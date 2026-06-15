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वडिलांना डायबिटीसच्या मुदतबाह्य गोळ्या दिल्या; मुलाने थेट तुकाराम मुंढे यांना मेल पाठवताच FDAची धडक कारवाई

तोष्णीवाल मेडिकलवर झालेल्या कारवाईमुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात दया दाखवणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून FDA प्रशासनाने दिलाय.

तोष्णीवाल मेडिकलवर कारवाई
तोष्णीवाल मेडिकलवर कारवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 9:18 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 10:56 PM IST

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नांदेड - अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यांच्या तत्पर कार्यपद्धतीचा प्रत्यय आता नांदेडकरांनाही आला असून, एका तक्रारीच्या आधारे डॉक्टर लेन परिसरातील नामांकित मेडिकल स्टोअरवर FDA ने धडक कारवाई केली आहे.

नायगाव तालुक्यातील हनुमंत वनाळेकर यांनी आपल्या 90 वर्षीय वडिलांसाठी डायबिटीसच्या औषधांच्या तीन स्ट्रिप्स शनिवारी नांदेड शहरातील डॉक्टर लेन येथील तोष्णीवाल मेडिकलमधून खरेदी केल्या होत्या. घरी गेल्यानंतर औषधांची तपासणी करताना त्यांच्या मुलीच्या निदर्शनास आलं की संबंधित गोळ्यांची मुदत डिसेंबर 2025 मध्येच संपलेली होती. वृद्ध रुग्णाला मुदतबाह्य औषधे दिल्याचं समोर आल्यानंतर कुटुंबीयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

माहिती देताना ग्राहक आणि दुकानदार (ETV Bharat)


या प्रकाराची गंभीर दखल घेत हनुमंत वनाळेकर यांच्या मुलाने थेट अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना ई-मेलद्वारे तक्रार पाठवली. तक्रार मिळताच मुंढे यांनी तत्काळ नांदेड येथील FDA अधिकाऱ्यांना चौकशी व कारवाईचे आदेश दिले.

आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सोमवारी नियोजनबद्ध सापळा रचण्यात आला. तक्रारदार पुन्हा संबंधित मेडिकलमध्ये जाऊन डायबिटीसच्या गोळ्या खरेदी करत असताना FDAचे सहायक आयुक्त अशोक राठोड आणि त्यांच्या पथकाने छापा टाकला. तपासादरम्यान मुदतबाह्य औषधांची विक्री होत असल्याचं निदर्शनास आलं. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जवळपास दोन तास मेडिकलची सखोल चौकशी केली तसंच संबंधित औषधांचा साठा जप्त केला.


याशिवाय पुढील आदेश येईपर्यंत मेडिकल बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शहरातील मोठ्या होलसेल मेडिकल स्टोअर्सपैकी एक म्हणून ओळख असलेल्या तोष्णीवाल मेडिकलवर झालेल्या या कारवाईमुळे औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून FDA प्रशासनाने दिला असून, शहरातील इतर मेडिकल स्टोअर्सचीही तपासणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

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Last Updated : June 15, 2026 at 10:56 PM IST

TAGGED:

मुदतबाह्य गोळ्या
FDA
तुकाराम मुंढे
हनुमंत वनाळेकर
TUKARAM MUNDHE

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