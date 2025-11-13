रत्ने आणि आभूषण उद्योगाकरिता सरकारनं काय आखलयं नवं धोरण? 13,835 कोटींच्या निधीला दिलीय मान्यता
रत्ने आणि आभूषण उद्योगातील निर्यात दुप्पट करण्याकरिता आणि रोजगार वाढविण्याकरिता राज्य सरकारनं रत्ने आणि आभूषण उद्योगाकरिता नवं धोरण आणलं आहे. या धोरणाबद्दल जाणून घेऊ.
Published : November 13, 2025 at 7:23 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं रत्ने आणि आभूषण उद्योगाला (Gems & Jewellery) जागतिक स्पर्धेत आघाडीवर नेण्यासाठी नवे जाहीर केलं आहे. त्यात येत्या पाच वर्षांत 5 लाख नवीन रोजगार निर्मिती करण्याचं लक्ष्य ठरवण्यात आलं आहे. या क्षेत्रातील राज्याची निर्यात दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणं आणि महाराष्ट्राला भारताचे प्रमुख रत्न-आभूषण निर्यात केंद्र बनवणे, अशी महत्त्वाकांक्षी योजना या धोरणात आखली आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 13 हजार 835 कोटी रुपयांच्या निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
रत्ने आणि आभूषणाच्या धोरणात नेमकं काय आहे? रत्ने आणि आभूषण उद्योग भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) सुमारे 7 टक्के योगदान देतो. तर देशाच्या एकूण निर्यातीत त्याचा वाटा 15.71 टक्के इतका आहे. सध्या महाराष्ट्राचा या क्षेत्रातील वाटा 18 टक्के आहे. हा टक्का वाढवण्यासाठी या धोरणात विशेष सवलती देण्याबाबत सूतोवाच करण्यात आलं आहे. धोरणानुसार, 2025 ते 2030 या काळात 1 हजार 651 कोटी रुपये आणि त्यानंतर 20 वर्षांसाठी 12 हजार 184 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात 100 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली आहे. या धोरणारमुळे महाराष्ट्र जागतिक बाजारपेठेत ‘रत्ने आणि आभूषण उद्योगाचे पॉवरहाऊस’ म्हणून उदयास येईल, अशी अपेक्षा उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन यांनी व्यक्त केली आहे.
- या धोरणात पारंपरिकतेसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञान, शाश्वत उत्पादन, संशोधन-विकास, कौशल्यविकास आणि डिजिटल व्यापार हब उभारणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
- नवी मुंबईतील इंडिया ज्वेलरी पार्क, मुंबईतील 'भारत डायमंड बोर्स' आणि 'सीप्झ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन' ही यात प्रमुख अंमलबजावणी केंद्रे ठरणार आहेत.
- लघु व मध्यम उद्योग, कामगार आणि नवीन उद्योजकांना वित्तीय आणि प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्याचा संकल्प त्यात करण्यात आला आहे.
- कुशल कारागीर घडवण्यासाठी विशेष योजना राबवल्या जाणार आहेत.
मुंबईला काय फायदा होणार? मुंबई हे Gems & Jewellery क्षेत्रातील सर्वोत मोठे केंद्र आहे. 20 एकरांवर पसरलेले भारत डायमंड बोर्स (बिकेसी) हे जगातील सर्वात मोठे हिरे व्यापार केंद्र आहे. त्यामधील उलाढाल ही सुमारे 4 हजार 632 कोटी रुपये आहे. झवेरी बाजारात 10 हजारांहून अधिक कारागीर हस्तनिर्मित आभूषणे बनवतात. तर सांताक्रूझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोनमध्ये (सीप्झ) 111 एकरांवर मशीन-निर्मित दागिन्यांचे उत्पादन होते. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून महाराष्ट्राला जागतिक हिरे व्यापार केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात ठरवण्यात आलं. या धोरणात व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज दर सवलत, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास सहाय्य, निर्यात सुविधा, ब्रँडिंग-मार्केटिंग प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अँण्ड प्ले सुविधा आणि अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सवलतींचा समावेश आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होणार?- Gems & Jewellery हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा आधारस्तंभ आहे. 2024 मध्ये भारत जागतिक निर्यातीत आठव्या क्रमांकावर (3.2 टक्के वाटा) होता. 2022-23 मध्ये पश्चिम भारताचे निर्यातीत 74.66 टक्के योगदान होते. नव्या धोरणामुळे महाराष्ट्रात क्षेत्रीय सकल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) 2022 मधील 4 अब्ज डॉलर्सवरून 2028 पर्यंत 6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. यात राज्याचा वाटा 2 अब्ज डॉलर आणि 15 टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. सध्या भारताच्या एकूण जीव्हीएमध्ये राज्याचा 18 टक्के वाटा आहे. सुमारे 7 हजार 'एमएसएमई' रोजगार निर्मितीला चालना देतात. सिप्झ आणि जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलच्या (जीजेईपीसी) मेगा सीएफसी (कॉमन फॅसिलिटी सेंटर), तसेच नांदेडमधील स्वर्ण आभूषण समूहसारखे उद्योग या धोरणाच्या अंमलबजावणीत प्रमूख भूमिका निभावतील, असेही पी. अनबलगन यांनी सांगितलं.
