Explainer : एचपीव्ही लसीकरण कॅन्सरपासून संरक्षण की नव्या वादाची सुरुवात; अनुभव आणि डॉक्टरांचे मत
एचपीव्ही लसीकरण होणार आहे. कॅन्सरपासून संरक्षणासाठी ही लस द्यावी की नाही अशी चर्चा आहे. याअनुषंगानं HPV नेमकी काय भानगड आहे, याचा घेतलेला सविस्तर आढावा.
Published : March 14, 2026 at 4:56 PM IST
-प्रतिज्ञा शेटे
मुंबई - भारतामध्ये महिलांमध्ये आढळणाऱ्या कॅन्सरपैकी सर्व्हिकल कॅन्सर (गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग) हा अत्यंत गंभीर आजार मानला जातो. या कर्करोगामागे मुख्य कारण म्हणून ह्युमन प्यापीलोमा व्हायरस (एचपीव्ही) हा विषाणू असल्याचं अनेक संशोधनांमधून स्पष्ट झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासह अनेक देशांनी एचपीव्ही लसीकरण मोहीम सुरू केली आहे. मात्र या लसीबाबत सरकार समर्थन करत असताना काही डॉक्टर प्रश्नही उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे हा विषय सध्या आरोग्य क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
ह्युमन प्यापीलोमा व्हायरस (एचपीव्ही) हा मुख्यतः लैंगिक संपर्कातून पसरणारा विषाणू आहे. जगभरात हा अत्यंत सामान्य संसर्ग मानला जातो.वैद्यकीय अभ्यासांनुसार एचपीव्हीचे 100 पेक्षा अधिक प्रकार आढळतात. यातील काही प्रकार निरुपद्रवी असतात, तर काही प्रकार कर्करोगाला कारणीभूत ठरू शकतात. एचपीव्हीचे प्रकार साधारणत दोन गटांमध्ये विभागले जातात. एक कमी जोखमीचे प्रकार ज्यामुळे प्रामुख्याने जननेंद्रियांवर मस्से (मांसल गाठी) निर्माण होतात. दुसरा मोठ्या जोखमीचे प्रकार, हे प्रकार कर्करोगाचा धोका वाढवतात. यासंदर्भात ईटीव्ही भारतनं माहिती घेण्यासाठी डॉ. रितेश मिस्त्री आणि डॉ. सुलभा अरोरा दोघांशी बोलून त्यांच्याकडून माहिती घेतली. तज्ज्ञांच्या मते एचपीव्ही-16, एचपीव्ही-18 हे प्रकार गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाशी सर्वाधिक संबंधित आढळतात.
एचपीव्हीमुळे कोणते आजार होतात? - एचपीव्ही संसर्गामुळे केवळ गर्भाशयाचा कर्करोगच नव्हे तर इतर काही कर्करोगही होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते एचपीव्हीमुळे Cervical Cancer (गर्भाशय मुखाचा कर्करोग), जननेंद्रियांवरील मस्से, गुदमार्गाचा कर्करोग, घसा किंवा तोंडाचा कर्करोग, पुरुषांच्या जननेंद्रियाचा कर्करोग होऊ शकतो. मुख्य गोष्ट म्हणजे हा संसर्ग पुरुष आणि महिलांमध्ये दोघांनाही होऊ शकतो. मात्र महिलांमध्ये त्याचे गंभीर परिणाम अधिक दिसतात, असं डॉक्टरांनी सांगितलं.
एचपीव्ही लस म्हणजे काय आणि ती कशी काम करते? - एचपीव्ही वॅक्सिन (एचपीव्ही लस) ही शरीरात एचपीव्ही विषाणूविरुद्ध संरक्षण तयार करणारी लस आहे. या लसीमुळे शरीरात रोगप्रतिकारक घटक तयार होतात. भविष्यात विषाणूचा संसर्ग झाल्यास शरीर त्याच्याशी लढू शकते. तज्ज्ञांच्या मते ही लस संसर्ग होण्यापूर्वी दिल्यास सर्वाधिक प्रभावी ठरते.
