EXPLAINER : पासवर्ड आठवताना डोक्याचा भुगा होतोय? तो लक्षात ठेवताना मेंदूत नेमकं काय घडतं आणि त्यावर डॉक्टरांचा सल्ला काय?
सध्याच्या डिजिटल युगात अनेक अॅप्सचे पासवर्ड लक्षात ठेवताना माणसाच्या मेंदूवर मानसिक ताण आणि एकाग्रतेचा भार वाढतोय. याबाबत आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे धनंजय टिपले यांनी.
Published : November 13, 2026 at 1:54 PM IST
नागपूर : आजच्या या आधुनिक डिजिटल युगात प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यातील रोजच्या व महत्त्वाच्या व्यवहारांभोवती 'पासवर्डचे सुरक्षाकवच' उभे आहे. सकाळी मोबाईल अनलॉक करण्यापासून सुरू होणारा हा प्रवास दिवसभरात बँकिंग अॅप, एटीएम, ई-मेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन अॅपवरील खरेदी, कार्यालयीन लॉगिन आणि विविध सरकारी सेवांपर्यंत पोहोचला आहे. प्रत्येक ठिकाणी वेगळा पासवर्ड ठेवण्याची गरज आणि तो विसरला जाण्याची भीती, यामुळे अनेकांसाठी डिजिटल जीवन हे सोयीपेक्षा लक्षात ठेवण्याची कसरत बनत आहे. कोणत्या अॅपचा पासवर्ड कोणता, कुठे अंक वापरला, कुठे विशेष चिन्ह टाकले आणि कुठे पासवर्ड बदलला, या अनेक प्रश्नांमध्येच वापरकर्त्यांचा वेळ खर्च होत आहे. डिजिटल सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेली ही व्यवस्था आता अनेकांच्या दैनंदिन मानसिक व्यापाचा भाग बनली आहे.
पासवर्डची वाढती संख्या, स्मरणशक्तीची परीक्षा
एकेकाळी काही मोजक्या आणि महत्त्वाच्याच ठिकाणी वापरला जाणारा पासवर्ड आता रोजच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मोबाईल स्क्रीन अनलॉक, बँक खात्याचा पासवर्ड, एटीएमचा पिन, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय पिन, ई-मेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि विविध मेसेजिंग अॅप्स, कार्यालयीन व ऑनलाइन सेवांचे लॉगिन, अशा अनेक गोष्टींसाठी पासवर्ड आणि ओळख पडताळणी आवश्यक असते. त्यातच काही सेवांसाठी ठरावीक लांबीचा, मोठ्या आणि लहान अक्षरांचा, अंकांचा किंवा विशेष चिन्हांचा पासवर्ड तयार करावा लागतो. त्यामुळे पासवर्ड तयार करणे, तो लक्षात ठेवणे व गरज पडल्यास पुन्हा आठवणे, ही एक प्रकारची मानसिक कसरत ठरत आहे. अनेकदा पासवर्ड हाताळताना तो विसरला जातो, त्यामुळे गोंधळ उडण्याची शक्यता निर्माण होते. याचा थेट परिणाम मेंदूवर ताण वाढवण्यावर देखील होत असून, त्यामुळे भविष्यात अनेक प्रकारचे मेंदूचे रोग उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे डॉक्टर सांगतात.
सुरक्षिततेच्या नादात एकाच पासवर्डचा आधार
आजच्या डिजिटल जीवनात पासवर्डचा भार दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे. प्रत्येकच अॅपसाठी वेगळा पासवर्ड, त्यामुळे स्मरणशक्तीवरील ताण आणि सुरक्षिततेच्या नावाखाली निर्माण होणारी कसरत आता जीवघेणी ठरू लागली आहे. डोक्यात एकदा का पासवर्डचा गुंता झाला की तो लक्षात ठेवणे अनेकांना अवघड जाते, त्यामुळे वापरकर्त्यांमध्ये अस्वस्थताही वाढते. काही जण तर एकाच पासवर्डचा अनेक ठिकाणी वापर करतात, तर काही जण मूळ पासवर्डमध्ये केवळ एक-दोन अंक किंवा चिन्हे बदलून नवीन पासवर्ड तयार करतात. अनेकजण पासवर्ड मोबाईलच्या नोट्समध्ये, एखाद्या डायरीत किंवा इतर सहज उपलब्ध ठिकाणी लिहून ठेवतात. या सवयींमुळे लक्षात ठेवण्याची अडचण काही प्रमाणात कमी होत असली, तरी डिजिटल सुरक्षेचा धोका वाढू शकतो. एखाद्या खात्याचा पासवर्ड उघड झाल्यास त्याच पासवर्डचा वापर केलेल्या इतर खात्यांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पासवर्ड विसरण्याची भीती आणि खाते सुरक्षित ठेवण्याची चिंता, या दोन्हींच्या कचाट्यात वापरकर्ता अडकतो.
