणते फायदे होऊ शकतात हे आज आपण जाणून घेऊया.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची सुरवात
भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला न्याय, समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देण्याची हमी दिली पण प्रत्यक्षात एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत पण त्या दरवाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा खर्च प्रत्येकाला परवडतो का... भारतीय संविधान तयार करताना घटनाकारांच्या लक्षात होतं की भारतासारख्या मोठ्या आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता असलेल्या देशात फक्त कागदावरचे समान न्यायाचे तत्त्व पुरेसे नाही. गरीब आणि श्रीमंत व्यक्तीला कायद्याच्या दृष्टीनं समान अधिकार असले तरी न्यायालयात जाण्याची प्रत्यक्ष क्षमता दोघांची समान नसते आणि ही बाब लक्षात घेऊन 1987च्या 'राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण कायद्या'नुसार 9 नोव्हेंबर 1995 पासून देशभरात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सुरू झालं.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण म्हणजे काय...
जिल्हा विधी प्राधिकरण सेवा म्हणजे काय हे आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर ज्या व्यक्तीला वकील परवडत नाही किंवा ज्याला न्यायालयीन मदतीची गरज आहे, त्याच्यापर्यंत कायदा आणि न्यायव्यवस्था पोहोचवण्याचं काम करणारी सरकारी कायदेशीर सेवा व्यवस्था म्हणजे जिल्हा विधी प्राधिकरण सेवा. देशभरात आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यात ही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सेवा ही संस्था पाहायला मिळत असते त्याचप्रमाणे राज्य पातळीवर आणि राष्ट्रीय पातळीवर देखील ही संस्था कार्यरत असते आणि या संस्थेच्या माध्यमातून ज्यांना मदतीची गरज आहे ती मदत उभी केली जाते. म्हणजेच राष्ट्रीय स्तरापासून तालुका स्तरापर्यंत कायदेशीर मदतीची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे.
नेमकं कोणतं काम चालतं...
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमध्ये पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर सल्ला, न्यायालयात मोफत वकील, आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे/अर्ज करण्यास मदत, लोकअदालत, कायदेविषयक जनजागृती, तुरुंगामध्ये कायदेशीर मदत, महिला बालकांना कायदेशीर सहाय्य, पीडितांना विविध कायदेशीर सेवांची माहिती, समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कायदेविषयक कार्यक्रम, मोफत कायदेशीर सल्ला, न्यायालयीन प्रतिनिधित्व, विधी साक्षरता आणि जनजागृती कार्यक्रम, लोकअदालत, मध्यस्थी आणि समेटाच्या माध्यमातून वाद सोडवण्याचे प्रयत्न तसंच यामध्ये एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे लोकअदालत घेतली जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना परस्पर संमतीने वाद मिटवण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे दीर्घकाळ चालणारी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्यास, वेळ आणि खर्च वाचवण्यास मदत होऊ शकते अशी विविध कामे केली जातात. गेल्या तीन वर्षापासून राज्यात पुण्यातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे पहिल्या क्रमांकावर आहे, असं प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे यांनी सांगितलं.
सामान्य माणसाला त्याचा फायदा कसा होतो...
एका गरीब महिलेला पतीने घरातून बाहेर काढलं आणि तिला कौटुंबिक हिंसाचार, तसंच कस्टडी याबाबत कायदेशीर कारवाई करायची आहे. पण तिच्याकडे वकीलाची फी कुठून आणायची हा प्रश्न तिच्यासमोर आहे. अशावेळी ती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे जाऊ शकते. तिची पात्रता तपासल्यानंतर तिला कायदेशीर मदत करण्यासाठी वकील मिळू शकतात, म्हणजे तिच्या वतीने न्यायालयात काम करण्यासाठी वकील उपलब्ध होतो. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आणि त्याला स्वतःचा वकील करण्याची आर्थिक क्षमता नसेल, तर पात्रतेनुसार त्याला मोफत कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकते. पैसे नाहीत म्हणून न्याय मिळणार नाही असं आपल्या न्यायव्यवस्थेत होऊ नये, न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मदत एखाद्या पात्र नागरिकाला आर्थिक अडचणीमुळे मिळत नसेल, तर ती मदत उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था म्हणजे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे असून या माध्यमातून पात्र व्यक्तीला मोफत कायदेशीर सल्ला, न्यायालयीन प्रकरणात वकील, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि विविध विधी सेवा उपलब्ध होत असतात.
