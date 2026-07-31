फ्लॅट घेण्याआधी नक्की काय विचारावं? जे सी बोस फेलोशिपसाठी निवड झालेल्या आयआयटी मुंबई'चे प्राध्यापक दीपंकर चौधरींचा असा सल्ला
प्राध्यापक दीपंकर चौधरी हे सध्या आयआयटी मुंबईत स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यरत आहेत. चौधरी यांनी विशेष मुलाखतीत सुरक्षित पायाभरणीच्या विज्ञानाचं रहस्य उलगडलं.
Published : July 31, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 4:57 PM IST
मुंबई : रोज वापरत असलेली औषधं अधिक प्रभावी कशी होतील? भूकंप आला तरी इमारती अधिक सुरक्षित कशा राहतील? जीवघेण्या आजारांवर नवी उपचारपद्धती कशी विकसित होईल? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणाऱ्या आयआयटी बॉम्बेच्या 4 प्राध्यापकांना देशातील सर्वोच्च संशोधन सन्मानांपैकी एक असलेल्या नॅशनल रिसर्च प्रोफेसरशीपसाठी (जे सी बोस फेलोशिप : आधीचं नाव) निवड करण्यात आली आहे. एएनआरएफने (Anusandhan National Research Foundation) शिफारस केल्यानंतर या चौघांची फेलोशिपसाठी निवड झाली आहे. या चौघांपैकी भूकंप अभियांत्रिकी आणि भू-तांत्रिक अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे संशोधक प्राध्यापक दीपंकर चौधरी यांच्याशी ईटीव्ही भारतने एक्सक्लुझिव्ह संवाद साधला. अटल सेतूची पायाभरणी, अणुऊर्जा प्रकल्प, उंच इमारतींची सुरक्षित रचना आणि भूकंपरोधक बांधकामामागचं विज्ञान त्यांनी अतिशय सोप्या शब्दांत समजावून सांगितलं.
इमारतीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग कोणता? : या प्रश्नाचं उत्तर अनेक जण भिंत, खांब किंवा छत असं देतील. मात्र प्राध्यापक दीपंकर चौधरी म्हणतात, "इमारतीचा खरा जीव तिच्या पायात असतो. पाया मजबूत असेल, तरच इमारत संकटाच्या वेळी ठाम उभी राहते."
अनेक विषयांवर संशोधन : प्राध्यापक दीपंकर चौधरी यांचा संशोधन प्रवास 2000 साली बंगळुरूतील भारतीय विज्ञान संस्थेतून (आयआयएससी) पीएचडीपासून सुरू झाला. त्यांनी अवघ्या अडीच वर्षांत पीएचडी पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी 2002 मध्ये आयआयटी कानपूर इथं अध्यापन आणि संशोधन सुरू केलं. भू-तांत्रिक अभियांत्रिकी, भूकंप अभियांत्रिकी, पायाभरणी अभियांत्रिकी, मृदा गतिकी, संगणकीय भू-यांत्रिकी, आपत्ती व्यवस्थापन आणि मृदा-संरचना परस्परसंवाद या विषयांवर त्यांनी संशोधन केलं.
चौधरी 2003 साली आयआयटी बॉम्बे'त आले. चौधरी गेली 23 वर्षं इथं कार्यरत आहेत. चौधरी 2012 साली प्राध्यापक झाले. त्यानंतर चौधरींनी 2021 ते 2024 या काळात त्यांनी सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागप्रमुख म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली.
देशातील महत्त्वाच्या परीक्षा आणि संशोधन व्यवस्थापनातही मोठी भूमिका : चौधरी यांनी संशोधनाबरोबरच अनेक राष्ट्रीय जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. जेईई (अॅडव्हान्स्ड) 2015 चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संयुक्त प्रवेश वाटप प्राधिकरणचे (JoSAA) संस्थापक सदस्य आणि गेट 2021 चे राष्ट्रीय आयोजन अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. तर चौधरी सध्या पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप (PMRF) योजनेच्या सिव्हिल अभियांत्रिकी विभागाचे राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून काम पाहत आहेत.
अटल सेतूच्या पायामागेही संशोधन : चौधरी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक अर्थात अटल सेतू. भारतातील सर्वात लांब समुद्री पुलाच्या पायाभरणीची रचना, भू-तांत्रिक तपासणी आणि भूकंपाचा विचार करून करण्यात आलेल्या डिझाइनच्या परीक्षणात त्यांनी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) सोबत काम केलं. त्यांच्या मते, समुद्रातील माती, भूकंपाचा धोका आणि पुलावर येणारा भार यांचा अचूक अभ्यास न करता एवढा मोठा पूल सुरक्षित उभा राहू शकत नाही.
