मुंबईत भाजपा वाढली कशी? गटनेते गणेश खणकर यांनी सांगितला मुंबई भाजपाचा इतिहास!
भारतीय जनता पार्टीचा (भाजपा) आज स्थापना दिवस आहे. संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहात हा दिवस पार्टीतर्फे साजरा केला जात आहे.
Published : April 6, 2026 at 5:32 AM IST
मुंबई : भारतीय जनता पार्टीचा (भाजपा) आज स्थापना दिवस आहे. संपूर्ण देशामध्ये मोठ्या उत्साहात हा दिवस पार्टीतर्फे साजरा केला जात आहे. मुंबईचा विचार केला तर हे वर्ष भाजपासाठी अतिशय ऐतिहासिक असं वर्ष आहे. तीन दशकांनंतर मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपाचा झेंडा फडकतो आहे. अशावेळी मुंबईमध्ये भाजपा कशी वाढली? मुंबईमध्ये भाजपाचा राजकीय इतिहास नक्की काय आहे? कोणकोणत्या नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळं मुंबईमध्ये आज भाजपाला इतके चांगले दिवस दिसत आहेत? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं मुंबई महानगरपालिकेचे भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर यांनी "ईटीव्ही भारत"चे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांच्याशी बोलताना दिली आहेत.
भाजपामध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या मुंबईचं महत्त्व काय?
सभागृह नेते गणेश खणकर म्हणाले की, "भाजपाच्या आणि त्याआधी जनसंघाच्या जडणघडणीमध्ये मुंबईच अतिशय महत्त्वाचं असं स्थान आहे. 1980 साली भाजपाच्या स्थापनेची सभा ही मुंबईमध्येच झाली होती. मुंबई शहरांमध्येच 1995 या वर्षी लालकृष्ण अडवाणी यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांची पंतप्रधान पदाचा चेहरा म्हणून घोषणा केली होती. मुंबईमध्ये काँग्रेस, शिवसेना, प्रजा-समाजवादी व कम्युनिस्ट या पक्षांचा जेव्हा दबदबा होता. तेव्हाही मुंबईमध्ये भाजपाचे काम हे निरंतर सुरूच होतं. 1984 साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुंबईमध्ये भाजपाला यश मिळालं होतं. स्थापनेपासूनच बोरिवली, खेरवाडी, चेंबूर अशा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपाचा दबदबा राहिला आहे. याचबरोबर कमी प्रमाणात का होईना, म्हणजेच दहा-बारा इतकी संख्या का होईना? पण भाजपाचे काही नगरसेवक हे नेहमीच मुंबई महानगरपालिकेवर निवडून येत होते. मुंबईत भाजपा वाढवण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांनी अतोनात मेहनत घेतली आहे. यामधील किती कार्यकर्ते हे कधीही आमदार, खासदार किंवा साधे नगरसेवकही झाले नाहीत. मात्र त्यांनी भाजपा वाढवण्यासाठी मेहनत घेतली. त्यांच्या मेहनतीचं फळ आज भाजपाला मुंबईत मिळतंय. आज कित्येक भाजपाचे जुने कार्यकर्ते हे जीवन काही नाहीयेत. मात्र अशा असंख्य कार्यकर्त्यांमुळेच आज मुंबईमध्ये भाजपाला इतकं यश मिळालं आहे."
मुंबईत भाजपा वाढावी, यासाठी कोणकोणत्या नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली?
"जनसंघ आणि भाजपा या दोन पक्षांची कार्याची पद्धत ही वेगवेगळी आहे. जनसंघामध्ये काम केलेले नेते जसं की, मधु चव्हाण, किरीट सोमय्या, राम नाईक यांनी खऱ्या अर्थानं त्या काळात पक्ष वाढवण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली. मुंबई भाजपाचे पहिले अध्यक्ष राम नाईक झाले. पुढं हशू अडवाणी, प्रकाश मेहता, गोपाल शेट्टी, राज पुरोहित, मधु चव्हाण, आशिष शेलार अशा नेत्यांनी मुंबईमध्ये पक्ष वाढवण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. समाजातील नेत्यांनी देखील आपापल्या समाजामध्ये भाजपा वाढवण्यासाठी मोठं योगदान दिलं. उत्तर भारतीय समाज, गुजराती समाज, मारवाडी समाज, दक्षिण भारतीय समाज, पंजाबी समाज अशा प्रत्येक समाजामध्ये भाजपा वाढवण्यासाठी त्या-त्या समाजातील नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मोठी मेहनत घेतली. 1995 नंतर खऱ्या अर्थानं पक्षांमध्ये स्थित्यंतर झालं. 1999 ची निवडणूक, 2004 ची निवडणूक, 2009 ची निवडणूक ही पक्षासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरली. 2004 ते 2014 ही पक्षासाठी अतिशय महत्त्वाची वर्षे होती. आधी गोपाळ शेट्टी अध्यक्ष झाले. मग राजपुरोहित अध्यक्ष झाले. पुढं आशिष शेलार अध्यक्ष झाले आणि पक्षानं मुंबईमध्ये सत्तेच्या दिशेनं मोठी झेप घेतली. मुंबईमध्ये 14 -15 आमदार येण्यास सुरुवात झाली. तर 2017 साली पक्षाचे 82 नगरसेवक निवडून आले," असं गणेश खणकर यांनी सांगितलं.