कोणत्या वयात लस द्यावी? - WHO (जागतिक आरोग्य संघटना) आणि इतर आरोग्य तज्ज्ञांच्या शिफारशीप्रमाणे 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना ही लस देण्याची शिफारस केली जाते. या वयात शरीराची रोगप्रतिकारक प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी असते. काही देशांमध्ये मुलांनाही ही लस दिली जाते. यामध्ये 9 ते 14 वर्षे वयोगटात 2 डोस तर 15 वर्षांनंतर 3 डोस दिले जातात.
भारतातील एचपीव्ही लसीकरणाची स्थिती - भारतामध्ये एचपीव्ही लसीकरण हळूहळू सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात समाविष्ट केले जात आहे. सध्या विविध एचपीवी लसी उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये भारतात Cervavac लस उपलब्ध आहे. ही लस Serum Institute of India, पुणे या संस्थेनं तयार केलेली आहे. ही भारतात विकसित केलेली क्वाड्रिव्हॅलेंट (चार प्रकारांवर संरक्षण देणारी) एचपीव्ही लस आहे आणि 2022 मध्ये भारतात लाँच झाली.
दुसरी लस Gardasil ही आहे. ही अमेरिकेची लस आहे. Merck & Co. (Merck Sharp & Dohme – MSD) या कंपनीनं ही लस तयार केलेली आहे. ही एचपीव्हीच्या 4 प्रकारांपासून संरक्षण देणारी लस आहे. त्याचबरोबर Gardasil 9 ही देखील अमेरिकेची लस आहे. Merck & Co. या कंपनीची ही लस 9 प्रकारच्या एचपीव्ही विषाणूंवर संरक्षण देणारी (नॉनाव्हॅलेंट) लस आहे.
भारत सरकारच्या आरोग्य धोरणानुसार ९ ते १४ वर्षांच्या मुलींना याचं लसीकरण करण्यात येणार आहे. शाळांमधून लसीकरण मोहीम राबवण्यात येईल. राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमात याचा समावेश करण्याची योजना आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यामध्येही एचपीव्ही लसीकरणासाठी काही ठिकाणी प्रायोगिक कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये शाळांमधून लसीकरण मोहीम राबवली जाईल. सरकारी रुग्णालयांमध्ये लस उपलब्ध असेल. काही जिल्ह्यांमध्ये याची प्रायोगिक अंमलबजावणी सुरू होईल. ग्रामीण भागात महिलांमध्ये तपासणी आणि जागरूकतेचा अभाव असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालांमध्ये दिसून आलं आहे.
भारतातील गर्भाशयाच्या कर्करोगाची भीषण स्थिती - भारतामध्ये महिलांमधील कर्करोगांमध्ये गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा अत्यंत गंभीर मानला जातो. अभ्यासांनुसार देशात दरवर्षी सुमारे 1.2 ते 1.25 लाख नवीन रुग्ण आढळतात. दरवर्षी 70000 ते 77000 मृत्यू यामुळे होतात. म्हणजेच प्रत्येक 7 ते 8 मिनिटांनी भारतात एका महिलेचा मृत्यू या कर्करोगामुळे होतो. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 2023 मध्ये 35,611 महिलांचा मृत्यू या कर्करोगामुळे झाला. तज्ज्ञांच्या मते भारतात सुमारे 75 टक्के रुग्णांमध्ये उशिराच्या टप्प्यावर या कर्करोगाचं निदान होतं, त्यामुळे मृत्यूदर जास्त आहे. महाराष्ट्रातील स्थितीचा विचार करता राज्यात 2017 ते 2022 दरम्यान यामुळे 3941 महिलांचा मृत्यू झाला. दरवर्षी सरासरी 650 पेक्षा अधिक मृत्यू होत आहेत. आरोग्य तपासणी कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागात तपासणीबाबत जागरूकता कमी असल्याचेही आढळले आहे.
राज्यातील 9 लाख 84 हजारांहून अधिक मुलींना लस देणार - आरोग्य विभागाने गर्भाशयमुख कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी सुरू केलेली एचपीव्ही लसीकरण मोहीम निश्चित यशस्वी होईल. या मोहिमेमुळे राज्यातील 9 लाख 84 हजारांहून अधिक मुलींना गर्भाशयमुख कर्करोगापासून संरक्षण मिळेल,” असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला. कर्करोग प्रतिबंधासाठी लसीकरण आणि तपासणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे तपासण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. गर्भाशयमुख कर्करोगाच्या प्रतिबंधासाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहीम पुढील तीन महिने राज्यात राबवण्यात येणार असून यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. त्यानंतर ही लस नियमित लसीकरण कार्यक्रमाचा भाग होईल, असं आबिटकर म्हणाले.
सध्या काही समाजमाध्यमांवर एचपीव्ही लसीबाबत चुकीची माहिती आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र पत्रकार आणि समाजातील जागरूक नागरिकांनी वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडली पाहिजे,” असं आवाहनही मंत्र्यांनी केलं. अनावश्यक भीती दूर करून सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असं अबीटकर यांनी आवाहन केलं. सर्व पालकांनी या मोहिमेत सहभागी होऊन आपल्या 14 ते 15 वर्षांच्या मुलींचे एचपीव्ही लसीकरण करून घ्यावे, असं आवाहन मंत्री आबीटकर यांनी केलं.
जगातील संशोधन काय सांगते? - आंतरराष्ट्रीय संशोधनांमध्ये एचपीव्ही लसीचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. स्वीडनमध्ये झालेल्या मोठ्या अभ्यासानुसार किशोरवयात लस घेतलेल्या महिलांमध्ये गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका सुमारे 80 टक्के कमी आढळला. तर काही देशांमध्ये लसीबाबत वादही झाले आहेत.
जपानमध्ये 2013 मध्ये काही मुलींमध्ये वेदना आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित लक्षणांची तक्रार आल्यामुळे काही काळ लसीकरणाची सक्रिय शिफारस थांबवण्यात आली होती. बांगलादेशमध्ये 2024 मध्ये लसीकरण मोहिमेदरम्यान काही मुलींना अचानक तब्येतीचा त्रास झाल्याची घटना घडली. सामाजिक माध्यमांवर मृत्यूच्या अफवा पसरल्या, मात्र तपासात लसीशी थेट संबंध आढळला नाही. अमेरिकेतही काही महिलांनी लसीमुळे आरोग्य समस्या झाल्याचा दावा करत न्यायालयात खटले दाखल केले होते. मात्र न्यायालयानं ठोस वैज्ञानिक पुरावे नसल्याचं नमूद केलं.
लसीचे संभाव्य दुष्परिणाम - वैद्यकीय संस्थांच्या माहितीनुसार लसीनंतर काही सामान्य दुष्परिणाम दिसू शकतात. त्यामध्ये इंजेक्शनच्या जागी वेदना, ताप, डोकेदुखी, थकवा, चक्कर यांचा समावेश होतो. अत्यंत दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये गंभीर ऍलर्जिक प्रतिक्रिया दिसू शकते. महिला रोगतज्ज्ञ डॉ. सुलभा अरोरा यांच्या मते गंभीर दुष्परिणाम अत्यंत कमी प्रमाणात दिसतात. भारतामध्ये एचपीव्ही लसीकरणास काही सामाजिक अडचणीही आहेत. लैंगिक आरोग्याबाबत बोलण्यास संकोच
पालकांची भीती किंवा विरोध होतो. ग्रामीण भागात जागरूकतेचा अभाव आहे. तपासणी आणि लसीकरण दोन्ही महत्त्वाचे आहे, तज्ज्ञांच्या मते केवळ लस पुरेशी नाही.