भारतातील पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी आधुनिक पायाभरणी तंत्रज्ञान : चौधरी यांनी हरियाणातील गोरखपूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संयुक्त पाइल-राफ्ट पायाभरणी (Combined Pile Raft Foundation - CPRF) हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले. या तंत्रज्ञानात राफ्ट आणि पाइल या दोन्ही प्रकारच्या पायांचा एकत्रित वापर केला जातो. त्यामुळे इमारतीची स्थिरता आणि भार सहन करण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढते.
हे तंत्रज्ञान 1990 च्या दशकात जर्मनीत विकसित झाले. मात्र भारतात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी ते प्रथमच वापरण्यात आले. याच विषयावर त्यांनी भारतीय मानक ब्युरोचे आयएस 19117 : 2024 हे नवीन मानक तयार करणाऱ्या समितीचं नेतृत्व केलं. जर्मनीतील प्रा. रॉल्फ कात्सेनबाख यांच्यासोबत त्यांनी या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वं आणि पुस्तकही तयार केलं.
मुंबईतील 40 मजल्यांपेक्षा उंच इमारतींची तपासणी कोण करतो? : मुंबईत 120 मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारती बांधायच्या असतील, तर त्यांच्या पायाभरणीची तपासणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हाय-राईज कमिटीकडून करण्यात येते. चौधरी हे महापालिकेच्या या कमिटीचे तज्ज्ञ सदस्य आहेत.
बिल्डर, संरचना अभियंते आणि सल्लागार यांना संपूर्ण आराखडा समितीसमोर मांडावा लागतो. त्यानंतर समिती शिफारसी करून अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे पाठवते. "नुकतंच आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही उंच इमारतींसाठी मातीची योग्य तपासणी आणि भू-तांत्रिक चाचण्या अनिवार्य करण्यावर भर देण्यात आला", असं चौधरी यांनी नमूद केलं.
बंगळुरूमधील कललेल्या इमारतीतून काय शिकायला मिळालं? : काही दिवसांपूर्वी बंगळुरूमधील एका उंच इमारतीचा ताबा देण्याच्या आधीच ती कलू लागल्याची घटना समोर आली. अखेर संपूर्ण इमारत पाडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
"मातीची योग्य तपासणी, बोअरहोल, प्रत्यक्ष जागेवरील चाचण्या, प्रयोगशाळेतील तपासणी, फूटींग टेस्ट आणि पाइल लोड टेस्ट या प्रत्येक टप्प्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येत नाही. यापैकी एकाही गोष्टीत हलगर्जीपणा झाला, तर त्याची किंमत संपूर्ण इमारतीला मोजावी लागू शकते. त्यांच्या शिफारशींनुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या चाचण्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत", असं चौधरी म्हणाले.
फक्त भूकंपच नाही, शेजारील इमारतीचाही परिणाम होतो : उंच इमारतीच्या शेजारी दुसरी उंच इमारत बांधताना खोल उत्खनन करावं लागतं. त्यावेळी आधारभिंत कोसळणं, उत्खनन ढासळणं किंवा शेजारच्या इमारतींना तडे जाण्याच्या घटना घडतात. चौधरी यांच्या संशोधनात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी, उत्खनन कसं करावे आणि पायाभरणी किती सुरक्षित असावी, यावरही विशेष भर आहे.
दिल्ली मेट्रोच्या भूमिगत बोगद्यांमध्येही दिले मार्गदर्शन : मुंबई मेट्रोच्या 'अक्वा लाईन'मध्ये त्यांचा सहभाग नव्हता. मात्र दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्यात, कुतुबमिनार, बावड्या आणि इतर ऐतिहासिक वास्तूंच्या खाली आणि जवळून जाणाऱ्या भूमिगत बोगद्यांच्या कामासाठी त्यांनी सल्लागार म्हणून काम केले. १५ मीटर खोलीवर बोगदे खोदताना होणाऱ्या कंपनांचा परिणाम ऐतिहासिक वास्तूंवर होऊ नये आणि भूकंपाच्या वेळीही मेट्रो सुरक्षित राहावी, यासाठी त्यांनी महत्त्वाचा अभ्यास केला. या अभ्यासानंतर प्रकल्पाचे काम पुढे सुरू झाले.
घर घेण्यापूर्वी हा एक प्रश्न नक्की विचारा : मुलाखतीच्या शेवटी चौधरी यांनी सर्वसामान्यांसाठी एक महत्त्वाचा सल्ला दिला.फ्लॅटचा रंग, इंटेरिअर किंवा दृश्य पाहण्यापूर्वी एक प्रश्न नक्की विचारा की ज्या जमिनीवर इमारत उभी आहे त्या जमिनीची माती तपासली आहे का? पाया सुरक्षित आहे का? कारण मजबूत पाया म्हणजेच आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षित आयुष्याची हमी, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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