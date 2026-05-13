भारतात उन्हाळ्याचा पॅटर्न बदलतोय; उष्णतेच्या वाढत चाललेल्या लाटामागं काय आहे वैज्ञानिक सत्य?

यंदाचा उन्हाळा मागील उन्हाळ्यापेक्षा अधिक कडक कशामुळे आहे? उष्णतेच्या लाटा का वाढत आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती वाचा.

आग ओकणारा सुर्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 7:41 PM IST

प्राजक्ता पोळ

मुंबई- यंदाच्या मे महिन्याच्या दुसऱ्याच आठवड्यात देशातील उष्णतेच्या लाटा पुन्हा तीव्र होऊ लागल्या आहेत. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रातील अकोला जिल्हा हा जगातील सर्वाधिक उष्णता असलेला जिल्हा म्हणून नोंदवला गेला. हवामानविषयक अनेक संशोधनांनुसार भारतातील उन्हाळ्याची रचना बदलत चालली आहे.

भारतीय हवामान विभागानं राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील काही भागांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला. तर राजस्थानातील काही भागांत उष्ण रात्रींचाही इशारा जारी करण्यात आला. भारतामध्ये कडक उन्हाळा असणं हे काही नवीन नाही. मात्र, आता उष्णतेचा पॅटर्न बदलत आहे. उन्हाळा लवकर सुरू होतोय. जास्त काळ टिकतोय. नव्या भागांत पसरतोय. रात्रीही थोडा थंडावा न मिळता उष्णतेची धग जाणवतेय. पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्रातील विदर्भ किंवा बुंदेलखंडपुरत्या मर्यादित असलेल्या उष्णतेच्या लाटा आता वारंवार, अधिक काळ टिकणाऱ्या आणि देशभर पसरलेल्या दिसत आहेत.

उष्णतेचं वाढत चाललेल प्रमाण (Source- ETV Bharat Reporter)

उन्हाळी कमाल तापमानात 1 अंश सेल्सिअसनं वाढ- पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी, गाझियाबादमधील अकॅडमी ऑफ सायंटिफिक अँड इनोव्हेटिव्ह रिसर्च आणि हैदराबादच्या नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरच्या संशोधकांनी केलेल्या अलीकडील अभ्यासात भारतातील उष्णतेच्या बदलत्या पॅटर्नचं स्पष्ट चित्र समोर आलं आहे. 1981 ते 2020 या काळातील तापमानाचा अभ्यास करताना संशोधकांना आढळलं की, भारतातील सरासरी उन्हाळी कमाल तापमानात सुमारे 1 अंश सेल्सियसनं वाढ झाली आहे. हा आकडा लहान वाटू शकतो. पण, भारतासारख्या मोठ्या आणि दाट लोकसंख्या असलेल्या देशात त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवतो.

उष्णतेची लाट म्हणजे काय?- भारतीय हवामान विभागाच्या निकषांनुसार मैदानी भागांत तापमान 40 अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक, किनारी भागांत 37 अंश आणि डोंगराळ भागांत 30 अंशांपेक्षा अधिक नोंदवले गेले. ते सरासरीपेक्षा 4.5 ते 6.4 अंशांनी जास्त असेल तर उष्णतेची लाट घोषित केली जाते. हा फरक 6.5 अंशांपेक्षा अधिक असेल तर ती तीव्र उष्णतेची लाट मानली जाते. मात्र, धोका फक्त तापमानावर ठरत नाही. आर्द्रता, उष्णतेचा कालावधी, रात्रीचा गारवा, घरांची रचना, पाण्याची उपलब्धता आणि कामाचे स्वरूप यावरही उष्णतेचा परिणाम अवलंबून असतो.

राज्यनिहाय वाढत असलेल्या उष्णतेचं प्रमाण (Source- ETV Bharat Reporter)



बदलत चाललेला उष्णतेचा पॅटर्न- पूर्वी भारतातील उष्णतेच्या लाटा प्रामुख्यानं राजस्थान, मध्य भारत आणि गंगेच्या खोऱ्यापुरत्या मर्यादित होत्या. पण, आता हा पॅटर्न बदलत आहे. रिसर्च इन्स्टिट्यूटसच्या संशोधनानुसार 1981-2000 या काळात उष्णतेच्या लाटेचा प्रभाव असलेले क्षेत्रफळ सुमारे 11.9 लाख चौरस किलोमीटर होते. 2001-2020 या काळात ते वाढून 18.1 लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत गेले. पूर्वी उत्तर-पश्चिम आणि मध्य भारतापुरती मर्यादित असलेली तीव्र उष्णता आता पूर्व भारत, पश्चिम भारत आणि दक्षिणेकडील अनेक भागांतही पसरली आहे. गंगेच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, दक्षिण-पूर्व किनारपट्टी आणि दक्षिण भारतातील काही भाग आता अधिक उष्णतेच्या धोक्यात येत आहेत. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे उष्णतेची तीव्रता वाढण्याइतकीच तिचा भौगोलिक विस्तारही वाढत चालला आहे.

