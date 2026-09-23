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गेल्या वर्षभरात धोकादायक ठरलेल्या 5 शाळांच्या इमारती रिकाम्या; सुमारे 2,400 विद्यार्थ्यांवर शाळा बदलण्याची वेळ

मुंबई मनपा शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्यानं विद्यार्थी आणि पालकांसमोर कोणतं आव्हान उभे निर्माण होते? धोकादायक इमारतींची काय वर्गवारी असते, यावर प्रज्ञा शेट्ये-पवार यांचा स्पेशल रिपोर्ट.

Schools Declared Dangerous
धोकादायक जाहीर केलेली शाळा (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 10:22 PM IST

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मुंबई : मुंबईतील महापालिका शाळांच्या जुन्या इमारतींचा प्रश्न आता केवळ इमारतींच्या सुरक्षेपुरता राहिलेला नाही. शाळेची इमारत धोकादायक ठरल्यानंतर विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत हलवले जातात. त्यानंतर मूळ शाळेची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी किती काळात होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. काही ठिकाणी वर्षानुवर्षे विद्यार्थी मूळ परिसरातील शाळेपासून दूर जातात. विशेषतः मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या आधीच कमी होत असताना हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात पाच महापालिका शाळांच्या इमारती धोकादायक ठरवून रिकाम्या करण्यात आल्या. त्याचा परिणाम सुमारे 2,400 विद्यार्थ्यांवर झाला. पवईतील पासपोली मराठी शाळा क्रमांक 2, भांडुपमधील खिंडीपाडा शाळा, कुलाब्यातील मुंबई पब्लिक स्कूल, विक्रोळीतील टागोरनगर शाळा आणि न्यू माहीम रोडवरील शाळा या प्रकरणांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, या पाचही प्रकरणांकडे बारकाईने पाहिल्यास एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. सर्वच शाळा C-1 म्हणजं तातडीने पाडाव्या लागणाऱ्या इमारती होत्या, असे सरसकट म्हणता येत नाही. काही ठिकाणी C-2 म्हणजे मोठ्या दुरुस्तीची गरज असलेली इमारत असा वर्गीकरणाचा मुद्दाही समोर आला आहे. त्यामुळे ‘धोकादायक’ या एका शब्दाखाली सर्व प्रकरणे एकत्र करणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते, असं शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांचं म्हणणं आहे.

Schools Declared Dangerous
धोकादायक जाहीर केलेली शाळा (Source-ETV Bharat Reporter)



आधी समजून घ्या : C-1, C-2 आणि C-2A म्हणजे काय?

महापालिकेच्या इमारतींच्या संरचनात्मक तपासणीत इमारतीच्या स्थितीनुसार वेगवेगळे प्रवर्ग केले जातात. त्यानुसार इमारतीवर पुढील कारवाई ठरते.

C-1 : अतिधोकादायक इमारत- इमारतीची स्थिती अत्यंत धोकादायक असल्याचे आढळल्यास ती C-1 प्रवर्गात टाकली जाते. अशा इमारतीचा वापर तातडीन थांबवणे, इमारत रिकामी करणे आणि आवश्यक असल्यास ती पाडणे, अशी कारवाई केली जाते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने C-1 इमारतीत शाळा सुरू ठेवता येत नाही.