मोफत वकील मिळवण्यासाठी नेमके काय करावे?
कायद्यानुसार विविध पात्र वर्गांना विधी सेवा मिळू शकते. त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती, महिला आणि बालक, दिव्यांग व्यक्ती, मानवी तस्करी किंवा अशा प्रकरणातील बळी, विशिष्ट परिस्थितीतील कामगार, कोठडीत किंवा कारागृहात असलेली व्यक्ती, आपत्तीग्रस्त व्यक्ती तसंच संबंधित राज्याने ठरवलेल्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेत येणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होतो. म्हणजेच एखादा पुरुष आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असेल, एखादा ज्येष्ठ नागरिक कायदेशीर वादात अडकला असेल किंवा एखादा आरोपी स्वतःचा वकील करण्यास आर्थिकदृष्ट्या असमर्थ असेल तेव्हा त्यांच्या पात्रतेनुसार तो जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडून मदत मिळत असते आणि यानंतर पात्र व्यक्तीने संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून विधी सहाय्यासाठी अर्ज करायचा असतो. त्यानंतर अर्जाची छाननी करून व्यक्तीची पात्रता आणि प्रकरणाचे स्वरूप तपासले जाते आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणासाठी पॅनल वकील नियुक्त केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ असा की, पात्र लाभार्थ्याला वकिलाची फी स्वतःच्या खिशातून भरण्याची आवश्यकता राहत नाही, अशी माहिती वकील पुरोहित यांनी दिली.
वर्षभरात ३२४ विचाराधीन कैद्यांची सुटका; १,४०२ जणांना कायदेशीर मदत.....
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सचिव रेवती देशपांडे म्हणाल्या की जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कामकाज होत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे राष्ट्राकरता मध्यस्थी हे उपक्रम राबवले जात असून मुख्य मध्यस्थी केंद्राच्या आदेशानुसार हा उपक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सुरू आहे. यामध्ये न्यायालयात दाखल असलेली आणि दाखलपूर्व दोन्ही प्रकारची प्रकरणे मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे सामंजस्याने सोडवली जातात. तसंच 'मनोधैर्य योजना' देखील आमच्याकडे असून यात बलात्कार पीडित महिला व बालके, लैंगिक अत्याचारास बळी पडलेली मुले-मुली,ॲसिड हल्लाग्रस्त महिला, आर्थिक मदत व पुनर्वसन यांचा समावेश असून यात पीडितांना 3 लाख रुपयांपर्यंत तसंच गंभीर घटना/मृत्यू प्रसंगी नियमानुसार आवश्यक नुकसानभरपाई दिली जाते. पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाते. तसंच विधी सहाय्य संरक्षण समुपदेशक प्रणालीच्या माध्यमातून 1 सप्टेंबर 2025 ते 31 ऑगस्ट 2026 या वर्षभराच्या कालावधीत 1,402 विचाराधीन कैद्यांना कायदेशीर मदत देण्यात आली. या कालावधीत एकूण 324 विचाराधीन कैद्यांची, तर आठ दोषी कैद्यांची सुटका झाली आहे, अशी माहितीही देशपांडे यांनी दिली.
नागरिकांना मिळणाऱ्या प्रमुख मोफत सुविधा...
