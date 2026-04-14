बालपणापासून ते संविधान निर्मितीपर्यंतचा प्रवास : चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या दुर्मिळ छायाचित्रांचे प्रदर्शन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमीवर मुंबई महापालिकेकडून दुर्मिळ छायाचित्रांचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. या प्रदर्शनात बाबासाहेबांच्या बालपणापासून ते संविधान निर्मितीपर्यंतचा प्रवास पाहायला मिळत आहे.
Published : April 14, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई : येथील चैत्यभूमी येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही लाखो अनुयायी अभिवादनासाठी दाखल झाले आहेत. यंदाचं विशेष आकर्षण म्हणजे मुंबई महापालिकेकडून उभारण्यात आलेलं बाबासाहेबांच्या दुर्मिळ छायाचित्रांचे प्रदर्शन. अभिवादनासाठी येणारे भाविक दर्शनानंतर या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट देत आहेत. या माध्यमातून इतिहास जाणून घेण्याची उत्सुकताही मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.
प्रदर्शनात बाबासाहेबांचे दुर्मिळ फोटो : प्रदर्शनात बाबासाहेबांच्या आयुष्यातील विविध टप्पे छायाचित्रांद्वारे सादर केले आहेत. बालपणापासून संविधान निर्मितीपर्यंतचा प्रवास, शिक्षणासाठीचा संघर्ष, विविध आंदोलनं व सत्याग्रह, तसेच समाजसुधारणेसाठी केलेल्या कार्याचे दुर्मिळ फोटो इथं पाहायला मिळत आहेत. प्रत्येक छायाचित्रासोबत त्याचा संदर्भ, वर्ष आणि घटनेचं महत्त्व दिलेलं आहे. त्यामुळे हे प्रदर्शन केवळ दृश्य अनुभव न राहता माहितीपूर्ण ठरत आहे. तसेच, काही ठिकाणी स्वयंसेवक उपस्थित असून ते नागरिक व विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त माहिती देत असल्याचं दिसून येत आहे.
तरुणाईकडून मोठा प्रतिसाद : चैत्यभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दुर्मिळ छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला तरुणाईकडून विशेष प्रतिसाद मिळत आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक तरुण हे प्रदर्शन आवर्जून पाहताना दिसत आहेत. शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शिक्षक गटागटाने प्रदर्शनाला भेट देत असून, प्रत्येक छायाचित्राजवळ थांबून त्यामागील इतिहास आणि संदर्भ समजावून सांगत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि उत्सुकता स्पष्टपणे जाणवत आहे. गर्दी मोठ्या प्रमाणात असली तरी प्रदर्शन परिसरात शिस्तबद्ध व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. स्वतंत्र रांगा, योग्य मार्गदर्शन आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीमुळे नागरिकांना प्रदर्शन सुरळीतपणे पाहता येत आहे. दरवर्षी अभिवादनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी यंदाचं हे छायाचित्र प्रदर्शन वेगळा आणि माहितीपूर्ण अनुभव ठरत आहे. बाबासाहेबांच्या कार्याचा आणि विचारांचा परिचय नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं कार्य या माध्यमातून होत असल्याचं दिसून येतं.
