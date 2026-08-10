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लाडकी बहीण योजनेचा तिजोरीवर ताण; लोकहिताच्या योजनांना फटका? पाहा आकडेवारी

लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर विभागांतील योजनांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. मात्र तसा खरंच परिणाम झालाय का? जाणून घ्या.

Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 8:10 PM IST

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मुंबई : राज्याची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस अधिक चिंताजनक बनतेय. वाढती महसुली तूट, कर्जाचा वाढता बोजा आणि मोठ्या प्रमाणावरील कल्याणकारी योजनांवरील खर्च यामुळे वित्तीय ताळमेळ बिघडत असल्याचं चित्र आहे. याचा परिणाम लोककल्याणाच्या इतर महत्त्वाच्या योजनांवरील खर्चावर होत असल्याची बाबही समोर येत आहे. राज्याची महसुली तूट 2026-27 या आर्थिक वर्षात 40,552.35 कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, राज्यावरील कर्जानेही 11 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. या आर्थिक पार्श्वभूमीवर 'लाडकी बहीण' योजनेसारख्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीच्या योजनांमुळे राज्याच्या वित्तीय शिस्तीवर आणि विकासाभिमुख खर्चावर नेमका काय परिणाम होत आहे, यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारकडून विधानसभा निवडणूक 2024 आधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. ही योजना महायुती सरकारसाठी गेम चेंजर ठरली. लाडकी बहीण योजनेवरील वाढत्या खर्चाबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

लाडकी बहीण योजनेवर आतापर्यंत किती आणि कसा खर्च? :- जुलै 2024 ते जून 2025 या पहिल्या वर्षात या योजनेसाठी तब्बल 43,045.06 कोटी खर्च करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. जुलै 2024 मध्ये योजना सुरू झाल्यानंतर लाभार्थी महिलांची संख्या सातत्याने वाढत जाऊन एप्रिल 2025 मध्ये ती 2.47 कोटींवर पोहोचली होती. त्यानंतर सरकारने पात्रतेच्या निकषांची छाननी सुरू करून काही नियमांमध्ये बदल केल्याने लाभार्थींची संख्या कमी झाली. जून 2025 पर्यंत सुमारे 77,980 महिला योजनेतून वगळण्यात आल्या आणि त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरचा सुमारे 340.42 कोटींचा भार कमी झाला. दरम्यान 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्या वर्षातील सरासरी मासिक खर्चाच्या 3,587 कोटी इतका असल्याने या योजनेचा राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर होणारा परिणाम तेव्हापासूनच चर्चेचा विषय ठरला होता.

राज्याच्या तिजोरीवरील वाढत्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी सुरू केली. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत सातत्याने घट होत गेली.

आतापर्यंत या योजनेतून तब्बल 92 लाख महिलांची नावं वगळण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, अवघ्या महिनाभरापूर्वी सरकारने 80 लाख लाभार्थी कमी झाल्याची माहिती दिली होती. आता हा आकडा वाढून 92 लाखांवर पोहोचला आहे. सुरुवातीला सुमारे 2.4 कोटी महिला या योजनेच्या लाभार्थी होत्या. त्यापैकी जवळपास 38 टक्के लाभार्थी योजनेबाहेर गेले. पण या दरम्यान योजनेवर झालेल्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित झाले.

लाडकी बहीण योजनेवर अतिरिक्त खर्च : नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या कॅगच्या अहवालात या योजनेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पीय नियोजन, खर्चावर नियंत्रण आणि निधी व्यवस्थापनात मोठ्या त्रुटी असल्याचे कॅगच्या 2024-25 च्या राज्य वित्तीय अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. या अहवालानुसार, महिलांच्या कल्याणावरील खर्च 2023-24 मधील 261.78 कोटींवरून 2024-25 मध्ये तब्बल 33,554.36 कोटींवर पोहोचला. ही प्रचंड वाढ प्रामुख्याने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे झाली असून, भांडवली गुंतवणुकीपेक्षा कल्याणकारी अनुदानांवर अधिक भर दिल्याचे कॅगने नमूद केलं आहे.

योजनेला मंजुरी केव्हा? :- महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी, 28 जून 2024 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली होती. महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने दिले जातात.

