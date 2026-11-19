मराठी ज्ञानविश्वाचा विस्तार, राज्यात 61 ज्ञानमंडळांची स्थापना, विश्वकोशाच्या १८ हजार २४४ नोंदींचे होणार अद्ययावतीकरण
मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 61 विषयांची ज्ञानमंडळे स्थापन केली जातील. राज्यातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्थांची पालकसंस्था म्हणून निवड करण्यात येणार आहे.
Published : November 19, 2026 at 7:27 PM IST
मुंबई - मराठी भाषेतील ज्ञानभांडार अधिक समृद्ध आणि अद्ययावत करण्यासाठी राज्यभरात 61 किंवा त्याहून अधिक विस्तारित ज्ञानमंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मराठी भाषा विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे यात नमूद केले आहे.
मराठी विश्वकोशाचे एकूण 23 खंड प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 21 खंड प्रकाशित झाले आहेत. आता प्रलंबित असलेले 22 वा परिभाषा खंड आणि 23 वा नकाशा खंड प्रकाशित करण्याबरोबरच पहिल्या 20 खंडांमधील 18 हजार 244 नोंदींचे अद्ययावतीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे मराठी विश्वकोशातील माहिती अधिक अद्ययावत आणि परिपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमासाठी मानव्यविद्या क्षेत्रातील 35 आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 26 अशा एकूण 61 विषयांची ज्ञानमंडळे स्थापन केली जातील. राज्यातील विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन संस्थांची पालकसंस्था म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून लेखन कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे.
विश्वकोशापुरताच हा उपक्रम मर्यादित राहणार नसून कुमार विश्वकोश, बालविश्वकोश आणि ऑलिम्पिक कोशाची निर्मितीही यातून केली जाणार आहे. 14 ते 18 वयोगटासाठी प्रस्तावित कुमार विश्वकोशाचे 12 खंड असून, पहिला खंड प्रकाशित झाला आहे. तर 6 ते 13 वयोगटातील मुलांसाठी बालविश्वकोश तयार केला जाणार आहे. ऑलिम्पिक खेळांचा इतिहास, नियम, विजेते आणि भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीचा समावेश असलेला ऑलिम्पिक कोशही तयार होणार आहे.
सर्वसामान्यांनाही संधी - विश्वकोश निर्मितीत सर्वसामान्य नागरिकांनाही सहभागी होता येणार आहे. यासाठी वय, शिक्षण, लिंग किंवा प्रदेशाची कोणतीही अट ठेवलेली नाही. लेखक, समीक्षक, भाषांतरकार, मुद्रितशोधक, समन्वयक आणि कलासंपादक म्हणून काम करण्यास इच्छुक असलेल्यांना शासनाच्या vishwakoshnondpranali.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. अर्जांची छाननी करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत.
लेखनासाठी मानधनही निश्चित - विश्वकोशाच्या कामात सहभागी होणाऱ्यांसाठी शब्दसंख्येनुसार मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. लेखकांना प्रतिनोंद एक हजार ते चार हजार रुपये, तर समीक्षक, भाषांतरकार आणि मुद्रित - शोधकांना ५०० ते दोन हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. समन्वयकांना अंतिम नोंद प्रकाशित झाल्यानंतर प्रतिनोंद एक हजार रुपये दिले जातील. यात विश्वकोशातील माहितीची विश्वासार्हता आणि अचूकता राखण्यासाठी लेखन व संपादन प्रक्रियेत विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. नोंदींचे लेखन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर न करता मानवी पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक नोंदीची विषयतज्ज्ञ, समीक्षक आणि मुद्रित- शोधकांकडून तपासणी झाल्यानंतरच अंतिम मान्यतेने ती प्रकाशित केली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे.