अमरावती जिल्ह्याच्या खारपाणपट्ट्यात 'चिया' पिकाचा प्रयोग; शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा
शेतीत नवनवीन प्रयोग केल्यास शेती किती फायदेशीर असते, याचं उदाहरण अमरावतीच्या शेतकऱ्यानं दाखवून दिलं आहे. त्यांनी खारपाणपट्ट्यात 'चिया' (Chia) पिकाचा प्रयोग केलाय.
Published : December 10, 2025 at 9:02 PM IST
अमरावती : जिल्ह्यात खारपाणपट्टा असणाऱ्या भातकुली तालुक्यात टाकरखेडा शंभू या गावात दहा शेतकऱ्यांनी यावर्षी पहिल्यांदाच शेतात 'चिया' (Chia) पिकांची पेरणी केली. अनेकांच्या शेतात चियाची हिरवी झाडं जमिनीच्या वर डोलायला लागली आहेत. अवघ्या तीन महिन्यांचं हे पीक फायद्याचं ठरणारं आहे, असं या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाद्वारे सांगण्यात आल्यानं चिया या नव्या पिकाबाबत शेतकऱ्यांनाही मोठी अपेक्षा आहे. अमरावती जिल्ह्यात चिया पिकासंदर्भात सुरू असणाऱ्या या पहिल्या प्रयत्नाबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
खर्च कमी, प्राण्याचा त्रास नाही : "वाशिम जिल्ह्यात गत काही वर्षांपासून चियाची शेती केली जात आहे. विशेष म्हणजे तिथल्या शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. कृषी विभागानं आमच्या गावात येऊन या पिकाबाबत आम्हाला मार्गदर्शन केलं. यामुळं आमच्या गावातील दहा शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात हा नवा प्रयोग करून पाहण्याचा निर्णय घेतला. पंधराशे रुपयाच्या बियांद्वारे एक एकर शेत पेरलं जाते. मी दोन एकर शेतात चिया पीक लावलयं. गावातील इतर शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरद्वारे पेरणी केली. मी मात्र पारंपरिक पद्धतीनं शेत पेरलं. आमच्या गावात रानडुक्कर, रोही यांचा मोठा त्रास आहे, असं असलं तरी चियाच्या पिकाला या वन्य प्राण्यांचा कुठलाही धोका नाही. हे बियाणं इतकं सूक्ष्म आहे की ते डुकरांना दिसतच नाही. विशेष म्हणजे आता हिरवी झाडं जमिनीवर आली असताना देखील रानडुक्कर किंवा रोही यांना खात नाहीत. हे या पिकाचं वैशिष्ट्य आम्हाला जाणवत आहे," असं टाकरखेडा शंभू येथील कृषी भूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी पौर्णिमा सवाई यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
एका एकरात २५ क्विंटल उत्पन्न : "कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना एका एकरात २५ क्विंटल चियाचं उत्पन्न होतं असं सांगितलं. आम्हाला पहिल्या वर्षी ६० टक्के उत्पन्न मिळालं, तरी तो मोठा नफा ठरेल. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर आम्ही पुढच्या वर्षी आणखी अधिक क्षेत्रात चियाची लागवड करू," अशी प्रतिक्रिया संजय पिंगळे या शेतकऱ्यानं दिली. हे पीक केवळ तीन महिन्यांचं आहे. तीन महिन्यात एकरी एक लाख रुपये मिळत असतील तर शेतकऱ्यांसाठी हे फायद्याचं आहे, असं संजय पिंगळे म्हणाले.
हरभऱ्याला पर्याय, शेतकऱ्यांना फायदा : "भातकुली तालुक्यात प्रथमच हरभऱ्याला पर्याय म्हणून चिया पिकाची लागवड करण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. या पिकाची लागवड खर्च अत्यल्प आहे. फवारणीचीही गरज नाही. या पिकासंदर्भात शेतकऱ्यांना काही प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यात आलं," असं टाकरखेडा शंभू येथील सहायक कृषी अधिकारी रुपाली ठाकरे यांनी सांगितलं. "चियामध्ये पौष्टिक तत्व असल्यानं या पिकाला चांगला बाजारभाव आहे. लागवड खर्च कमी असल्यानं हे पीक शेतकऱ्यांना फायद्याचं आहे. इतर पिकाप्रमाणं या पिकाला खर्च जास्त नाही. हजार दीड हजाराचे बियाणे आणि पाणी इतकच या पिकाला आवश्यक आहे. आम्ही भातकुली तालुक्यात एकूण ४४ जणांना मार्गदर्शन केलं. त्यापैकी टाकरखेडा शंभू गावात दहा जणांनी चियाची पेरणी केली. लगतच्या गावातही काही शेतकऱ्यांनी हे पीक घेतलं," असं देखील रुपाली ठाकरे म्हणाल्या.
चिया आहे सुपरफूड : "चिया हे तेलबिया पीक आहे. हे पीक मूळचं अमेरिकेतलं असून आज ते संपूर्ण जगभरात सुपरफूड म्हणून ओळखलं जाते. फायबर, ओमेगा ३, प्रोटीन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, आणि अँटी ॲक्सिडंट्स चियामध्ये भरपूर प्रमाणात आहे. यामुळेच जगभर चियाला मोठी मागणी आहे. टाकरखेडा शंभू येथील शेतकऱ्यांचा प्रयोग यशस्वी झाला तर या भागात शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी हे पीक महत्वाचं ठरेल," असं देखील रुपाली ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय.
भारतात 'या' भागात उत्पन्न
- महाराष्ट्रात नांदेड, लातूर, धाराशिव
- मध्यप्रदेशात राजगड, इंदूर आणि धार
- कर्नाटकात बंगळूरु आणि चित्रदुर्ग
- तेलंगणात वारंगल आणि मेहबूबनगर
- राजस्थानात अजमेर, भिलवडा आणि कोटा
- हिमाचल प्रदेशातही लागवड होते.
चियाचे आरोग्यदायी फायदे : पचन सुधारते, वजन नियंत्रणात राहते, कॉलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत, रक्तातील साखर नियंत्रणात, रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत, हृदय निरोगी राहतं, हाडं मजबूत होतात, त्वचा आणि केसांचं सौंदर्य वाढवते, गर्भवती महिलांसाठी फायद्याचं.
