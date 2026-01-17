पुन्हा एकदा ईव्हीएम विरुद्ध बॅलेट पेपर वॉर उसळणार? निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची विरोधकांची मागणी
शहरी भागात मतदानाची घसरलेली टक्केवारी याचा अर्थ नागरिकांचा निवडणूक आयोगावरील उडालेला विश्वास आहे, असा दावा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी केला आहे.
Published : January 17, 2026 at 7:36 PM IST
मुंबई : नुकत्याच झालेल्या 29 महानगरपालिका निवडणुकांनंतर मतदार आणि राजकीय पक्षांमध्ये ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपर या दोन मतदान पद्धतींवरील वाद पुन्हा एकदा जोरात उफाळून आला आहे. निवडणुकीदरम्यान अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडणे, मतदानानंतर डेटा वेळेवर न दिसणे आणि व्हीव्हीपॅट प्रणालीचा वापर न होणे, अशा घटनांच्या बातम्या समोर आल्या. त्यामुळं या वादाला केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक पातळीवरही मोठं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. शहरी भागात मतदानाची घसरलेली टक्केवारी याचा अर्थ नागरिकांचा निवडणूक आयोगावरील उडालेला विश्वास आहे, असा दावा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर जनभावनेचा आदर करत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रद्वारे केली आहे.
ईव्हीएमवरून आरोप वाढले; पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना ईव्हीएम पद्धतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. "मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये बॅलेट पेपरवरच मतदान झालं, तरच मतदारांचा विश्वास परत मिळू शकेल," असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच "बॅलेटवर मतदान घेण्यात आलं नाही, तर ईव्हीएम देखील राहणार नाही," असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.
काँग्रेसनंही बॅलेट पेपरची मागणी लावून धरली : काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसंच जनभावना आणि मतदारांचा विश्वास जपण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. मतदार यादीतील गोंधळ, मतदान केंद्र शोधण्यासाठी मतदारांना दोन-तीन तास भटकावं लागणं, आणि हजारो मतदारांना मतदान न करताच परत जावं लागणं या साऱ्या बाबी लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं पटोले यांनी म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
इतर पक्षांचाही सूर एकसारखाच : महाराष्ट्रात यापूर्वीही विविध नेत्यांनी आणि पक्षांनी ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानेही राज्य निवडणूक आयोगाकडे बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली होती. व्हीव्हीपॅट प्रणालीचा वापर न होणं हे पारदर्शकतेस अडथळा ठरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. राज्याबाहेरही हा मुद्दा मोठा राजकीय विषय ठरत आहे. काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याचा विचार सुरू आहे.
मतदारांचा विश्वास ढासळतोय? : राज्यभरातील निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर न होणं, ईव्हीएममधील तांत्रिक अडचणी, मतदार यादीतील विसंगती, आणि बोटावर लावलेली शाई पटकन निघत असल्याच्या तक्रारी या सगळ्या गोष्टींमुळं मतदारांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. विरोधकांच्या मते, हे सगळे मुद्दे केवळ तांत्रिक नाहीत, तर लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. मतदान प्रक्रियेवरच जर संशय निर्माण झाला, तर लोकशाहीच्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती काँग्रेसकडून व्यक्त केली जात आहे.
लोकशाहीसाठी बॅलेट पेपरच हवे : काँग्रेसचा दावा आहे की, ईव्हीएम प्रणाली अस्तित्वात असली, तरी त्यात अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेची गरज आहे. बॅलेट पेपर ही पद्धत पारंपरिक असली, तरी ती अधिक विश्वासार्ह आणि स्पष्ट असल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच आता प्रश्न असा उपस्थित केला जातोय की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र पुन्हा बॅलेट पेपरकडे वळणार का? आणि हा निर्णय केवळ राजकीय नव्हे, तर लोकशाहीच्या भविष्यासाठीही निर्णायक ठरणार आहे.
