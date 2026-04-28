"कितीही प्रयत्न केले तरी कांजूर डंपिंग ग्राऊंडमधून निघणारा मिथेन थांबवता येणार नाही"- वनशक्तीची ईटीव्ही भारतला एक्सक्लुझिव्ह माहिती
कांजूरच्या डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न गंभीर होत असताना त्याबाबतचा अहवाल मुंबई महापालिका प्रशासन न्यायालयात सादर करणार आहे. अशा स्थितीत वनशक्तीचे दयानंद स्टॅलीन यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 28, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : April 28, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई : कांजूरच्या डम्पिंग ग्राऊंडवरून निघणार वायू प्रदूषण आणि उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेनचा त्रास हा केवळ कांजूरच नव्हे तर विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंडमधील आसपासच्या पट्ट्यातील रहिवाशांना सुद्धा होतोय. ही अत्यंत चिंतेची बाब असून याकडे दुर्लक्ष करून जराही चालणार नाही, असं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारच्या सुनावणीत डम्पिंगमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावरून पालिकेला पुन्हा एकदा धारेवर धरलं.
डंपिंग ग्राऊंडच्या परिसारत वायू प्रदूषणाची माहिती देणारे डिजिटल सूचना फलक बसवण्याचे आदेश हायकोर्टानं पालिकेला दिलेत. तसेच रात्री 1 ते पहाटे 6 वाजण्याच्या दरम्यान जास्त प्रमाणात होणाऱ्या मिथेन वायूचं उत्सर्जन आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिलेत.
केवळ कांजूरमार्ग नाही, तर भांडूप-विक्रोळी-मुलुंडही मिथेनच्या विळख्यात - कन्नमवार नगरमधील सोसायटीसाठी वकील श्रीराम कुलकर्णी आणि वकील अभिजीत राणे, यांच्यासह वनशक्तीकडून वकील जमान अली यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितलं की, या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ 15 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या कन्नमवार नगरवरच नाही, तर विक्रोळी, मुलुंड आणि भांडुप या त्याच परिसरातील रहिवाशांवरसुद्धा होतोय. त्यावर हाकोर्टानं चिंता व्यक्त करत सांगितलं की, आम्ही याचिकाकर्त्यांच्या चिंतेची गंभीरता समजू शकतो. कारण हा सर्व परिसर विकसनशील असून इथं गेल्या काही वर्षात बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्यात. अतिशय दाट लोकवस्तीच्या या भागात लाखो नागरिक राहत आहेत. त्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणाऱ्या या प्रदूषणाकडे अजिबात दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही.
मुंबई महापालिकेची (BMC) काय आहे भूमिका - सोमवारी पालिकेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं. मुंबई महापालिकेचे मुख्य अभियंता (घनकचरा व्यवस्थापन) अविनाश काटे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी नमूद केलंय की, या मिथेन उत्सर्जनाची दखल घेण्यात आली आहे. ही बाब संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांना कळवण्यात आली आहे. तसेच या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि तातडीच्या उपाययोजनांचा विचार करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ हायकोर्टाकडे मागितला गेला. ही विनंती मान्य करत हायकोर्टानं या प्रकरणावरील सुनावणी 7 मेपर्यंत तहकूब केली. याप्रकरणी वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटचे (व्हीजेटीआय) प्रशांत भावे, नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (निरी) गणेश काळे आणि आयआयटी-मुंबईचे अनुराग गर्ग यांच्यासह इतर तज्ञ, मिथेन उत्सर्जनाशी संबंधित तपासणी करतील. त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयाला सादर करतील, असं बीएमसीच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय.
काय आहे याचिका - कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी दयानंद स्टॅलिन यांच्या वनशक्ती संस्थेसह विक्रोळीतील कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी वकील अभिजित राणे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या डम्पिंग ग्राऊंडवरील दुर्गंधीमुळे परिसरातील रहिवाश्यांना प्रचंड त्रास होत आहे. यावर प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केलीय. या याचिकेवर सध्या न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांनी ईटीव्ही भारतला माहिती देताना म्हटलं," कितीही प्रयत्न केले तरी मिथेनचं प्रमाण कमी होणं शक्य नाही. लोकांची जीव वाचवण्यासाठी हा डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही".
कांजूर डंपिंग ग्राऊंडची न्यायमूर्तींकडून जातीनं पाहणी - मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर बनला असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी शनिवारी कांजूर डंपिंग ग्राऊंडला प्रत्यक्ष भेट दिली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांकडून कचरा प्रक्रिया प्रकल्प त्याचबरोबर प्रदुषणाची तीव्रता याबाबत माहिती जाणून घेतली. प्रदूषण आणि मिथेन वायू उत्सर्जनाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेनं ठोस पावले उचलली नाहीत, तर डंपिंग ग्राऊंड बंद पाडू असा इशारा न्यायमूर्तींनी मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दिलाय. या इशार्यानंतर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि आरती साठे यांनी या डंपिंग ग्राऊंडला शनिवारी अचानक भेट देत सुमारे दोन तास तिथ उपस्थित राहून घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प तसेच वाढत्या प्रदूषणाबाबत माहिती जाणून घेतली. यावेळी महापालिकेच्या अधिकार्यांसह काही वकीलही तिथं उपस्थित होते.
निरीया संस्थेनं काय दिला होता अहवाल?- कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंड 1180हेक्टर आहे. त्यापैकी 52.15 जमीन सीआरझेड तीनमध्ये आहे. तर 65.96 हेक्टर जमीन सीआरझेड मुक्त आहे. डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया न केल्यास समुद्राच्या, खाडीच्या भरतीच्या वेळी पाण्यामध्ये घातक ECf अपायकारक घटक पाण्यात गेल्यास त्यामुळे समुद्री जिवांना तसेच पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून भरतीच्या पाण्या जवळच्या भागांमध्ये बंधाऱ्याचे काम प्राधान्यानं घेणं आवश्यक आहे. जेणेकरून घातक आणि अपायकारक घटकांचा भरतीच्या पाण्यामध्ये प्रतिबंधित होईल. असा अहवाल यापूर्वीच निरीया संस्थेनं उच्च न्यायालयच्या आदेशानं दिला आहे.
हेही वाचा-