देशातील उष्णतेच्या लाटांचे चित्र (Source- ETV Bharat Reporter)
चार दशकांत भारतीय उन्हाळ्याचे बदलते स्वरूप
  • 1980 च्या दशकात उष्णतेच्या लाटा मुख्यतः उत्तर आणि मध्य भारतापुरत्याच मर्यादित होत्या. काही भागांत तापमान 47 अंशांपर्यंत पोहोचत असे. पण परिणाम क्षेत्र मर्यादित होते.
  • 1990 नंतर उष्णतेचा विस्तार पश्चिमेकडे आणि पूर्व किनारपट्टीकडे होऊ लागला. दक्षिण भारतातही उष्ण दिवसांची संख्या वाढू लागली.
  • 2000 नंतर हा बदल जास्त वेगाने झाला. पूर्व भारत, किनारी भाग आणि दक्षिणेकडील प्रदेशांत उष्णतेच्या लाटा तीव्र होऊ लागल्या. अनेक भागांत वर्षाला चार ते सहा दिवस उष्णतेच्या लाटा अनुभवायला मिळू लागल्या.
  • 2011 ते 2020 या दशकात परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. देशातील अनेक भागांत वर्षाला चार ते दहा दिवस उष्णतेच्या लाटा जाणवू लागल्या. आंध्र प्रदेशचा किनारी भाग देशातील सातत्याने सर्वाधिक उष्ण भागांपैकी एक बनला.


आजच्या उष्णतेच्या लाटा अधिक असह्य का बनल्या?- आजच्या उष्णतेच्या लाटांचा सर्वात मोठा धोका फक्त दुपारच्या वाढत्या तापमानात नाही. तर त्या सलग अनेक दिवस कायम राहण्यात आहे. एक उष्ण दुपार सहन करता येते. पण, सलग अनेक दिवस प्रचंड उष्णता आणि रात्रीही उकाडा कायम राहिल्यास शरीराला थंड होण्याची संधी मिळत नाही. संशोधनात आढळलं की, गेल्या दोन दशकांत उष्णतेच्या लाटांची वारंवारता आणि कालावधी दोन्ही वाढले आहेत. पूर्वी काही भागांत वर्षाला दोन ते चार दिवस उष्णतेच्या लाटा येत होत्या. तिथे आता पाच किंवा त्याहून अधिक दिवस उष्णता टिकते. याचा सर्वाधिक धोका वृद्ध, लहान मुले, गर्भवती महिला, बाहेर काम करणारे मजूर, हृदयविकार, मधुमेह किंवा मूत्रपिंडाच्या आजारांनी त्रस्त लोकांना होतो.

उष्णतेच्या लाटामागील वैज्ञानिक अहवाल (Source- ETV Bharat Reporter)
उष्ण रात्रींचा वाढता धोका- भारतातील उष्णतेवरील चर्चेत सहसा दुपारच्या तापमानाचा उल्लेख होतो. पण, आता रात्रीचं तापमानही तितकेच महत्त्वाचं ठरत आहे. रात्री उष्णता कायम राहिल्यास शरीरात दिवसभर राहीलेली उष्णता बाहेर तशीच राहते. शहरांमध्ये काँक्रीट आणि डांबरी रस्ते उष्णता साठवून ठेवतात. कमी हवेशीर घरांमध्ये रात्रीही असह्य उकाडा कायम राहतो. वीज, पंखे किंवा मोकळी हवा नसलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरते. त्यामुळे भारतीय हवामान विभाग आता ‘उष्ण रात्री’चं तापमान नव्यानं नोंदवू लागलं आहे. कोरडी उष्णता लगेच जाणवते. पण दमट उष्णता अधिक धोकादायक असू शकते. हवेत आर्द्रता जास्त असल्यास शरीराची नैसर्गिक थंड होण्याची प्रक्रिया कमी होते. त्यामुळे कोलकाता, आंध्र प्रदेशचा किनारा किंवा पूर्व भारतातील काही भागांत तापमान तुलनेने कमी असले तरी उष्णतेचा धोका गंभीर असतो.