व्यापारी संघटनांना नव्या धोरणाबद्दल काय वाटते? जेम्स अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउन्सिलचे अध्यक्ष किरीट भन्साली ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारनं या क्षेत्रातील निर्यातीला स्पर्धात्मक चालना देण्यासाठी हे धोरण आणलं आहे. या धोरणाचा मुख्य भर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs), प्रथमच निर्यात करणारे उद्योजक तसेच सुलभ वित्तपुरवठा आणि मार्केट एक्सेस हवे असणाऱ्या श्रम-केंद्रित क्षेत्रांवर आहे. हे धोरण म्हणजे एक लवचिक (Flexible), डिजिटल (Digital) आणि परिणाम-आधारित (Outcome-driven) चौकट (Framework) आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारातील बदलांना तातडीने प्रतिसाद देणं शक्य होईल.
अधिकाधिक रोजगार निर्मिती ही या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये- ‘इंटरेस्ट इक्वलायझेशन’ आणि ‘मार्केट ॲक्सेस इनिशिएटिव्ह’ यांसारख्या योजना या आधुनिक छत्राखाली एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. हे धोरण मुख्यत्वे दोन भागांत कार्यरत असेल. पहिल्या भागात ‘निर्यात प्रोत्साहन’ असणार आहे. याद्वारे व्याज सवलत (Interest Support), हमी (Guarantees) आणि पत साधने (Credit Tools) वापरून व्यापार वित्तपुरवठा स्वस्त (Cheaper) आणि अधिक सुलभ (Wider Access) केला जाईल. दुसऱ्या भागामध्ये ‘निर्यात दिशा’ आहे. यातून गुणवत्ता सुधारणा (Quality Upgrades), ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, व्यापार मेळाव्यांना (Trade Fairs) मदत, वेअरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात बुद्धिमत्ता (Export Intelligence) यासारखी बिगर-वित्तीय (Non-financial) मदत पुरवली जाईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा, उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, जिल्हा-जिल्ह्यांतून या क्षेत्रातील निर्यात वाढवणं आणि अधिकाधिक रोजगार निर्मिती ही या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ‘विकसित भारत 2047 ’च्या धोरणाशी सुसंगत, सर्वसमावेशक आणि तंत्रज्ञान-आधारित निर्यात प्रणाली तयार करण्यासाठी टाकलेले हे एक दूरगामी पाऊल आहे, असे मी याचे वर्णन करेन, अशी प्रतिक्रिया किरीट भन्साली यांनी दिली.
'जीएसटी'मधील बदलांचा काय परिणाम होणार? वस्तू आणि सेवा करांच्या (जीएसटी) संरचनेत अलीकडेच काही बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा या क्षेत्रावर काही परिणाम झाला आहे, किंवा होणार आहे का? असं विचारलं असता, सीप्झ जेम्स अँड ज्वेलरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे सदस्य हितेन शहा म्हणाले, जीएसटी काउन्सिलनं जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्रातील जीएसटी दर कायम ठेवले आहेत. म्हणजे मूळ उत्पादनांवर 3 टक्के आणि उत्पादन निर्मितीवर 5 टक्के जीएसटी दर सध्या आहे. त्यामुळे अन्य क्षेत्रांप्रमाणे आमच्या क्षेत्रावर सकारात्मक किंवा नकारात्मक असा कोणताही परिणाम झालेला नाही. व्यावसायिकांच्या मार्जिनवर सवलत दिली असती तर काही प्रमाणात दरकपात झाली असली. तसेच त्यामुळे मागणी वाढली असती. पण तसे झालेले नाही, अशी त्यांनी जीएसटीच्या दरकपातीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
नवी मुंबईत बांधले जाणार पार्क- नवी मुंबईत एक अत्याधुनिक रत्ने आणि आभूषण पार्क बांधले जाणार असल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 सप्टेंबरला जाहीर केले होते. नवी मुंबईतील महापे परिसरात देशातील सर्वात आधुनिक रत्ने आणि दागिने पार्क स्थापन केले जात आहे. या पार्कमुळे या उद्योगातील व्यवसायांना केवळ अत्याधुनिक सुविधाच उपलब्ध होणार नाहीत तर निर्यातीलाही चालना मिळेल. राज्य सरकार हे क्षेत्र रोजगाराभिमुख करण्यासाठी रत्ने आणि दागिने संघटनेसोबत जवळून काम करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता.