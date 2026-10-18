आंदोलकांना पोलिसांनी जबरदस्तीने गाडीत कोंबणं कायदेशीर आहे का? जाणून घ्या, नागरिकांचे अधिकार
पोलिसांना कायदेशीर परिस्थितीत ताब्यात घेता येतं. मात्र, त्यासाठी कायदेशीर आधार असणं आणि आवश्यक प्रक्रिया पाळणं बंधनकारक आहे. ईटीव्ही प्रतिनिधी प्रज्ञा पवार शेटे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 6:16 PM IST
मुंबई : आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना पकडून पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबल्याच्या घटना समोर येतात. अशा वेळी पोलिसांना बळाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे का? आंदोलनाला परवानगी नसल्यास सर्वांनाच ताब्यात घेता येते का? आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं कायद्यातील तरतुदींवर अवलंबून आहेत. मुंबईत 10 ऑक्टोबरला झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 600 जणांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईवर तुषार गांधी, ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते अली भोजानी खान यांनी टीका केली आहे.
काय आहे कायदा?- भारतीय संविधानाच्या कलम 19 (1)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, तर कलम 19 (1) (ब) नुसार शांततेनं आणि विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायद्यानुसार वाजवी निर्बंध घालता येतात. त्यामुळे आंदोलनाला परवानगी नसल्यास किंवा कायदेशीर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्यास पोलिसांना परिस्थितीनुसार कारवाई करता येते. मात्र, केवळ आंदोलनात उपस्थित असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला मनमानी पद्धतीनं ताब्यात घेता येत नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बी lएनएसएस मधील कलम 163 नुसार सार्वजनिक शांतता किंवा सुरक्षिततेला धोका असल्यास सक्षम दंडाधिकारी प्रतिबंधात्मक आदेश देऊ शकतात. कलम 168 दखलपात्र गुन्हे रोखण्यासंदर्भात, कलम 170 विशिष्ट परिस्थितीत प्रतिबंधात्मक अटकेसंदर्भात, तर कलम 172 पोलिसांच्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यासंदर्भात आहे. मात्र, या तरतुदींचा वापर करताना कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादा पाळणं आवश्यक आहे.
विनाकारण मारहाण करणं योग्य नाही- एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्याची परिस्थिती असल्यास पोलीस त्या व्यक्तीला वाहनातून पोलीस ठाण्यात नेऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त बळ वापरणं किंवा विनाकारण मारहाण करणं योग्य नाही. आंदोलनाला परवानगी नसणं आणि प्रत्येक आंदोलकानं गुन्हा केलेला असणं या वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कारवाईचा कायदेशीर आधार आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासावी लागते.
वकिलामार्फत न्यायालयात दाद मागता येते- संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. कलम 22 नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणं सांगणं, वकिलाचा सल्ला घेण्याची संधी देणं आणि सामान्यतः प्रवासाचा आवश्यक वेळ वगळता 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणं आवश्यक आहे. महिलांना सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करण्याबाबत बीएनएसएसच्या कलम 43 (5) मध्ये विशेष तरतूद आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय महिलांना या वेळेत अटक करता येत नाही, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी दिली. पोलिसांनी विनाकारण ताब्यात घेतल्याचा किंवा मारहाण केल्याचा आरोप असल्यास वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते. दुखापत झाल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी आणि फोटो, व्हिडिओ तसेच प्रत्यक्षदर्शींची माहिती जतन करावी. गरजेनुसार वकिलामार्फत न्यायालयात दाद मागता येते, असं सरोदे यांनी सांगितलं.
10 ऑक्टोबरला मुंबईत काय घडलं? : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईतही आंदोलन करण्यात आलं. 10 ऑक्टोबरला झालेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे 600 जणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात महात्मा गांधी यांचे पणतू, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक तुषार गांधी यांच्यासह अनेक आंदोलकांचा समावेश होता. नंतर सर्वांना सोडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
स्वतंत्र कायदेशीर आधार तपासणं आवश्यक - या कारवाईवर तुषार गांधी, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणि सामाजिक कार्यकर्ते अली भोजानी खान यांनी टीका केली. आंदोलकांना ताब्यात घेताना पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा, काही आंदोलकांना फरफटत नेल्याचा आणि पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित पोलिसांची बाजू आणि प्रत्येक कारवाईचा स्वतंत्र कायदेशीर आधार तपासणं आवश्यक आहे.
तुषार गांधी : ‘मुंबई पोलिसांची मानसिक गुलामी दूर करण्यासाठी आंदोलन सुरूच राहणार’ : तुषार गांधी यांनी 10 ऑक्टोबरला दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत बदल करून ती अधिक चांगल्या प्रकारे राबवण्यात यावी, यासाठी आंदोलन केलं होतं. तेव्हा मी विचार केला की, मी दिल्लीला जाऊ शकत नाही. तर मुंबईमध्ये काही प्रयत्न करावेत. मुंबईमध्ये ऑगस्ट क्रांती मैदान हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे. याच ठिकाणाहून 1942 मध्ये महात्मा गांधींनी चले जाव चळवळीची सुरुवात केली होती. त्यामुळे मुंबईमध्ये आंदोलनासाठी यापेक्षा योग्य ठिकाण असू शकत नाही, असं मला वाटलं.
2 ऑक्टोबरला कॉकरोच जनता पार्टीने शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलन केलं होतं. त्या आंदोलनातही मी सहभागी झालो होतो. त्याचप्रमाणे 10 ऑक्टोबरला मुंबईतूनही त्यांना पाठिंबा द्यावा, असं मला वाटलं. म्हणून मी ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानाची निवड केली आणि तिथून सत्याग्रह केला. मुंबईकरांनी या आंदोलनाला खूप चांगला प्रतिसाद दिला. त्याबद्दल मी मुंबईकरांचे आभार मानतो-महात्मा गांधींचे पणतू-तुषार गांधी
मुंबई पोलिसांनी आंदोलनासाठी आलेल्या लोकांशी ज्या प्रकारे वर्तन केलं, त्याचा मी निषेध करतो. मुंबई पोलिसांची एक प्रतिष्ठा आणि प्रतिमा होती. ते नेहमी कायदेशीर पद्धतीने कारवाई करतात, असं मानलं जात होतं. मात्र, आता मुंबई पोलीसही इतर पोलिसांप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम असल्यासारखे वागत आहेत, असं वाटतं. पोलिसांवर असलेली ही गुलामी आणि त्यांची मानसिक गुलामी दूर करण्यासाठी आम्हाला आंदोलन करायचं आहे. त्यासाठी आमचं आंदोलन पुढेही सुरू राहणार आहे, असं मत तुषार गांधी यांनी व्यक्त केलं.
जनतेने न घाबरता आंदोलनात सहभागी व्हावं :ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही पोलिसांच्या कारवाईवर टीका करत ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू होतं आणि महाराष्ट्रातही आंदोलन सुरू आहे. मात्र, शासनाने पोलिसांच्या माध्यमातून दडपशाही करायला सुरुवात केली आहे असं मत व्यक्त केलं. बळाचा वापर केला जात आहे. विशेषतः महिलांना अत्यंत वाईट पद्धतीने मारहाण केली जात असल्याचं दिसत आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पिढीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) नेहमीच सत्तेपासून दूर का ठेवलं, याचा विचार केला पाहिजे. त्यांचे हिरो हिटलर आणि मुसोलिनी यांच्यासारखे हुकूमशहा आहेत. त्यामुळे त्यांची वागणूकही त्यांच्यापेक्षा वेगळी नाही, अशी टीका ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. केंद्रातील आरएसएस-भाजप सरकारचा मी निषेध करतो. जनतेने कोणतीही परिस्थिती आली, तरी न घाबरता चळवळीमध्ये आणि आंदोलनांमध्ये सहभागी झालं पाहिजे, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
मी काय गुन्हा केला, हे विचारत होतो; पण पोलिसांनी उत्तर दिलं नाही :सामाजिक कार्यकर्ते अली भोजानी खान यांनी आंदोलनाची पार्श्वभूमी सांगताना पोलिसांच्या कारवाईचा स्वतःला आलेला अनुभव मांडताना दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ‘हम भारत के लोग’ या संघटनेतर्फे मुंबईत आंदोलनाचं आवाहन करण्यात आलं होतं असं सांगितलं. त्या दिवशी मुंबई पोलिसांचा वेगळाच चेहरा पाहायला मिळाला. देशातील चांगल्या पोलिसांमध्ये मुंबई पोलिसांची गणना होते. मात्र, त्या दिवशी आंदोलकांना अमानुष पद्धतीने पकडून फरफटत नेलं जात होतं आणि पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबलं जात होतं. आम्ही एखादा मोठा गुन्हा केला आहे आणि आम्ही सगळे आरोपी आहोत, अशा पद्धतीने आमच्याशी वर्तन केलं जात होतं.
माध्यमांशी बोलताना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं- मी नुकताच तिथे पोहोचलो होतो. माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होतो. अवघ्या दोन मिनिटांत एका पोलिसाने माझा हात पकडून मला ओढायला सुरुवात केली. मी कोणतीही घोषणा दिली नव्हती किंवा फलकही पकडला नव्हता. तरीही मला खेचत पोलीस व्हॅनपर्यंत नेण्यात आलं. व्हॅनजवळ पोहोचल्यानंतर आणखी सात-आठ पोलिसांनी मला पकडून व्हॅनमध्ये कोंबण्याचा प्रयत्न केला. मी आत जात नसल्याचं पाहून व्हॅनमधील एका पोलिसाने मागून दोन्ही हातांनी मला पकडलं आणि आत ढकलण्यास सुरुवात केली. मी त्यांना विचारत होतो की, मी काय गुन्हा केला आहे आणि मला ताब्यात का घेतलं जात आहे? मात्र, ते कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देत नव्हते.
पोलीस तैनात करून भीतीचं वातावरण - पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर केला जात होता. हा अनुभव अत्यंत वेदनादायक होता. चार दिवसांनंतरही माझ्या छातीच्या डाव्या बाजूला खूप दुखत होतं. व्हॅनच्या दरवाजात मी अडकलो होतो आणि मागून पोलिसांनी मला पकडलं होतं. या झटापटीत माझ्या कोपराला आणि पायालाही मार लागला. पोलिसांनाही कदाचित मार लागला असेल; पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर का केला गेला, हे मला कळलं नाही. पोलिसांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त तैनात केला नसता, तर काही तरुण तिथे पोहोचले असते. पाच ते दहा मिनिटं आंदोलन करून पाठिंबा दर्शवून परत गेले असते. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात करून भीतीचं वातावरण निर्माण करण्यात आलं. त्यामुळे नागरिकांवर दबाव आला.
संविधानाला पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनात सहभागी- अनेक महिला आणि मुलींनाही फरफटत नेऊन पोलीस व्हॅनमध्ये कोंबण्यात आलं. तिथे 65 वर्षांची एक वृद्ध महिला आणि तिची मैत्रीण, तीदेखील 60 ते 65 वर्षांची असेल, त्या दोघीही देशाच्या संविधानाला पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. ही खरंतर मोठी गोष्ट होती. त्यानंतर पोलिसांनी आम्हाला ताब्यात घेऊन ताडदेव पोलीस ठाण्यात नेलं. तिथे पोलिसांचा आणखी एक वेगळा अनुभव आला. मला व्हॅनमध्ये कोंबणाऱ्या पोलिसांपैकी एक जण माझ्याजवळ आला. त्यानं स्वतःच्या हाताला लागलेली दुखापत दाखवली आणि मला विचारलं की, तुला कुठे लागलं आहे? मी त्याला छातीवर मार लागल्याचं आणि तिथे दुखत असल्याचं सांगितलं.
आमच्याशी असा व्यवहार का केला- राहुल नावाचे एक पोलीस अधिकारी तिथे होते. मी त्यांना आपण एकत्र फोटो काढूया, असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी माझ्यासाठी औषधं मागवली. माझ्याबरोबर इतर अनेकांनाही मार लागला होता. काही जणांना खरचटलं होतं. राहुल या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासाठीही औषधं मागवली. त्यांनी शंभर ते दीडशे लोकांसाठी बिस्किटं, पाण्याच्या बाटल्या आणि चहा मागवला. त्यानंतर त्यांनी आमच्याशी संवाद साधला. ‘प्लीज, तुम्ही हे वैयक्तिक घेऊ नका. आम्हाला वरून आदेश मिळाले होते. त्यानुसार आम्ही कारवाई केली,’ असं ते म्हणाले. मात्र, पोलीस स्वतःच्या नागरिकांशी इतकं अमानुषपणे कसं वागू शकतात, असा प्रश्न मला पडला. अनेकदा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना चांगली वागणूक दिली जात असल्याचं दिसतं. त्यांच्याशी सेलिब्रिटी असल्यासारखं वागलं जातं, असं वाटतं. मग सामान्य नागरिक असलेल्या आमच्याशी असा व्यवहार का केला गेला, हे मला समजलं नाही.
हे कोणत्या लोकशाहीचं लक्षण- इतकंच नाही, तर ज्या नागरिकांचे फोन नंबर किंवा पत्ते पोलिसांनी घेतले होते, त्यांच्या घरी दुसऱ्या दिवशी सकाळी सात वाजताही पोलीस पोहोचले. तुम्ही आंदोलनाला जाणार आहात का, असे प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले. काही ठिकाणी पोलीस संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत बसून होते. ही संपूर्ण परिस्थिती पाहून आश्चर्य वाटतं. अशा प्रकारचा बंदोबस्त आणि सुरक्षा व्यवस्था मणिपूरसारख्या ठिकाणी आवश्यक होती, जिथे दंगली सुरू होत्या. मात्र, तिथे योग्य वेळी पुरेशी सुरक्षा दिसली नाही. दंगलींमध्ये अनेक निरपराध नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. अशा ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा नसताना सामान्य नागरिकांवर मात्र बळाचा वापर केला जात आहे. हे कोणत्या लोकशाहीचं लक्षण आहे?, असा सवाल अली भोजानी खान यांनी उपस्थित केला.
16 ऑक्टोबरच्या आंदोलनातही कारवाई - 16 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 600 आंदोलकांना ऑगस्ट क्रांती मैदान, दादर, ताडदेव, वरळी येथून ताब्यात घेऊन नंतर सोडण्यात आलं. त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं सांगण्यात आलं.
कायदा-सुव्यवस्था राखताना नागरिकांच्या अधिकारांचं काय? - आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची पोलिसांची जबाबदारी या दोन्ही महत्त्वाच्या आहेत. आंदोलनाला परवानगी नसणं म्हणजे पोलिसांना मनमानी पद्धतीने बळ वापरण्याची मुभा मिळणं नव्हे. एखाद्या आंदोलकाला ताब्यात घेण्यामागे कायदेशीर कारण असणं, आवश्यक प्रक्रिया पाळणं आणि परिस्थितीच्या तुलनेत योग्य तेवढाच बळाचा वापर करणं महत्त्वाचं आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप झाल्यास त्या घटनेची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणंही तितकंच आवश्यक आहे.
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