महिलांसाठी नियमित तपासणीही आवश्यक - महिलांनी पॅप स्मिअर तपासणी, एचपीव्ही तपासणी, दोन्ही केल्यास कर्करोग लवकर शोधता येतो, असं महिला रोगतज्ज्ञ डॉ. सुलभा अरोरा यांनी म्हटलं. भारतासाठी काही महत्त्वाची आव्हानंही आहेत. यामध्ये लसीकरणाचा खर्च, जनजागृती, राष्ट्रीय कार्यक्रमात पूर्ण समावेश,
ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी या बाबी दिसून येतात. तसंच डॉ. सुलभा अरोरा सांगतात की, गर्भाशयाचा कर्करोग हा भारतातील महिलांसाठी गंभीर धोका आहे. एचपीव्ही विषाणू हा त्यामागील प्रमुख कारणीभूत घटक मानला जातो. अनेक संशोधनांनुसार एचपीव्ही लसीकरणामुळे कर्करोगाचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र महिलांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी लसीकरण आणि नियमित तपासणी तसंच आरोग्याविषयी जागरूकता या तीन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
यांचा समन्वयच भविष्यात गर्भाशयाच्या कर्करोगावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यास मदत करू शकतो.
सुरक्षित लैंगिक सवयींबाबत जनजागृती - विविध हॉस्पिटलमध्ये व्हिजिटींग प्रॅक्टिशनर असलेले डॉ. रितेश मिस्त्री यांच्या मते एचपीव्ही हा एक सामान्य विषाणू आहे. तो प्रामुख्याने लैंगिक संपर्कातून पसरणाऱ्या आजारांपैकी (STD) एक मानला जातो. काही संशोधनांमध्ये असं आढळलं आहे की, हा विषाणू पुरुष आणि महिलांमध्ये जननेंद्रियांवर मस्से (genital warts) निर्माण करू शकतो. मात्र, या विषाणूचा संसर्ग झालेल्या लोकांपैकी फारच कमी टक्केवारीत महिलांच्या गर्भाशयाच्या पेशींमध्ये बदल होतात आणि पुढे Cervical Cancer (गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग) होण्याची शक्यता निर्माण होते.
संसर्ग टाळण्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी - संसर्ग टाळण्यासाठी एकनिष्ठ वैवाहिक किंवा लैंगिक संबंध ठेवणे गरजेचे आहे. तसंच असुरक्षित लैंगिक संबंध टाळावे लागतील. योग्य लैंगिक स्वच्छता पाळणे ही बाबही महत्त्वाची आहे. यावर उपाय म्हणून एचपीव्ही लसीचा उद्देश असा आहे की, मुलींच्या लैंगिक आयुष्याची सुरुवात होण्यापूर्वी त्यांना ही लस दिली जावी. त्यामुळे साधारणपणे 14 ते 15 वर्षांच्या वयाच्या आसपास लस देण्याची कल्पना मांडली जाते. मात्र काही लोकांच्या मते एचपीव्ही लसीबाबत अजूनही काही बाबतीत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. उदाहरणार्थ, या लसीवर किती आणि कोणते क्लिनिकल ट्रायल्स झाले, त्यांचे परिणाम काय आहेत, तसंच संभाव्य दुष्परिणाम किंवा धोके याबाबत पुरेशी स्पष्ट माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही, अशी टीका काही जण करतात. फक्त लसीकरणावर भर देण्यापेक्षा सुरक्षित लैंगिक सवयींबाबत जनजागृती करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण केवळ गर्भाशयाच्या कर्करोगावर लक्ष केंद्रित केल्यास इतर लैंगिक संसर्गजन्य आजारांविषयी दुर्लक्ष होऊ शकते, असं डॉ. रितेश मिस्त्री यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलं. म्हणूनच सरकार मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण कार्यक्रम राबवत असताना क्लिनिकल ट्रायल्स, त्यांचे निष्कर्ष, दुष्परिणाम, तसंच लसीचे फायदे आणि तोटे याबाबतची संपूर्ण माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचं डॉ. रितेश मिस्त्री यांचं मत आहे.