Schools Declared Dangerous
धोकादायक जाहीर केलेली शाळा (Source-ETV Bharat Reporter)
C-2 : दुरुस्तीची गरज असलेली इमारत- इमारतीत संरचनात्मक किंवा इतर गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी असल्या, मात्र ती तातडीने पाडण्याच्या स्थितीत नसल्यास C-2 प्रवर्ग केला जातो. अशा इमारतीत आवश्यक त्या मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती, डागडुजी किंवा संरचनात्मक मजबुतीकरण करून इमारत वापरण्यायोग्य करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे C-2 म्हणजे थेट ‘पाडायची इमारत’ असा अर्थ होत नाही.C-2A : दुरुस्ती करून वापरता येणारी इमारत- C-2A प्रवर्गात इमारतीची दुरुस्ती आणि आवश्यक संरचनात्मक कामे करून ती पुन्हा वापरात आणता येऊ शकते. अशा वेळी इमारत रिकामी करून दुरुस्ती करणे किंवा आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था करून काम पूर्ण करणे, याबाबत निर्णय घेतला जातो.
Schools Declared Dangerous
धोकादायक जाहीर केलेली शाळा (Source-ETV Bharat Reporter)
पासपोली मराठी शाळा क्रमांक 2 : दुरुस्तीपासून धोकादायक इमारतीपर्यंत : पवईतील पासपोली परिसरातील मराठी शाळा क्रमांक 2 हे महापालिकेच्या शाळांच्या नोंदीत आहे. बीएमसीच्या अधिकृत शाळा नोंदीत पासपोली परिसरातील मराठी शाळा क्रमांक 1, 2 आणि 3 अशा शाळांची नोंद आहे.
Schools Declared Dangerous
धोकादायक जाहीर केलेली शाळा (Source-ETV Bharat Reporter)
विशेष म्हणजे या शाळेच्या इमारतीसाठी बीएमसीनं यापूर्वी सामान्य नागरी दुरुस्ती आणि सुधारणा कामांसाठी निविदाही काढली होती. या कामामध्ये स्वच्छतागृह, पाण्याची जागा, खराब झालेल्या प्लास्टरची दुरुस्ती, कंपाऊंड वॉल, फरशी, रंगकाम आणि विद्युत कामांचा समावेश होता. इमारतीची नियमित देखभाल, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि त्यानंतरची दुरुस्ती या सगळ्या प्रक्रिया वेळेवर झाल्या का? हा प्रश्नही इथे महत्त्वाचा ठरतो.भांडुपची खिंडीपाडा मराठी शाळा : दोन वर्षांपासून विद्यार्थी दुसरीकडे : भांडुपमधील खिंडीपाडा मराठी माध्यमाच्या शाळेचे प्रकरण आणखी वेगळे आहे. ही शाळा दोन वर्षांहून अधिक काळ बंद आहे. सुरुवातीला दुरुस्तीचे कारण देण्यात आलं. मात्र, प्रत्यक्ष दुरुस्तीचे काम सुरू न झाल्यानं विद्यार्थ्यांना आधी जवळच्या सभागृहात हलवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना तुळशेतपाडा येथील महापालिका शाळेत हलवण्यात आलं.

शाळा बदलल्यानं विद्यार्थ्यंसमोर अनेक प्रश्न- ही शाळा सुमारे 3 किलोमीटर दूर असल्यानं विद्यार्थ्यांना सकाळच्या वेळी सार्वजनिक वाहतुकीची पुरेशी सुविधा उपलब्ध नसल्यानं 30 ते 40 मिनिटे चालत जावे लागत आहे. काही विद्यार्थ्यांनी या गैरसोयीमुळे महापालिका शाळा सोडून खासगी शाळांचा पर्याय निवडल्याचं या शाळा शिकत असलेल्या रोनित पाटीलचे वडील सूरज यांनी सांगितलं. या शाळेची इमारत सुरक्षित करण्याच्या नावाखाली विद्यार्थी दुसरीकडे हलवले. पण पर्यायी शाळा किती दूर आहे? विद्यार्थी तिथे नियमित पोहोचू शकतात का? त्यामुळे पटसंख्येवर काय परिणाम होतो, हा पुढचा प्रश्न निर्माण झाला.



कुलाबा : 2,800 विद्यार्थ्यांचा प्रश्न : कुलाब्यातील महापालिका शाळेचे उदाहरण अधिक मोठं आहे. येथे दोन इमारतींमध्ये विविध माध्यमांच्या शाळा चालत होत्या. एकूण 2,800 विद्यार्थी या दोन इमारतींमध्ये शिकत होते. बीएमसीच्या स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्टर सेलनं दोन्ही इमारती असुरक्षित घोषित करून पाडण्याचा निर्णय घेतला. यातील सुमारे 1,300 विद्यार्थ्यांना जवळच्या महापालिका शाळांमध्ये हलवण्यात आलं. तर सुमारे 1,500 इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय ठेवण्यात आला. या परिसरातील इमारतींमध्ये मराठी, हिंदी, कन्नड, उर्दू आणि इंग्रजी अशा विविध माध्यमांचे विद्यार्थी होते. त्यामुळे शाळेची इमारत बंद करण्याचा परिणाम केवळ एका शाळेवर झाला नाही, तर एकाच परिसरातील अनेक माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांवर झाला. या शाळेत शिकत असलेल्या मुलीचे पालक मनोज प्रजापती यांचे म्हणणे आहे की एक इमारत टप्प्याटप्प्यानं पाडून दुसरीकडे शिक्षण सुरू ठेवले पाहिजे होते.