मेंदूवर नेमका काय परिणाम होतो? :- डॉ. निखिल पांडे
प्रत्येक पासवर्ड लक्षात ठेवण्याच्या प्रयत्नामुळे मेंदूला कायमस्वरूपी नुकसान होते, असे नाही. अनेक डिजिटल कामे एकाच वेळी हाताळणे व सतत लॉगिन-लॉगआउट करणे, जुनी माहिती आठवण्याचा प्रयत्न करणे आणि विसरल्यास खाते बंद पडण्याची किंवा महत्त्वाचा व्यवहार अडण्याची चिंता यामुळेच मानसिक भार आणि एकाग्रतेवरील ताण वाढू शकतो. एका कामाच्या दरम्यान एकच काम माणसाने करावे, मल्टी-टास्किंगचा प्रयत्न हा मेंदूवर ताण वाढवणारा ठरतो, असे नागपूरचे प्रसिद्ध मनोविकार तज्ज्ञ डॉ. निखिल पांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. पासवर्ड हा सतत वापरला तर तो स्मरणात असतो, मात्र जर तो रोज वापरण्यात येत नसेल तर मेंदूमध्ये कुठेतरी जपला जातो. रोजची माहिती 'वर्किंग मेमोरी'मध्ये असते. वयोमर्यादेमुळे मेंदूवर हा ताण येतो. हे टाळण्यासाठी मोबाईल किंवा डिजिटल युगात वावरणाऱ्यांनी पुरेशी झोप घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर पुरेशी झोप झाली नाही तर मेंदूवर परिणाम वाढतो, वर्किंग मेमोरीवर ताण येतो, त्यामुळे कामावर लक्ष केंद्रित होत नाही आणि विसरण्याची भीती असते. वयाच्या ६५ वर्षांनंतर प्रत्येक ५ वर्षांनी अडीच टक्के स्मृती कमी होते. त्यामुळे मल्टी-टास्किंग करणे टाळणे गरजेचेच आहे. यासोबतच विशेषतः मधुमेह, कोलेस्टेरॉल आणि उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांनी तर विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. उतरत्या वयात पासवर्ड विसरण्याचा त्रास अधिकच जाणवण्याची शक्यता असते, त्यामुळेच त्यांनी 'व्हिटॅमिन डी' आणि 'बी १२' चा समतोल राखला पाहिजे, असा सल्ला मनोविकार तज्ज्ञ डॉ. निखिल पांडे यांनी दिला आहे.
पासवर्ड विसरण्याची भीती; प्रत्येक वेळी नव्याने कसरत
जेव्हा महत्त्वाच्या कामासाठी ई-मेल उघडायचा असो, बँक खात्यातील व्यवहार तपासणे असो किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या मोबाईल अॅप्लिकेशनचा पासवर्ड आठवत नसल्यास संपूर्ण प्रक्रिया थांबू शकते. त्यासाठी 'फॉरगॉट पासवर्ड'चा पर्याय उपलब्ध असतो. मात्र, त्याची प्रक्रिया ही नव्याने डोक्यावर ताण वाढवणारी असते. ओटीपीची प्रतीक्षा करणे, नवा पासवर्ड तयार करणे आणि तोही पुन्हा लक्षात ठेवण्याची चिंता असते. काही वेळा तर चुकीचा पासवर्ड वारंवार टाकल्यामुळे खाते तात्पुरते लॉक होते. परिणामी, अगदी छोट्याशा डिजिटल कामासाठीही अतिरिक्त वेळ आणि मानसिक ऊर्जा खर्च होते.
डिजिटल सुरक्षा की स्मरणशक्तीची परीक्षा, यावर उपाय काय? :- अॅड. अतुल लिमये
डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार वेगवान आणि सोपे झाले आहेत. एकीकडे सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी मजबूत सुरक्षा आवश्यकच आहे, तर दुसरीकडे ती वापरणे सहज व तणावमुक्त असणेही तितकेच गरजेचे आहे. पासवर्ड लक्षात ठेवण्यासाठी होणारी धावपळ, वारंवार पासवर्ड रीसेट करण्याची वेळ आणि खाते सुरक्षित ठेवण्याची चिंता यामुळेच डिजिटल जीवनातील मानसिक भाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे प्रश्न हा केवळ पासवर्ड किती मजबूत आहे एवढाच नाही, तर सुरक्षितता कायम ठेवताना स्मरणशक्तीवर अनावश्यक भार कसा कमी करता येईल, हाही आहे. यासाठी सायबर तज्ज्ञांनी काही महत्त्वाचे उपाय सुचवले आहेत. अॅडव्होकेट अतुल लिमये यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जेव्हा आपण सोशल मीडिया वापरतो तेव्हा त्यासाठी स्वतःहून 'अॅब्रिव्हिएशन' (संक्षिप्त रूप) तयार करावे. जसे फेसबुक आहे, त्यासाठी 'FB' ही अक्षरे उपयोगात आणता येतील. त्याचप्रमाणे इन्स्टाग्रामसाठी 'INST' ही अक्षरे वापरून तुम्ही पासवर्ड सेट करू शकता. तो लक्षात ठेवण्यास फार मेहनत घ्यावी लागणार नाही, असे सायबर तज्ज्ञ अतुल लिमये म्हणाले आहेत. यापलीकडे आपण स्वतःसाठी एक स्ट्रॉंग व वेगळा 'फ्रेज' वापरावा किंवा असा वेगळा शब्द तयार करावा जो कोणालाही ओळखता येणार नाही किंवा अंदाज लावण्यासाठी कठीण जाईल. ते सांगतात की, जर समजा मी एक वेगळा परवलीचा शब्द माझ्यासाठी बनवलेला आहे आणि तो मला वेगवेगळ्या सोशल मीडियासाठी वापरायचा आहे, तर आधी 'इन्स्टा' किंवा 'एफबी' लावून पुढे तो शब्द वापरल्यास तो हॅकरसाठी कठीण जाऊ शकतो. यामध्ये आपले डोके कमी चालवावे लागेल. फक्त सोशल मीडियासाठी काय संक्षिप्त रूप ठरवले आहे तेच आठवावे लागेल आणि पुढचा आपला फ्रेज कायम राहील.
बँकिंग व्यवहारांचे पासवर्ड किती महत्त्वाचे?
सोशल मीडियासाठी वापरलेली ही युक्ती मात्र बँकिंग व्यवहारांसाठी वापरता येत नाही. कारण बँकिंगसाठी आपल्याला जास्तच अलर्ट राहावे लागेल. बँकेसाठी आणि वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शनसाठी आपण वरील सूचना रिव्हर्स करू शकतो. कितीही या चक्रव्यूहात अडकलो, तरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या बँकेचा पासवर्ड कोणत्याही पद्धतीने कॉम्प्रमाईज होता कामा नये. त्यामुळे हा पासवर्ड तयार करतानाच 'सरप्राईज एलिमेंट' असलेले शब्द वापरावेत. त्यात आपला मोबाईल नंबर, जन्मतारीख, गाडीचा नंबर किंवा गावाचे व शहराचे नाव देऊ नये. पासवर्ड सेट करताना अनपेक्षित किंवा आश्चर्यचकित करणारे शब्द वापरावेत, त्यामुळे पासवर्ड किंवा बँक अॅप हॅक होणार नाही. नक्कीच, हे पासवर्ड लक्षात ठेवताना डोक्यावर ताण येऊ शकतो, त्यामुळे काही विशिष्ट उपाय देखील अॅड. अतुल लिमये यांनी सुचवले आहेत. आपण एखाद्या गावात राहतो किंवा एखाद्या देशात जन्मलो आहोत, त्या देशाचे किंवा अनोळखी गावाचे नाव आपण क्वचितच पासवर्डमध्ये टाकत असतो. आपण जास्तीत जास्त आपली वैयक्तिक माहिती पासवर्डमध्ये टाकतो आणि तिथेच हमखास चूक करतो. त्यामुळे पासवर्ड सेट करताना तुमच्या नेहमीच्या सवयीपेक्षा उलट विचार करून एखाद्या देशाचे, गावाचे किंवा शहराचे नाव जोडून पासवर्ड सेट करावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
पासवर्ड वारंवार बदलणे हे योग्यच :- अॅड. अतुल लिमये
बँकिंग अॅप्लिकेशनचे पासवर्ड दर दोन ते तीन महिन्यांनी बदलणे हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. ठराविक कालावधीनंतर पासवर्ड बदलणारे केवळ 10 ते 15 टक्के लोक आहेत. आपणच स्वतःला अशी सवय लावून घेतली पाहिजे. वारंवार पासवर्ड बदलताना आपल्याला तो आठवणार की नाही ही चिंता असते. अशा वेळी 'झिरो वन'पासून (01) सुरुवात करावी आणि प्रत्येक वेळी जेव्हा तो पासवर्ड बदलला जाईल, तेव्हा तो आकडा पुढे सरकवत न्यावा. उदाहरणार्थ, आज तुमचा पासवर्ड हा 00@DT असेल, तर पुढच्या वेळी तो बदलेल तेव्हा 01@DT असू शकतो. त्यापुढे 02, 03 अशा क्रमाने पासवर्ड बदलत राहिल्यास तो आठवताना मेंदूवर अजिबात ताण येणार नाही, असे सायबर तज्ज्ञ अॅडव्होकेट अतुल लिमये यांनी सांगितले आहे.
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