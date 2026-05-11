मध्यप्रदेशात पाच वाघांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलाय केनाईन डिस्टेंपर व्हायरस; महाराष्ट्रातील वन विभाग अलर्ट

केनाईन डिस्टेंपर हा वाघांमध्ये पसरत असल्यानं मध्य प्रदेशातील पाच वाघांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वनविभाग अलर्ट झालं आहे.

Explainer What is canine distemper
महाराष्ट्रातील वन विभाग अलर्ट (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 5:24 PM IST

नागपूर- जंगलाचा राजा असलेल्या वाघांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. त्याच कारण म्हणजे मध्यप्रदेशातील 'कान्हा' व्याघ्र प्रकल्पात गेल्या काही दिवसांमध्ये पाच वाघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळेच देशभरातील राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्पांसह प्राणिसंग्रहालयामध्येही चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. केनाईन डिस्टेंपर वायरस" म्हणजेच CDVमुळे पाच वाघांचा मृत्यू झाल्याचं निष्पन्न झाले. त्यामुळेच खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केलेली आहे.


मध्यप्रदेशातील 'कान्हा' व्याघ्र प्रकल्पात 21 ते 28 एप्रिल दरम्यान T-41 या वाघिणीसह तिच्या 4 बछड्यांचा मृत्यू झालाय. वाघांच्या मृतदेहाचे नमुने जबलपूरच्या प्रयोगशाळेमध्ये पाठवण्यात आले होते. प्रयोगशाळेचा अहवाल आला आहे. त्यामध्ये पाचही वाघांचा मृत्यू 'केनाईन डिस्टेंपर वायरस'मुळे झाल्याचे निदान केलं आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या अनुषंगानं अत्यंत धोकादायक आणि आव्हानात्मक बाब निर्माण झाली आहे.



केनाईन डिस्टेंपर व्हायरस कोणत्या प्राण्यामध्ये आढळतो?- कॅनाईन डिस्टेंपर वायरस (CVD) 'कुत्रा वर्गीय' प्राण्यांचा आजार आहे. सध्या तो मांजरवर्गीय प्राण्यांमध्ये होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे श्वानांऐवजी मांजरवर्गीय प्राण्यांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळेच वाघ आणि बिबट हे मांजरवर्गीय प्राणी 'केनाईन डिस्टेंपर' या व्हायरसमुळे आजारी पडत आहे. वाघीण आणि तिच्या चार बछड्यांचा अशा पद्धतीनं कुत्र्यापासून संक्रमण झालेल्या विषाणूमुळे मृत्यू झाल्यानंतर कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रशासनसह देशभरातील सर्व वनविभाग सावध झाले आहेत.

कुत्र्याचे लसीकरण (Source- ETV Bharat Reporter)



काय म्हणतात तज्ञ?-कॅनाईन डिस्टेंपर’ विषाणूजन्य आजार 'मॉर्बिली व्हायरस समूहातील आहे. हा व्हायरस मुख्यतः श्वानवर्गीय प्राण्यांमध्येच आढळतो. कुत्रे, लांडगे, कोल्हे यासारख्या प्राण्यांमध्ये विषाणू अधिक प्रमाणात दिसून येतो. काही वेळा मांजर, सिंह आणि वाघसारख्या प्राण्यांमध्येही हा आजार आढळू शकतो. बाधित प्राण्यांच्या संपर्कातून आणि त्यांच्या विष्ठा किंवा लघवीमधून हा विषाणू एकापासून दुसऱ्या आणि इतरही प्राण्यात पसरण्याची दाट शक्यता असते. मात्र, तो सर्वच प्राण्यांना होतो, असेसुद्धा नाही. प्राण्यांची रोग प्रतिकारशक्ती, आरोग्याची स्थिती आणि संक्रमित प्राण्यांच्या संपर्काचा कालावधी यावर संसर्ग अवलंबून असतो. कॅनाईन डिस्टेंपर आजार अत्यंत घातक आजार मानला जातो. विशेषतः कुत्र्यांच्या पिल्लांना याचा धोका असतो. वन्यप्राण्यांमध्ये या आजाराचं निदान करणं कठीण असते.

उपचार नाही, केवळ प्रतिबंध: 'कॅनाइन डिस्टेंपर' हा एक विषाणूजन्य आजार आहे. त्यावर कोणताही निश्चित उपचार उपलब्ध नाही. यावरील एकमेव उपाय म्हणजे वेळेवर लसीकरण करणे. या आजाराच्या सुरुवातीला प्राण्याच्या श्वसनसंस्थेवर परिणाम होतो. त्यानंतर हा आजार जठरांत्र मार्गावर (पचनसंस्था किंवा अन्ननलिका) परिणाम करतो. शेवटी, मज्जासंस्थेवर आघात करतो. हा आजार आधीच आपल्या अंतिम टप्प्यात दाखल झाल्यावर उपचार करणं अत्यंत कठीण होते.



प्राणिसंग्रहालयात उपाययोजना सुरू- नागपूर शहराच्या अगदी मध्यभागी असलेल्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयानं मध्यप्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पात घडलेल्या या घटनेनंतर तात्काळ उपाययोजना राबवण्यात सुरु केलेल्या आहेत. वन्य प्राण्यांचे पिंजरे निर्जंतुक करण्याचं काम सुरू झालं आहे. प्राण्याच्या हालचालीवर लक्ष दिलं जात आहे. या परिसरात भटके कुत्री दाखल होऊ नये, याची खबरदारीसुद्धा घेतली जात आहे. महत्वाचं म्हणजे प्राण्याच्या आहारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नमुनेदेखील तपासले जात आहेत.



मध्यप्रदेश सरकारनं या केल्यात उपाययोजना - मध्यप्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सरही सेक्टरमध्ये ही घटना घडली आहे. त्यामुळे पाच वर्ग किलोमीटरचा भाग 'नो गो झोन' करण्यात आला आहे. इतर वाघांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी हत्तीवरून गस्त केली जात आहे. परिसरात 40 कॅमेरा ट्रॅप बसवण्यात आले आहेत. जंगलातील पानवठ्यांमधील पाण्याची ही सतत सॅम्पलिंग केली जात आहे.प्राण्यांच्या विष्ठेची ही सॅम्पलिंग केली जात आहे. कान्हा व्याघ्र प्रकल्प च्या आजूबाजूच्या सुमारे 80 गावातील कुत्र्यांचे लसीकरण ही सुरू करण्यात आले आहे.