विक्रोळी टागोरनगर : C-2 असूनही शाळा हलवण्याचा निर्णय : विक्रोळीतील टागोरनगर शाळेचे प्रकरण या चर्चेत अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 1963 मध्ये बांधलेल्या या शाळा संकुलात मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड आणि उर्दू माध्यमाच्या पाच शाळा चालत होत्या. तर जवळपास 1,500 विद्यार्थी शिकत होते. मात्र, 2025 मध्ये बीएमसीनं या इमारतीला C-2 श्रेणीत टाकलं. C-2 म्हणजे मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता असलेली इमारत; ती C-1प्रमाणे तातडीने पाडावी लागते, असा अर्थ नाही. तरीही विद्यार्थ्यांना टागोरनगरमधून सुमारे 2.5 किलोमीटर दूर कन्नमवारनगर येथे हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालकांनी याला विरोध केला. या शाळेची इमारत 2019 मध्ये दुरुस्त करण्यात आली होती, त्यामुळे तिथे तातडीचा धोका आहे का? आणि जर पुनर्बांधणी करायची असेल तर विद्यार्थ्यांसाठी त्याच परिसरात पर्यायी व्यवस्था का नाही?, असा प्रश्न पालकांनी विचारला. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी 2.5 किलोमीटरचे रोजचे अंतर म्हणजे अतिरिक्त प्रवासखर्च आणि वेळ जाणं आहे. त्यामुळे पालकांनी शाळा सोडण्याची भीती व्यक्त केली होती.

न्यू माहीम शाळा : सर्वात मोठा वाद नेमका इथेच न्यू माहीम महापालिका शाळेचे प्रकरण या संपूर्ण विषयाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. सोनावाला अग्यारी मार्गावर असलेली ही शाळा 1965 मध्ये सुरू झाली. शाळेची क्षमता सुमारे 2,500 विद्यार्थ्यांची आहे आणि येथे पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, कन्नड आणि उर्दू माध्यमाचे वर्ग चालत होते. 2024-25 मध्ये सुमारे 1,000 विद्यार्थी येथे नोंदणीकृत होते. मात्र या शाळेच्या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल स्थितीवरच पुढे मोठा वाद निर्माण झाला. आरटीआयमधून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार 5 डिसेंबर 2024 रोजीच्या बैठकीत इमारतीला C-2 श्रेणीत ठेवण्यात आले होते. म्हणजे मोठ्या दुरुस्तीची गरज असल्याचे नमूद होते. मात्र, 19 डिसेंबर 2024 रोजीच्या कार्यवाहीत संपूर्ण इमारत पाडण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे नमूद करण्यात आले. यामुळे अवघ्या 14 दिवसांत इमारतीच्या स्थितीत एवढा मोठा बदल कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.



स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालात काय म्हटलं आहे? : या प्रकरणाला आणखी एक वळण मिळाले. 23 सप्टेंबर 2025 रोजी शशांक मेहेंदळे अँड असोसिएट्स यांनी केलेल्या स्वतंत्र स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारतीला C-2A श्रेणी देण्यात आली. या अहवालानुसार इमारत तात्पुरती रिकामी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी आणि दुरुस्तीचे काम रिपेअर कन्सल्टंटच्या देखरेखीखाली सहा महिन्यांत करावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर बीएमसीच्या स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्टर सेलने 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत इमारतीला C-1 श्रेणी दिल्याचे सांगितले. तातडीने पाडण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. यामुळे एकाच इमारतीबाबत C-2, C-2A, C-1 असे वेगवेगळे निष्कर्ष कसे आले, हा प्रश्न आता कायदेशीर वादाचा भाग झाला आहे.

प्रकरण आता कोर्टात : ऑगस्ट 2026 मध्ये न्यू माहीम शाळा बंद करून पाडण्याच्या प्रस्तावाला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. याचिकेत बीएमसीच्या स्ट्रक्चरल अहवालांमधील विसंगतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच जवळपास 2,500 मुलांना त्यांच्या परिसरातील महापालिका शाळेपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत 2025 मधील स्वतंत्र C-2A अहवालाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. या प्रकरणात शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनीही विषय उपस्थित केल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे.

