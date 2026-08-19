ETV Bharat / state

डार्क रूम ते स्मार्टफोन अन् विश्वाला 'जागतिक छायाचित्रण दिन' देणारा भारतीय मेंदू; वाचा कॅमेऱ्याचा रंजक प्रवास

जागतिक छायाचित्रण दिनाची मूळ संकल्पना भारतीय छायाचित्रकार ओ. पी. शर्मा यांनी मांडली. डार्क रूमपासून आधुनिक स्मार्टफोनपर्यंतचा कॅमेऱ्याचा प्रवास थक्क करणारा आहे.

Evolution of Photography
कॅमेरा विश्वातील अभूतपूर्व क्रांती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 4:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

- अमित फुटाणे

छत्रपती संभाजीनगर : कॅमेरा म्हटलं की, प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर विविध प्रकारच्या आकाराचे किंवा तंत्रज्ञानामुळे बदललेले विविध प्रकार समोर उभे राहतात. प्रत्येकाच्या सुखदुःखाची आठवण जपून ठेवणारं यंत्र ज्याचं स्वरूप काळानुसार बदललंय. काही वर्षांपूर्वी एक छायाचित्र काढायचं म्हटलं तर, त्यासाठी स्टुडिओ गाठावा लागायचा, मात्र आज एका क्षणात हवं तिथं, हवं तसं छायाचित्र टिपणं अगदी सोपं झालंय. डोळ्याची पापणी उघड-बंद होण्यासाठी जितका वेळ लागतो, त्या वेळेत आपल्याला त्याची प्रत मिळते इतकं ते सोपं झालंय. मात्र सर्वांचं आकर्षक आणि सुंदरा छायाचित्र काढणाऱ्या या कॅमेऱ्याचा प्रवास देखील तितकाच सुंदर आहे. आपल्या आयुष्यात ज्या पद्धतीनं तंत्रज्ञान एक भाग झाला तसेच तंत्रज्ञान हे कॅमेरा विश्वात क्रांती घडवणारं राहिलं. ज्यामुळे मोबाईलच्या माध्यमातून देखील छायाचित्र काढणं कोणालाही शक्य होऊ लागलं. मात्र सोशल मीडियाचा अतिरेक वाढल्यानं हाच छंद जीवघेणा देखील ठरत असल्याची खंत ज्येष्ठ छायाचित्रकार किशोर निकम यांनी व्यक्त केली. छायाचित्र काढणं हा कौशल्याचा भाग आहे, जितकं चांगलं कौशल्य तितकं भवितव्य चांगलं, अशी भावना निकॉन कॅमेरा कंपनीचे ब्रँड अँबेसिडर बैजू पाटील यांनी व्यक्त केली.

पूर्वी छायाचित्र काढण्यासाठी अभ्यास होता महत्त्वपूर्ण

छायाचित्र काढणं पूर्वी खूप संयमाचं काम होतं, कारण सर्वात आधी काळं-पांढरं म्हणजेच ब्लॅक आणि व्हाईट असंच छायाचित्र निघत असे. त्यासाठी देखील छायाचित्रकाराला अभ्यास असणं, अतिशय गरजेची बाब होती. दोनशे वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1820 मध्ये फ्रान्सचे जोसेफ निसेफोर निएप्स यांनी सर्वात पहिलं छायाचित्र काढलं होतं. प्रतिबिंबाच्या साहाय्यानं छोट्याशा छिद्रात पाहून छायाचित्र काढलं जायचं. त्यानंतर त्यामध्ये अनेक बदल झाले. पूर्वी छायाचित्र काढल्यानंतर त्याला केमिकलनं प्रक्रिया करावी लागायची. त्यासाठी लागणारा अवधी देखील अधिक असायचा. मात्र 18व्या आणि 19व्या शतकात अभ्यासक्रम प्रकाशामुळे रासायनिक प्रक्रिया केल्यावर होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करून त्याच्या साहाय्यानं प्रतिमा टिपणं आणि ती कायम स्वरूपात जतन करून ठेवण्याचं तंत्र विकसित करायला सुरुवात केली होती. तेव्हापासून खरतर छायाचित्र हे विशेष आकर्षण राहिलं, जे मर्यादित स्वरूपाचे होतं, मात्र आज अगदी सहज सोप्या पद्धतीनं छायाचित्र काढणं शक्य होतंय. पूर्वी गणिताचा आणि विज्ञानाचा अभ्यास असणं गरजेचं होतं, कारण केमिकल प्रक्रिया आवश्यक असल्यानं त्यात लागणारे प्रमाण अचूक असणं गरजेचं होतं. एखादी चूक देखील ती एखाद्या व्यक्तीचा टिपलेला क्षण किंवा आठवण कायमस्वरूपी नष्ट होण्याची भीती असल्याच मात्र छायाचित्रकार बैजू पाटील यांनी व्यक्त केली.