अहवालानुसार, या योजनेसाठी पुरवणी अर्थसंकल्पातून 26,200 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्याशिवाय ‘लेक लाडकी’ योजनेतून 3,490.75 कोटींचे पुनर्विनियोजन करण्यात आल्याने एकूण उपलब्ध निधी 29,693.09 कोटी इतका झाला. मात्र, प्रत्यक्षात विभागाने 33,237.24 कोटी खर्च केल्याने उपलब्ध निधीपेक्षा 3,541.16 कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला. या अतिरिक्त खर्चाबाबत विभागाकडून कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नसल्याची नोंद कॅगने केली आहे.

कॅगने अहवालात काय म्हटलंय? :- याशिवाय, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत 15,586 कोटी काढून त्याचा तातडीने वापर न करता तो निधी व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट (VPD) खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. प्रत्यक्ष खर्चाची आवश्यकता नसताना निधी काढून ठेवण्याची ही पद्धत अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि आर्थिक पारदर्शकतेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे कॅगनं स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या व्यवहारांमुळे सार्वजनिक निधीवरील विधिमंडळाचे नियंत्रण आणि वित्तीय शुचितेच्या मूलभूत तत्त्वांनाही धक्का बसत असल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.

लोकहिताच्या योजनांकडे दुर्लक्ष :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवरील मोठ्या खर्चामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम बदलल्याचे दिसून येतं. परिणामी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणासारख्या लोकहिताच्या इतर योजनांवरील निधीत कपात झाली असून, या क्षेत्रांकडे तुलनेने दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येतं.

योजनेमुळे इतर विभागावर परिणाम काय? :- सन 2024-25 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांवरील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सामाजिक, आर्थिक आणि भांडवली खर्चातील अनेक महत्त्वाच्या विभागांमध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कमी निधी खर्च केल्याचं समोर आलं आहे. सामाजिक सेवांमध्ये नगरविकासासाठी 6,965 कोटी रुपये, सर्वसाधारण शिक्षणासाठी 4,698 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक कल्याणासाठी 4,154 कोटी रुपये, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्यासाठी 3,896 कोटी रुपये, पाणीपुरवठ्यासाठी 1,189 कोटी रुपये आणि कामगार व कौशल्य विकासासाठी 1,106 कोटी रुपये इतका खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कमी झाला.

आर्थिक सेवांमध्येही ग्रामविकास कार्यक्रमांसाठी 2,648 कोटी रुपये, संवर्धनासाठी 2,197 कोटी रुपये, ग्रामीण रोजगारासाठी 2,183 कोटी रुपये, मार्ग व पूल विभागासाठी 1,417 कोटी रुपये आणि अन्न साठवण व वखार विभागासाठी 1,346 कोटी रुपये इतका निधी कमी खर्च करण्यात आला.

याचा परिणाम भांडवली खर्चावरही झाल्याचं दिसून आलं. सामाजिक सेवांमध्ये वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्यासाठी 1,138 कोटी रुपये, गृहनिर्माणासाठी 381 कोटी रुपये आणि मागासवर्गीय कल्याणासाठी 312 कोटी रुपये इतका भांडवली खर्च कमी झाला. तर आर्थिक सेवांमध्ये मार्ग व पूल विभागासाठी 3,599 कोटी रुपये, मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी 993 कोटी रुपये, लहान पाटबंधाऱ्यांसाठी 740 कोटी रुपये आणि इतर ग्रामीण विकासासाठी 722 कोटी रुपये इतकी भांडवली तरतूद खर्च न झाल्याची नोंद आहे.

माजी अर्थमंत्री मंत्री जयंत पाटील यांची प्रतिक्रिया :- याबाबत माजी अर्थमंत्री मंत्री जयंत पाटील ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, “अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जउभारणी वाढत जाते आणि त्याच निधीतून सरकार मोठ्या कल्याणकारी योजना राबवते, तेव्हा लोकहिताच्या इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठीचा निधी कमी होतो. ही प्रवृत्ती राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर उपलब्ध निधीपेक्षा तब्बल 3,541 कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाल्याची नोंद कॅगने केली आहे. हा केवळ अतिरिक्त खर्च नसून राज्याच्या वित्तीय शिस्तीला दिलेला इशारा आहे. अशा पद्धतीमुळे आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि इतर जनहिताच्या योजनांवरील खर्च मागे पडतो आणि त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य व गरजू नागरिकांना बसतो.”

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MUKHYAMANTRI LADKI BAHIN YOJANA
MUKHYAMANTRI LADKI BAHIN YOJANA

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