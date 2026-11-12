Explainer : नवी मुंबई ठरलं देशातील सर्वात स्वच्छ शहर, कचऱ्याचं खत ते 'झिरो वेस्ट' पॅटर्न; 'असा' गाठला पहिला नंबर!
केंद्र सरकारच्या 'स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६' मध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेने देशातील ४,७५१ शहरांना मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांचा खास रिपोर्ट...
Published : November 12, 2026 at 1:34 PM IST
मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेने 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26' मध्ये देशातील 4751 शहरांना मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या या उपलब्धीबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. 'स्वच्छ शहर' अशी स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेनं नक्की असं काय केलं, की या शहराचा पहिला नंबर आला? असा प्रश्न कित्येकांना पडला आहे.
अशा वेळी काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर आल्या आहेत. नागरिकांमध्ये स्वच्छतेच्या महत्त्वाची जनजागृती, "निश्चय केला, नंबर पहिला" या ब्रीदवाक्यानुसार कचरा निर्मितीपासून ते त्याच्या अंतिम विल्हेवाटीपर्यंत केलेली योग्य व कडक अंमलबजावणी आणि लोकसहभागाचं अचूक नियोजन, याचा फायदा नवी मुंबई महानगरपालिकेला झाला. यामुळेच महानगरपालिकेला देशामध्ये आपलं स्थान पहिलं करता आलं.
नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे घरोघरी जाऊन कचऱ्याचं संकलन करण्यात आलं. शहरातील प्रत्येक घरातून आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधून दररोज नियमितपणे कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था उभारण्यात आली. नागरिकांना ओला कचरा, सुका कचरा, घरगुती घातक कचरा आणि सॅनिटरी कचरा अशा चार स्वतंत्र भागांमध्ये कचरा वेगळा करण्याची सवय लावण्यात आली. यामुळे नागरिकांमध्ये स्वच्छतेच्या महत्त्वाची जनजागृती झाली.
नवी मुंबई शहरातील प्रत्येक नागरिकासाठी हा अत्यंत अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे. शहराची प्रथम नागरिक म्हणून हा पुरस्कार महामहीम राष्ट्रपती यांच्या हस्ते स्वीकारण्याचा मला बहुमान मिळाला, हे माझं भाग्य आहे. हा पुरस्कार मी समस्त नवी मुंबईकर नागरिकांना आणि यासाठी सर्वाधिक काम करणाऱ्या स्वच्छता मित्रांना व स्वच्छता सखींना अर्पण करत आहे - महापौर सुजाता पाटील
दररोज शंभर किलोहून जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या सोसायट्या आणि संस्थांना त्यांच्या आवारात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प राबवणं बंधनकारक करण्यात आलं. याचबरोबर 'झिरो वेस्ट मॉडेल' मोहीम देखील राबवण्यात आली. झोपडपट्टी आणि गावठाण भागांत कचरा वेचणे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीनं स्थानिक पातळीवर कंपोस्ट खत निर्मिती सुरू करणं, हे देखील सुचवण्यात आलं. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचं खतामध्ये रूपांतर करण्यास मदत झाली आणि शहरातील कचरा काही प्रमाणात का होईना, पण कमी झाला.
कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष
याचबरोबर कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांच्या मार्गक्रमणावर आणि वेळेवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून थेट देखरेख ठेवली गेली. कोणती गाडी कुठे कचरा टाकत आहे आणि कुठून कचरा उचलत आहे, यावर काटेकोरपणे लक्ष देण्यात आलं.
हा पुरस्कार शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या स्वच्छताकर्मींच्या योगदानाचा गौरव आहे. त्यांचं योगदान या पुरस्कारासाठी सर्वाधिक आहे. यापुढील काळात 'सुगंधी शहर' अभियानाच्या माध्यमातून आणखी चांगलं काम होईल, याचा मला विश्वास आहे - उपमहापौर दशरथ भगत
नागरिकांच्या स्वच्छतेविषयीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी विशेष ऑनलाइन पोर्टल वापरले गेले. यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचं निराकरण त्वरित होऊ लागलं. स्वच्छता कामांची गुणवत्ता तपासणी देखील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली.
दुर्लक्षित भागांची सफाई
ज्या भागांकडे इतर महानगरपालिका तितकंसं लक्ष देत नाहीत, अशा दुर्लक्षित भागांची विशेष सफाई नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आली. यामध्ये रेल्वे स्थानक परिसर, सायन-पनवेल महामार्ग, तलाव आणि खाडीकिनारे या ठिकाणी विशेष स्वच्छता मोहीम राबवली गेली.
हे नवी मुंबईकरांचं आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचं यश आहे. तंत्रज्ञानाची स्वच्छता कार्याला दिलेली जोड आणि त्यामध्ये नागरिकांचा लाभलेला सक्रिय सहभाग, याचा सखोल विचार राष्ट्रीय पातळीवर झाला - आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे
प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. सिंगल-युज प्लास्टिकच्या वापरावर कारवाई करून नागरिकांमध्ये कापडी पिशव्यांच्या वापराबाबत जनजागृती केली गेली. यामुळे इतरत्र फेकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचं प्रमाण या मोहिमेमुळे कमी झालं.
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