कॅमेरा विश्वातील अभूतपूर्व क्रांती (ETV Bharat)

असे घडले बदल

1820 मध्ये पहिल्यांदा फ्रान्सचे जोसेफ निसेफोर निएप्स यांनी छायाचित्र काढल्यानंतर यात अनेक तंत्रज्ञान विकसित झालं. विशेषतः 1839 नंतर त्यात वेगवेगळे प्रयोग करण्यात आले, ज्यामुळे छायाचित्र काढणं अधिक सोपं आणि प्रभावी झालं. त्याशिवाय तंत्रज्ञान अतिशय विकसित झाल्यानं छायाचित्रात असणारे बारकावे अधिक प्रभावीपणे टिपणं सोपं झालं. छायाचित्राला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी कोपरी स्वरूप प्राप्त झालं, ते लुई दागेर यांच्या प्रयत्नांनी असं म्हटलं जातं. 1939 नंतर घडलेल्या क्रांतीचा प्रवास पहिला तर ग्लास प्लेट्स, फिल्म, कलर फोटोग्राफी, इन्स्टंट फोटोग्राफी, एसएलआर, डिजिटल कॅमेरा ते आताचा स्मार्ट मोबाईल फोन कॅमेरा असा प्रवास कॅमेऱ्याचा राहिला. या सर्व तंत्रज्ञानात चांदीच्या प्लेटपासून ते पारा वापरून तयार केलेल्या प्लेट, ते इतर रासायनिक प्रक्रिया करून स्पष्ट प्रतिमा टिपणं, अशी प्रक्रिया यामध्ये वापरण्यात आली. भारतीय छायाचित्रकार आणि शिक्षक ओ. पी. शर्मा यांनी 1988 मध्ये सर्वात आधी जगातील छायाचित्रकार दिनाची संकल्पना मांडली, त्याला 1991 मधे अधिकृत मान्यता मिळाली होती. छायाचित्र काढण्याची कला जसजशी विकसित झाली तसं तंत्रज्ञान बदललं, तसं काढण्याच्या पद्धती बदलल्या. मात्र आजही त्यांचं तंत्र शिकून त्याकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले गेले पाहिजे, असं मत ज्येष्ठ छायाचित्रकार किशोर निकम यांनी व्यक्त केलं.

आधी डार्क रूममधे व्हायचं काम

जवळपास पन्नास वर्षांपूर्वी छायाचित्र काढण्यासाठी कॅमेरे रीळ द्वारे काम करत असायचे. 18 किंवा 36 असे फोटो एका रीळ मध्ये काढले जायचे, जो पर्यंत त्याच्या क्षमते नुसार छायाचित्र निघणार नाही, तोपर्यंत छायाचित्र प्रतिमा काढणं म्हणजे धुणं शक्य होत नसायचं. त्यात त्यांना डेव्हलप करताना केमिकलचा योग्य वापर करावा लागायचा, त्यासाठी विशेष डार्क रूम तयार करावी लागायची कारण, या रीळवर सूर्यप्रकाश पडला तर त्यात काढलेले छायाचित्र नष्ट होण्याची शक्यता असायची. त्यामुळे विशेष काळजी व्हावी लागायची. त्यानंतर डिजिटल कार्ड आल्यानं अमर्याद छायाचित्र काढणं शक्य झालं, मात्र त्याच्या प्रति काढण्यासाठी लॅब मध्ये जावं लागत होतं. त्यात छायाचित्रातील रंगसंगती व्यवस्थित करणं, एखाद्या व्यक्तीचं चित्र व्यास व्यवस्थित करणं, अशा सुविधा आल्या. तशी सुविधा मोठ्या शहरांमध्ये असल्यानं सुरुवातीला छायाचित्रांच्या प्रति काढण्यासाठी एक आठवडा इतका कालावधी लागायचा. आता तर सर्व ठिकाणी कलर प्रिंटर आणि तंत्रज्ञान असल्यानं काम बरंच सोपं झाल्याची भावना ज्येष्ठ छायाचित्रकार किशोर निकम यांनी व्यक्त केली.