शहरांमध्ये उष्णता एवढी का वाढतेय?- भारतातील शहरांचा विस्तार ज्या पद्धतीने होत आहे, त्यामुळे उष्णता अधिक वाढत आहे. काँक्रीट, डांबर आणि झाडांची कमी होत जाणारी संख्या, नष्ट होणारे जलस्रोत आणि दाट वस्त्या शहरांना ‘हीट ट्रॅप’ अर्थात 'उष्णतेचा सापळा' बनवत आहेत. एसी घरांना थंड ठेवतात. पण बाहेरची उष्णता वाढवतात. टिनच्या छपरांच्या घरांमध्ये तापमान अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचते. विशेषतः झोपडपट्ट्या आणि कमी उत्पन्न गटातील वस्त्यांमध्ये वीज, पाणी आणि हवेशीर जागांचा अभाव परिस्थिती अधिक गंभीर करतो.



‘हीट अॅक्शन प्लॅन’साठी काय करणं गरजेचं?ृ भारतामध्ये ‘हीट अ‍ॅक्शन प्लॅन’द्वारे उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी उष्णतेच्या लाटा आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या तयारीचा आढावा घेतला. “झिरो कॅज्युअल्टी डिजास्टर मॅनेजमेंट” या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी भर दिला. हवामान बदलामुळे उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता आणि परिणाम वाढत असल्याचं नमूद केलं. उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम कमी करण्यासाठी जलसंधारणावरही अमित शाह यांनी भर दिला. भूजल पातळी सुधारण्यासाठी आणि उष्णतेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पाणी साठवण प्रकल्प तसेच चेक डॅम्सचा अधिक वापर करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं. गृह मंत्रालयानं सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उष्णतेच्या लाटांबाबतच्या अंदाज प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. हवामान अंदाज अधिक अचूक आणि प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. हवामानाचा अंदाज अचूक पद्धतीनं मांडणं हे अत्यंत महत्वाचं मानलं जाते. त्यानुसार उपाययोजना करणं सोपे होतं.

तापमान अचूक मोजणारी यंत्रणा उभी करण्याची गरज - रेस्पायरर लिव्हिंग सायन्सेस ही कंपनी पर्यावरणासंबंधी उपकरणे विकसित करण्याचे काम करते. या कंपनीचे सीईओ आणि संस्थापक रोनक सुतारिया यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं, “भारतातील उष्णतेची लाट ही आता मोठी सार्वजनिक आरोग्य समस्या होत आहे. पण, त्याचा सामना करण्यासाठी आपण अजूनही जुनी आणि अपुरी व्यवस्था वापरत आहोत. एखाद्या शहरात तापमान 47 अंशांपर्यंत गेलं की, आपण फक्त एक-दोन हवामान केंद्रांच्या नोंदी पाहून संपूर्ण शहराची परिस्थिती समजल्याचं मानतो. पण, प्रत्यक्षात झोपडपट्टीतील टिनच्या छपराखाली राहणाऱ्या व्यक्तीला आणि झाडांनी वेढलेल्या भागात राहणाऱ्या व्यक्तीला उष्णतेचा अनुभव पूर्णपणे वेगळा असतो. म्हणूनच आता प्रत्येक भागातील तापमान अचूक मोजणारी आधुनिक यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. उपग्रहांमधून मिळणारी माहिती आणि जमिनीवरील प्रत्यक्ष तापमान मोजमाप एकत्र करून शहरातील कोणते भाग सर्वाधिक तापत आहेत, हे समजू शकते. त्यामुळे प्रशासनाला योग्य ठिकाणी तातडीनं उपाययोजना करता येतील. भारताने डिजीटल क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. आता त्याचप्रमाणं हवामान आणि उष्णतेवर लक्ष ठेवणारी आधुनिक व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे.”


तातडीनं उपाय योजनांची गरज- याचबरोबर तज्ञांच्या मते, आता भारताला परिसरनिहाय उष्णतेचे मॅपिंग, ‘कूल रूफ’, सार्वजनिक ठिकाणी सावली, अधिक झाडे, पाण्याची उपलब्धता आणि रात्रीच्या उष्णतेसाठी स्वतंत्र उपाययोजना कराव्या लागतील. उष्णतेच्या लाटा आता फक्त मे महिन्यातील काही तीव्र दिवसांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या भारतासाठी गंभीर आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक आरोग्य संकट बनत असल्याचा तज्ञांनी इशारा दिला.

