गव्याच्या हल्ल्यात तीन महिन्यात दोन शेतकऱ्यांनी गमावले प्राण; शांत, लाजाळू गवे हल्ला का करतात?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन उमद्या शेतकऱ्यांना गव्याच्या हल्ल्यात प्राणास मुकावं लागलं आहे. गवे हल्ला का करतात? जाणून घ्या, याबद्दल ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी महेश कांबळे यांच्या रिपोर्टमधून!
Published : November 20, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 7:41 PM IST
कोल्हापूर- जिल्ह्याचा घाटमाता आणि दुर्गम भाग असलेल्या राधानगरी, शाहूवाडी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड या तालुक्यांमध्ये उसाचा गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर सर्रास गव्यांचे कळप पाहायला मिळतात. या काळात उसाची झालेली पूर्ण वाढ लाजाळू आणि तितकाच घाबरट असलेल्या गव्यांसाठी लपून बसण्यासाठी आधार ठरतात. तर शेतकऱ्यांसाठी मात्र जीवावर बेतणारं संकट ठरत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन उमद्या शेतकऱ्यांना गव्याच्या हल्ल्यात प्राणास मुकावं लागलं आहे. मात्र, जंगल सोडून गवे मानवी वस्तीकडे याकाळात वळतात? गवे हल्ला का करतात? याबद्दल जाणून घेऊया 'ईटीव्ही भारत'च्या या स्पेशल रिपोर्टमधून!
बायसन सेंचुरी म्हणून ओळख असलेल्या दाजीपूर राधानगरी अभयारण्यात आज घडीला 1 हजारच्या आसपास आढळतात. मात्र, शरीरयष्टीनुसार अन्नाची गरज ज्यादा असल्यानं हे गवे दाजीपूर राधानगरी अभयारण्य परिसर सोडून जातात. ते उसाचा गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर साधारणतः नोव्हेंबर डिसेंबर या महिन्यांत जंगल सोडून मानवी वस्तीकडे जास्त प्रमाणात आढळतात. राधानगरी दाजीपूर अभयारण्यात पावसाळ्याच्या जून, जुलै , ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात पावसाचं प्रमाण अधिक असतं. यामुळे या महाकाय प्राण्याला खाण्यासाठी भरपूर अन्न उपलब्ध असतं. यामुळे या काळात हे गवे जंगलाचा अधिवास सोडत नाहीत. मात्र, कालांतरानं या भागात अन्नधान्याची कमतरता निर्माण झाल्यामुळे गवे मानवी वस्तीकडे चाल करतात. या काळात पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक असलेल्या उसाची पूर्ण वाढ झालेली असते. हे खाद्य आणि उसातील गोडवा या गव्यांना आकर्षित करतो. खाद्यासोबतच उसात गव्यांसाठी निवारा मिळतो. यामुळे पाच ते दहा एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या मोठ्या उसाच्या मळ्यांमध्ये गवे, गव्यांचा कळप सर्रास आढळत आहेत. साधारणत: पूर्ण वाढ झालेला गवा किमान पंधरा ते वीस फूट उंचीचा झालेला असतो.
गव्याच्या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू- वन्यजीव अभ्यासकांच्या मते, गव्यांचं साधारण वजन एक टनापेक्षा अधिक असतं. या वजनाच्या प्रमाणात त्याला दररोज अन्न सेवन करावं लागतं. यामुळे पूर्ण वाढ झालेले गवे 15 तासाहून अधिक काळ गवत चरण्यात घालवतात. जंगली गवत, कुरणे न मिळाल्यामुळे सध्या उसाच्या मळ्यांकडे राधानगरीच्या प्रसिद्ध गव्यांनी मोर्चा वळवला आहे. याचा फटका कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. गव्यांच्या कळपांनी उसाच्या केलेल्या नुकसानीच्या घटना वाढत आहेत. सोबतच शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात गव्यांकडून हल्ले होत असल्याच्या घटनाही घडत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा तालुक्यातील साखरे या गावातील हिंदुराव कोटकर यांचा 6 ऑगस्टला गव्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. तर 14 नोव्हेंबर रोजी बावेलीपैकी भटवाडी येथील प्रकाश चव्हाण यांचाही नव्यानं दिलेल्या धडकेत अंत झाला. या घटनांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होत असल्याचं चित्र पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.
गवे हल्ला का करतात-राधानगरीचा प्रसिद्ध गवा तसा शांत आणि लाजाळू प्राणी आहे. मात्र, या प्राण्याला डिवचण्याचा प्रयत्न झाल्यास गवे हल्ला करतात. सध्या उसाचा गळीत हंगाम पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आहे. यामुळे साचे मळे रिकामे होत आहेत. शक्यतो रात्रीचा प्रवास करून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या उसांच्या मळ्यांमध्ये गव्यांचे कळप आश्रयाला आहेत. या कळपांमध्ये गवळ्यांची लहान पिले असल्यामुळेही गव्यांना असुरक्षितता वाटते. त्यामुळे गवे हल्ला करतात. तर स्वतःच्या बचावासाठी, अन्नपाण्याची उपलब्धता जंगलात नसल्यानं मानवी वस्तींजवळ गवे येण्याचा प्रयत्न करतात. यात अडथळा निर्माण झाल्यास गवे माणसांवर हल्ला करतात. विणीच्या काळात अनेक नर एकटे कळप सोडून फिरत असतात. यावेळीही गव्यांमधील नर अधिक आक्रमक असतो. अशावेळीही माणसांवर हल्ला होण्याची शक्यता अधिक असल्याची माहिती मानद वन्यजीव अभ्यासक देवेंद्र भोसले यांनी दिली.
दुर्गम आणि डोंगराळ तालुक्यांमध्ये गव्यांचा अधिक वावर- कोल्हापूर जिल्ह्याचा घाटमाथा असणाऱ्या राधानगरी, शाहूवाडी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड हा भाग जंगलांनी अधिक व्यापलेला आहे. पाण्याची अधिक व्यापकता, निर्मनुष्य परिसर हे पोषक वातावरण दाजीपूर राधानगरी अभयारण्य शेजारील या भागांमध्ये आहे. यामुळे गवे आता जंगल सोडून मानवी वस्तीत येण्याचे प्रमाण वाढलं आहे. खास करून राधानगरी, शाहूवाडी, गगनबावडा, आजरा आणि चंदगड तालुक्याच्या भागात गव्यांचे कळप मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. ऊस शेतीसह खरीप पिकांचं गव्याच्या कळपांनी मोठं नुकसान होत असल्याचं चंदगड तालुक्यातील शेतकरी कमलेश जाधव यांनी सांगितलं. तर वनविभागानं याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ही शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वनविभाग कटीबद्ध - कोल्हापूर जिल्ह्यात मानव-गवा संघर्ष रोखण्यासाठी वनविभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये नियमित गस्त, RRT पथकांमार्फत निगराणी तसेच गव्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी थर्मल ड्रोन, AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. गव्यांचा वावर आढळल्यास नागरिकांनी सुरक्षित अंतर राखून त्वरित हॅलो फॉरेस्ट 1926 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात व्यक्ती जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये, तर मृत्यू झाल्यास 25 लाख रुपये इतकी नुकसानभरपाई शासनाच्या नियमानुसार वनविभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येते. मानव आणि वन्यजीव दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी वनविभाग कटिबद्ध असल्याचं वनविभागाचे मुख्य वनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी सांगितलं.