1988 नंतर मुंबईमध्ये भाजपाचा राजकीय प्रवास कसा होता?
"मुंबईमध्ये 1988 साली शिवसेना आणि भाजपाची युती झाली. शिवसेनेला अधिक जागा मिळाल्या व त्यांचा महापौर बसला. मात्र पूर्ण बहुमत नसल्यामुळं भाजपाच्या 12 नगरसेवकांच्या साथीनं शिवसेनेचा महापौर झाला. पुढं 1992 मध्ये शिवसेनेची आणि भाजपाची महानगरपालिकेमध्ये युती तुटली, तेव्हा आमचे एकट्यानं 14 नगरसेवक निवडून आले. 1997 साली पुन्हा एकदा शिवसेनेची आणि भाजपाची युती झाली त्यावेळी भाजपाचे 30 नगरसेवक निवडून आले. 2002 साली 39 नगरसेवक निवडून आले होते. पुढच्या निवडणुकीमध्ये आमचे पुन्हा नगरसेवक कमी होऊन 30 वर आले. मात्र 2017 साली आम्ही 82 चा आकडा गाठला. या काळात 1992 साली मुंबई महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भाजपाचे सरदार तारा सिंह झाले होते. 1997 साली मुंबई महानगरपालिकेमध्ये भाजपाचे गोपाळशेट्टी हे उपमहापौर झाले. त्यानंतर पुढं कित्येक वर्ष मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेचा महापौर तर भाजपाचा उपमहापौर हे समीकरण सुरूच राहिलं. या सर्व काळात स्थायी समिती हे पद मुख्यतः शिवसेनेकडेच होत. दरवेळी दोन विशेष समित्या आम्हाला मिळायच्या. पुढं प्रभाग सभेचे आल्यानंतर त्यातही आमचा वाटा असायचा, मात्र प्रामुख्यानं उपमहापौर हे एकमेव महत्त्वाचं पद हे भाजपाच्या वाट्याला 2017 पर्यंत आलं," असं गणेश खणकर यांनी सांगितलं.
मुंबईत भाजपा कार्यकर्ता कधीपासून आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं?
"भाजपाच्या कार्यकर्त्याची ओळख ही विरोधी पक्षातला कार्यकर्ता अशी आहे. आंदोलन करणं हा भाजपाचा डीएनए आहे. राम मंदिर आंदोलनानंतर हळूहळू भाजपाचा कार्यकर्ता वाढत गेला. मात्र 2017 नंतर मुंबईमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाच्या कार्यकर्त्याला बळ मिळालं, त्याचा आत्मविश्वासf वाढला. फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यामुळं इन्फ्रास्ट्रक्चरविषयी त्यांचं व्हिजन, त्यांचा अभ्यास याकडे कार्यकर्ते आकर्षित होत गेले. याचबरोबर कार्यकर्त्यांचं मनोबल देखील फडणवीस यांच्याकडे बघून वाढलं. 2017 नंतर मुंबई अध्यक्ष म्हणून आशिष शेलार काम पाहत होते. विविध भ्रष्टाचाराविषयी किरीट सोमय्या हे आवाज उठवत होते. आशिष शेलार, मंगल प्रभात लोढा आणि सध्याचे मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थानं कार्यकर्ता हा आक्रमक झाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतं. उदाहरण म्हणून सांगायचं झालं तर, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खोटे आरोप करून अडकवण्यात येत असल्याची एक बातमी आली. यानंतर मुंबईत कार्यकर्ता आक्रमक झाल्याचा आपण पाहिलं. भाजपा कार्यकर्त्यांनी मुंबई बंद केली. दक्षिण मुंबईतही याचे पडसाद पाहायला मिळाले. दक्षिण मुंबई पूर्णतः ठप्प झाली होती. मुंबई दोन ते अडीच तास बंद होती. अखेर सरकारला सांगावं लागलं की, आमच्या मनात असं काही नाही आणि मग सर्व पूर्ववत झालं. यामुळं मुंबईतील सर्वच राजकीय पक्षांना भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची ताकद कळली. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये देखील अमित साटम यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपाचा झेंडा रोवला," असं गणेश खणकर यांनी म्हटलं आहे.
