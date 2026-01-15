अमरावतीच्या जवाहर स्टेडियम प्रभागात ईव्हीएम 20 मिनिटं बंद; मतदारांमध्ये संताप
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. अमरावती आणि धुळ्यात ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याची तक्रार समोर आली आहे.
अमरावती : अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी आज (15 जानेवारी) सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली. पण शहरातील जवाहर स्टेडियम प्रभागातील गर्ल्स हायस्कूल येथील ईव्हीएम मशीन 20 मिनिटं बंद होतं. यामुळे मतदारांना मतदान प्रक्रियेसाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागली.
महापालिकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : "सकाळी 7.30 वाजता मतदार मोठ्या उत्साहात जिल्हा परिषदेच्या गर्ल्स हायस्कूल या मतदान केंद्रावर पोहोचले होते. दरम्यान, या मतदान केंद्रावरील खोली क्रमांक 2 मध्ये एक मतदार मतदानासाठी आत गेला असता, ईव्हीएम सुरू होत नव्हते. मतदान प्रक्रिया होत नसल्यानं मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांची काही वेळ तारांबळ उडाली. दरम्यान 20 मिनिटानंतर ईव्हीएम मधील तांत्रिक अडचण सोडविण्यात मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना यश आलं. या मतदान केंद्रावर आता सुरळीत मतदान सुरू झालं आहे," असं महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसदकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मतदान प्रक्रिया सुरळीत : बंद पडलेली ईव्हीएम मशीन सुरळीत सुरू झाल्यावर गर्ल्स हायस्कूल या मतदान केंद्रावरील खोली क्रमांक दोन मध्ये मतदान प्रक्रिया सुरळीत झाली. दरम्यान या खोलीत ज्यांचं मतदान होतं त्या मतदारांना मात्र बराच वेळ बाहेर उभं राहावं लागलं.
ईव्हीएमच्या बटनात बिघाड : दरम्यान शहरातील आणखी एका मतदान केंद्रावर मतदारांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. वडाळी येथील शाळा क्रमांक 14 या ठिकाणी मतदानासाठी आलेल्य मतदारांना ईव्हीएम वरील चार क्रमांकाचं बटन दबत नसल्याचं लक्षात आलं. यानंतर इतर 5 ते 6 जणांनी ते बटन दाबून पाहिलं. अशा स्थितीत अर्धा तास मतदान प्रक्रिया खोळंबली.
अमरावती महापालिकेच्या वडाळी येथील शाळा क्रमांक 14 या ठिकाणी खोली क्रमांक चार मध्ये ब गटाच्या उमेदवारांसाठी असणाऱ्या ईव्हीएम मधील चौथ्या क्रमांकाचं बटण दबत नाही, हे लक्षात येताच अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रेणुका पवार यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. या मतदान केंद्रावर खोली क्रमांक चार मध्ये मतदान प्रक्रिया रोखण्याची त्यांनी विनंती केली. यानंतर या खोलीतील मतदान प्रक्रिया थांबली आहे. विशेष म्हणजे अर्ध्या तासापासून मतदान प्रक्रिया थांबली असून देखील 9 वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरळीत करण्याकरिता महापालिका प्रशासनाच्या वतीनं कुठलीच दखल घेतली गेली नसल्यानं या मतदान केंद्रावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालं.
ईव्हीएमची रचना बदलली : वडाळी प्रभागात मीनाताई ठाकरे प्राथमिक शाळा या मतदान केंद्रावर खोली क्रमांक दोन या ठिकाणी नियमानुसार ईव्हीएम अ, ब, क या क्रमानं ठेवण्यात आली नसल्यानं मतदारांचा गोंधळ उडाला. दरम्यान भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाच्या उमेदवारांनी आक्षेप घेतल्यावर तासाभरानं या ईव्हीएमची रचना सुरळीत करण्यात आली.
राज्यभरातील मतदारांमध्ये उत्साह : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज (15 जानेवारी) मतदानाची प्रक्रिया पार पडत आहे. एकूण 2 हजार 869 जागांसाठी ही निवडणूक होत असून एकूण 3 कोटी 48 लाख 79 हजार 337 मतदारांसाठी एकूण 39 हजार 92 मतदान केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण 15 हजार 908 उमेदवार आहेत. मतदान सकाळी 7.30 वाजेपासून ते संध्याकाळी 5.30 वाजेपर्यंत करता येईल.