छायाचित्र ते रिल पर्यंतचा प्रवास महत्वाचा

छायाचित्र काढताना पूर्वी मोठा कॅमेरा, त्याच्यावर काळा कपडा, त्यातून समोर उलटी दिसणारी प्रतिमा आणि त्याचा अंदाज घेऊन काढण्यात येणारे छायाचित्र असा प्रवास असायचा. त्यानंतर कॅमेरा रीळ माध्यमातून पुढे गेलेला प्रवास करत आज काही सेकंदात निघणारी अचूक प्रतिमा असा प्रवास करताना, त्यात व्यावसायिक दृष्ट्या छायाचित्रीकरण महत्वाचे ठरते. यात सध्याच्या आधुनिक युगात प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल कॅमेरा आल्यानं प्रत्येकजण छायाचित्रकार झालाय. त्यात काही वेळात एकदा मनमोहक व्हिडिओ काढणं, त्याला सुंदर गाणं लावणं ही प्रक्रिया अगदी जलद आणि सोपी झाली असल्यानं अनेक युवक या क्षेत्रात सक्रिय झाले आहेत. अनेकांना रोजगार प्राप्त झाला. किल्ला किंवा ऐतिहासिक वारसा असो किंवा कार्यक्रम तिथेच छायाचित्र काढून त्याची प्रत तातडीनं हातात पडते. त्यामुळे तिथली एक आठवण लगेच सोबत मिळत असल्यानं तसे छायाचित्र काढून घेण्याकडंही अनेकांचा कल वाढलाय, त्या माध्यमातून देखील रोजगाराची संधी प्राप्त होतेय. मात्र आजकाल छायाचित्र काढून सोशल मीडियावर फॉलोवर्स मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना जीवघेणे प्रयोग होत आहेत. अनेकांना प्राण गमवावे लागत असल्यानं छंद म्हणून पाहताना रोजगार म्हणून देखील काम करण्याची गरज असल्याचं मत छायाचित्रकार किशोर निकम यांनी व्यक्त केलंय.

कला कायम साथ देते

छायाचित्र काढणं ही कला आहे, आधुनिक युगात मोबाईल कॅमेऱ्यानं सर्वांना छायाचित्रकार केले असले, तरी छायाचित्र काढणं एक कला आहे. जो छायाचित्रकार पूर्ण प्रयत्न करून चांगले छायाचित्र काढेल त्याला यश मिळते. जाहिरातीसाठी लागणारे छायाचित्र, पोस्टर, यांच्याकरिता व्यावसायिक पद्धतीनं कॅमेऱ्याचा वापर करूनच काम करणं गरजेचं राहील. त्यामुळे ज्याच्याकडे योग्य प्रशिक्षण, तंत्र आणि आधुनिक प्रणालीचं ज्ञान आहे, ती व्यक्ती चांगला व्यवसाय करू शकते, असं मत प्रसिद्ध छायाचित्रकार बैजू पाटील यांनी व्यक्त केलंय.

छायाचित्रीकरण क्षेत्रातील महत्वाच्या तारखा आणि वैशिष्ट्य

  • 1820 मध्ये निएप्स यांनी पहिले कायमस्वरूपी छायाचित्र तयार केले.
  • 1829 - निएप्स आणि शास्त्रज्ञ दागेर यांच्या सहकाऱ्याने काम सुरू.
  • 1833 मध्ये निएप्स यांचे निधन.
  • 1937 मध्ये दागेरोटाइप प्रक्रियेचा विकास.
  • 19 ऑगस्ट 1839 - दागेरोटाइप प्रक्रिया अधिकृतपणे जाहीर.
  • 1988 भारतीय छायाचित्रकार ओ. पी. शर्मा यांनी जगातील छायाचित्रण दिनाची संकल्पना मांडली.
  • 1991 जागतिक छायाचित्रण दिनाच्या आयोजनाची सुरुवात.

छायाचित्रण दिवस सुरू करण्याची प्रमुख उद्दिष्टे

  • छायाचित्रांचे स्मरण करणे.
  • महत्वाच्या घटनांचे महत्त्वाचे चित्रण करणाऱ्या छायाचित्रकारांचा सन्मान करणे.
  • जगातील विविध बाबींना छायाचित्राच्या माध्यमातून समोर आणणे.
  • नवीन छायाचित्रकारांना प्रोत्साहन देऊन प्रेरणा निर्माण करणे
  • छायाचित्रांचे महत्व सर्वसामान्यांना कळावे.

हेही वाचाः

  1. जुन्नरच्या पिंपळवंडीत साडेनऊ वर्षांच्या चिमुकलीची हत्या; लैंगिक अत्याचाराच्या संशयाने संतापाची लाट
  2. जागतिक फोटोग्राफी दिन : दादासाहेब फाळकेंच्या ‘राजा हरिश्चंद्र’चा कॅमेराही संग्रहात; नाशिकमध्ये जपलाय दुर्मिळ कॅमेऱ्यांचा वारसा

TAGGED:

WORLD PHOTOGRAPHY DAY
EVOLUTION OF PHOTOGRAPHY
छायाचित्रकार किशोर निकम
जागतिक छायाचित्रण दिन
PHOTOGRAPHY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.