मग ‘मोक्याच्या जागा’ हा आरोप कुठून येतो? : याचिकाकर्ते आणि मराठी शाळांच्या प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत आहेत. शाळा बंद झाल्यानंतर त्या जमिनीचे पुढे काय होते? न्यू माहीम शाळेची जागा विकास आराखड्यात महापालिका शाळेसाठी राखीव असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे शाळा पाडल्यानंतर त्याच जागेवर शाळा पुन्हा उभी राहते का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ‘शाळा धोकादायक घोषित करण्यामागे जमीन हडपण्याचा किंवा व्यावसायिक वापराचा हेतू होता’ असा आरोप कार्यकर्त्यांकडून केला जातो आहे.

‘पुनर्बांधणी’ हा सगळ्यात मोठा प्रश्न : शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेणे हा एका दिवसाचा प्रशासकीय निर्णय असू शकतो. पण, शाळा पुन्हा उभी करणे वर्षानुवर्षे लांबू शकते. याचे उदाहरण महिममधील मोरी रोड महापालिका शाळा आहे. ही शाळा 2020 मध्ये पाडण्यात आली. मात्र, तिच्या पुनर्बांधणीसाठी निविदा नोव्हेंबर 2025 मध्ये काढण्यात आल्याचं न्यू माहीम प्रकरणातील याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. ‘आज इमारत धोकादायक आहे म्हणून मुलांना बाहेर काढलं; पण नवीन शाळा नेमकी कधी मिळणार?’ हा पालकांचा प्रश्न आहे. कारण एकदा विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत गेले की ते परत मूळ शाळेत येतीलच याची खात्री नसते.

शिरवाडकरांसमोर आता नेमकं काय?- मुंबई महानगरपालिका शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवाडकर यांनी पदभार स्वीकारताना महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारणे आणि विशेषतः मराठी शाळांची पटसंख्या वाढवणे हे प्राधान्य असल्याचे सांगितलं होतं. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यावरही त्यांनी भर दिला होता. शाळांच्या धोकादायक इमारतीबाबत पालिका प्रशासन संपूर्ण मुंबईमधून अहवाल मागवत आहे. तसेच या अहवालानंतर समिती बैठक घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असं मोघम उत्तर राजेश्री शिरवाडकर यांनी दिले.



धोकादायक शाळेचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सार्वजनिक केले जाणार का? : C-1 आणि C-2 वर्गीकरणातील फरक पालकांना स्पष्ट केला जाणार का? असा प्रश्न मराठी शाळा सदिच्छा दूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमित विचारतात. शाळा बंद करण्यापूर्वी जवळच्या परिसरात पर्यायी शाळा निश्चित केल्या पाहिजेत. कारण, अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचा खर्च कोण उचलणार? असा प्रश्न त्या विचारतात. बंद केलेल्या शाळेची पुनर्बांधणी किती महिन्यांत किंवा वर्षांत पूर्ण होणार याबाबत पालिकेनं पालकांना सांगितले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पुनर्बांधणीनंतर त्याच जागेवर पुन्हा महापालिका शाळा सुरू होईल, याची हमी कोण देणार? याबाबत पालकांना सांगितले पाहिजे असे चिन्मयी सुमित यांचं म्हणणं आहे.

संपूर्ण प्रक्रियेचं पालन करणं आवश्यक- मुंबईतील महापालिका शाळांची इमारत जुनी असेल आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ती विद्यार्थ्यांसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले असेल तर विद्यार्थ्यांना त्या इमारतीत ठेवणं शक्य नाही. सुरक्षितता सर्वांत महत्त्वाची आहे. पण, त्यानंतरची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत हलवणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. मूळ शाळेची दुरुस्ती शक्य असेल तर ती वेळेत करणे, पुनर्बांधणी आवश्यक असेल तर त्यासाठी निधी आणि वेळमर्यादा निश्चित करणे. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना जवळची आणि सुरक्षित पर्यायी शाळा देणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेत पालकांना माहिती देणे, ही साखळी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असं चिन्मयी सुमित सांगतात.

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