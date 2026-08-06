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तहलकाचा माजी संपादक तरूण तेजपाल बलात्काराच्या आरोपात दोषी : मुंबई उच्च न्यायालयानं ठोठावली 10 वर्ष सक्तमजुरी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं तहलकाचा माजी संपादक तरुण तेजपाल याला बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरवलं आहे. त्याला 10 वर्षाची सक्तमजुरी आणि 5 लाखाचा दंड ठोठावला.

Tarun Tejpal Convicted For Rape
तहलकाचा माजी संपादक तरुण तेजपाल ( फाईल फोटो ) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 4:37 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 8:40 PM IST

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मुंबई : तहलकाचा माजी संपादक तरूण तेजपाल याला लैंगिक शोषणाच्या आरोपातून दोषमुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं त्याला याप्रकरणी दोषी ठरवलं. तसेच त्याना 10 वर्ष सक्तमजुरीची कैद आणि 5 लाख रूपयांचा आर्थिक दंडही न्यायालयानं ठोठावला. साल 2013 मध्ये घडलेल्या या प्रकरणात गोवा सत्र न्यायालयानं तरूण तेजपाल याची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला गोवा सरकारनं साल 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

Tarun Tejpal Convicted For Rape
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

'नाही' या शब्दाचा अर्थ 'नाही' असतो : शिक्षा सुनावताच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलेल्या तरूण तेजपाल यानं आपण एक ज्येष्ठ नागरिक आणि दोन मुलींचा वडील असल्याचा दावा करत दयेची याचना न्यायालयाकडं केली. मात्र गोवा सरकारची बाजू मांडणारे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 'नाही'चा अर्थ 'नाही' असाच असतो, हा संदेश समाजात योग्य पद्धतीनं जाण्याकरता आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा होणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयाला पटवून दिलं.

काय आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल : गोवा सरकारनं दिलेल्या या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी जाहीर केला. यात गोवा सत्र न्यायालाचा निकाल रद्द करत असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं जाहीर केलं. याप्रकरणी तरूण तेजपाल हा आयपीसी कलम 376 (2), (f), (k), 354 (A), 354 (B) अंतर्गत दोषी असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं.

तरूण तेजपाल बलात्काराच्या गंभीर कलमांतर्गत दोषी : आयपीसी कलम 376 (2) (f) नुसार महिलेवर तिचा नातेवाईक, पालक, शिक्षक अथवा विश्वासार्ह व्यक्तीनं बलात्कार केल्याचं सिद्ध झाल्याचं कमल आहे. म्हणजे महिलेनं ज्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा, अशी व्यक्ती जेव्हा तिचा बलात्कार करते, तेव्हा हे कलम लागू होते. कलम 354 (a) हे कलम जबरदस्तीनं, एखादं अमिष दाखवून किंवा एखाद्या गोष्टीच्या मोबदल्यात शरिरसुखाची मागणी करून शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यास लागू होते. तर कलम 354 (b) हे महिलेची मारझोड किंवा तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केल्यावर लागू होते.

काय आहे प्रकरण : गोव्यातील एका आलिशान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तरुण तेजपाल यानं लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्याच एका महिला सहकाऱ्यानं केला. 7 आणि 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी घडलेल्या घटनेची पीडित तरूणीनं रितसर तक्रार दाखल केली. त्यानंतर याप्रकरणी गोवा सत्र न्यायालयानं साल 2021 मध्ये तरूण तेजपालची सर्व आरोपातून पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर या निकालाला गोवा सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

गोवा सत्र न्यायालयानं का केली तेजपालची निर्दोष सुटका : साल 2021 च्या निकालात गोवा सत्र न्यायालयानं महिलेच्या वर्तनावर बोट ठेवलं. त्यामुळे तिची केस कमकुवत असल्याचं आपल्या निकालात म्हटलं होतं. “घटनेच्यावेळी तक्रारदार महिलेचं वर्तन, सलग दोन रात्री लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडितेसारखं दिसत नव्हतं, असं कोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलं होतं. तसेच महिलेचे जुने संबंध, तिचे विचार, घटनेनंतरच्या फोटोंमध्ये ती आनंदी वावरणं, एका अभिनेत्याला रात्री उशिरा त्याच्या हॉटेल रूममध्ये सोडणं आणि इतर मित्रांसोबतचे तिचे यादरम्यानचे फोन मेसेजेस या सर्व पुराव्यांचा दाखला दिला गेला होता.

राजकीय सूडबुद्धीचा बळी, सर्वोच्च न्यायालयात जाणार - तेजपाल : या निकालावर प्रतिक्रिया देताना तरुण तेजपाल यानं हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचं म्हटलं आहे. उपलब्ध पुरावे आपल्याला निर्दोष सिद्ध करतात, असा दावा करत त्यानं स्वतःला राजकीय सूडबुद्धीचा बळी असल्याचं सांगितलं. खटला राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचं सांगत शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं तो म्हणाला.

राज्य सरकार निकालाचा अभ्यास करेल - पांगम : दरम्यान निकालानंतर अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. उच्च न्यायालयाच्या या दहा वर्षांच्या शिक्षेच्या आदेशाचा राज्य सरकार पूर्ण अभ्यास करेल. शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यास वरच्या न्यायालयात आव्हान द्यायचं की नाही, यावर अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

न्यायाचा विजय - मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत : तरुण तेजपाल प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं दिलेला निकाल हा न्यायाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे. खटल्याचा गांभीर्यानं पाठपुरावा करणं ही पोलीस आणि राज्य सरकारनं निष्ठेनं पार पाडली, असं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितलं.

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Last Updated : August 6, 2026 at 8:40 PM IST

TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
TARUN TEJPAL CONVICTED
तरूण तेजपाल दोषी
तहकालचा माजी संपादक तरूण तेजपाल
TARUN TEJPAL CONVICTED FOR RAPE

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