भाजपामध्ये होत असलेल्या पक्षप्रवेशामुळं निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होतोय का?
"भाजपामध्ये कार्यकर्त्याला मान मिळतो का? याचं मूर्तीमंत उदाहरण मी आहे. मी देखील कार्यकर्त्यापासून ते आज तितक्या मोठ्या पदावर आहे. नक्कीच सत्ता आल्यापासून आमच्यासोबत काम करण्याची इच्छा कित्येकांमध्ये वाढली आहे. यामुळं भाजपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक येत आहेत. असं जरी असला तरी देखील भाजपामध्ये निष्ठावान कार्यकर्त्याला संधीही दिलीच जाते. पक्षात कोणालाही घेताना आमचं धोरण स्पष्ट आहे, ज्यांना कोणाला "भारत माता की जय" म्हणताना लाज वाटत नाही, ज्यांना आमच्या हिंदुत्वाच्या संकल्पना मान्य आहेत. जे कोणी भारत मातेची प्रतिमा विश्वगुरू करण्यास योगदान देण्यास अनुकूल आहेत. त्या सर्वांना भाजपामध्ये प्रवेश दिला जातो. राजकारणात सत्तेत येण्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात. त्यानुसार काही कार्यकर्त्यांना संधी देता येत नाही. असं असल तरी भाजपाच्या कार्यकर्त्याचा नेहमीच पक्षांमध्ये सन्मानच केला जातो. भाजपा कधीच आपल्या तत्त्वांना विसरत नाही. भाजपा आज जो पक्ष आहे, तो त्याच्या कार्यकर्त्यांमुळेच आहे," असं गणेश खणकर यांनी सांगितलं.
मुंबईकरांनी दिलेल्या संधीचं भाजपा सोनं कसं करणार? आणि ही संधी मुंबईकर पुन्हा देवो, यासाठी काय प्रयत्न करणार?
"सत्तेचा अमरपट्टा कोणीही घेऊन आलेला नाही. दर 5 वर्षांनी जनता मतदान करताना नव्यानं विचार करत असते. यामुळेच निवडणुकीत आपण मोठ मोठी नावं पराभूत होताना पाहत असतो. तर काही नावं नेहमीच जिंकून येतं असतात. याचं कारण जनता नेहमीच कामाचं मूल्यमापन करत असते. मुंबईकरांनी मोठ्या अपेक्षेनं आम्हाला निवडून दिलं आहे. तसंच मुंबई आमचीच, आम्ही बोलू ते धोरण आम्ही सांगू ते तोरण अशी भूमिका घेणारे आज विरोधी पक्षात बसले आहेत. मुंबईकरांनी आम्हाला दिलेली संधी ही सत्तेसाठी नाही तर सेवेसाठी दिली आहे. त्यानुसारच आम्ही काम करत असून मुंबई महापालिका माझी आहे. माझ्यासाठी काम करत आहे, अशी भावना आम्हाला जनतेच्या मनात निर्माण करायची आहे. गेल्या दोन महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आमचा कारभार काय आहे, तो जनतेच्या समोर आहे. अनेक प्रस्ताव आम्ही परत पाठवले आहेत. अनेक प्रस्ताव आम्ही रद्द करायला लावले आहेत. 1000 ते 1200 कोटी रुपये आम्ही मुंबईकरांचे गेल्या दोन महिन्यात वाचवले आहेत. 'आम्ही मुंबई महानगरपालिकेच्या स्टँडिंगच्या मीटिंगमध्ये अंडरस्टँडिंगसाठी बसलेलो नाही आहोत,' ही आमची भूमिका आहे. मुंबईकरांचा एक एक पैसा हा चांगल्या कामासाठीच वापरला जावा, याकडे आमचं लक्ष आहे," असंही गणेश खणकर यांनी म्हटलं आहे.