पॅनेल ॲडव्होकेट यशपाल पुरोहित म्हणाले, "गेल्या नऊ वर्षांपासून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणावर मी पॅनेल वकील म्हणून कार्यरत असून नागरिकांना ह्या मोफत सुविधा मिळत आहेत. त्यात प्रामुख्याने मोफत वकील व कायदेशीर सल्ला हा भाग असून यात गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना कोर्टात आपली बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील उपलब्ध करून दिला जातो. यासाठी अटकपूर्व जामीन मिळवून देण्यापासून ते नियमित जामीन आणि खटला चालवण्यापर्यंतचे सर्व कायदेशीर काम विनामूल्य केले जाते. तसंच प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या कायदेशीर सेवेत पक्षकारांकडून कोर्टाच्या कामासाठी कोणताही खर्च घेतला जात नाही. कागदपत्रांच्या झेरॉक्सपासून ते टायपिंग आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत (विधी सेवा प्राधिकरण) दिला जातो. तसंच दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कच्च्या कैद्यांना साहाय्य हे असून यात जेलमध्ये असलेल्या कच्च्या कैद्यांना किंवा आर्थिक अडचणींमुळे वरिष्ठ न्यायालयात अपील करू न शकणाऱ्या शिक्षाप्राप्त कैद्यांना मोफत वकील देऊन कायदेशीर मदत पुरवली जाते." तसंच, "कोणत्याही कायदेशीर अडचणीत असाल आणि संकटात सापडला असाल आणि केवळ फी देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून न्यायालयात जाणे टाळत असाल तर घाबरू नका. जवळच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधी सेवा समितीशी तात्काळ संपर्क साधा, प्राधिकरण तुम्हाला पूर्ण सहकार्य करेल", असा विश्वास यावेळी ॲड. यशपाल पुरोहित यांनी व्यक्त केला.
असा चालतो दिवसभराचा काम...
यावेळी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या रिटेनर लॉयर ॲड. प्राजक्ता अखिल आगटे माहिती देताना म्हणाल्या, "विधी सेवा प्राधिकरणाच्या 'लीगल एड फ्रंट ऑफिस'मध्ये येणाऱ्या नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्ला देणे आणि न्यायालयात केस चालवण्यासाठी मोफत वकील उपलब्ध करून देणे हे असून दररोज सरासरी 40 ते 45 नागरिक विविध कायदेशीर अडचणी व सल्ल्यासाठी येथे भेट देतात आणि त्यांपैकी जवळपास 40 जणांना थेट मोफत वकील दिला जातो किंवा योग्य कायदेशीर सल्ला देऊन मदत केली जाते. एखाद्या व्यक्ती आमच्या कार्यालयात आला की त्याची माहिती घेतली जाते आणि त्याला एक अर्ज दिला जातो आणि तो अर्ज भरून दिल्यावर अटींनुसार मोफत वकील मंजूर केला जातो. यात महिलांसाठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नाही; केवळ आधार कार्ड आणि एक पासपोर्ट साईज फोटो सादर केल्यास मोफत वकील दिला जातो. तसेच ज्याचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल त्याला उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असून अनुसूचित जाती व जमातीमधील नागरिकांसाठी जातीचा दाखला आणि फोटो आवश्यक असतो," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
पॅनेल वकिलांची यंत्रणा आणि 100% मोफत सेवा
प्राजक्ता अखिल आगटे पुढे म्हणाल्या की, उच्च न्यायालयामार्फत नियुक्त केलेले सुमारे 300 सक्षम वकील प्राधिकरणाच्या पॅनेलवर कार्यरत असून ड्राफ्टिंग, टायपिंगपासून ते कागदपत्रे अपलोड करणे आणि कोर्टातील प्रत्यक्ष कामकाज यासाठी पक्षकारांकडून एकही रुपया घेतला जात नाही. प्राधिकरणाकडे चालवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांचा यश हे 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
8 वर्षे तुरुंगात असलेल्या कैद्याची निर्दोष सुटका
एखाद्या अनुभवाच्या बाबत प्राजक्ता आगटे पुढे म्हणाल्या की, एका 20 वर्षीय मुलाचे वडील काही वर्षांपासून तुरुंगात होते आणि त्यांची केस प्रलंबित होती. याच काळात दुर्दैवानं त्या मुलाची आई तसंच मोठ्या भावाचं निधन झालं होतं. त्या मुलाला प्राधिकरणाच्या बाबत माहिती मिळाल्यावर त्याने आमच्याकडे संपर्क केला असता आम्ही येरवडा प्रशासनाकडून माहिती मागवली असता, ते वडील तब्बल 7 वर्षांपासून तुरुंगात असल्याचं समोर आलं. त्यात प्राधिकरणाने तातडीने वकील दिला आणि वकिलाच्या सहाय्याने अवघ्या एका वर्षात खटला चालवून त्या व्यक्तीची 8 वर्षांच्या प्रदीर्घ बंदिवासानंतर त्याला निर्दोष मुक्तता मिळवून दिली असं यावेळी प्राजक्ता यांनी सांगितलं.