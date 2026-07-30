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दगडफेकीतील प्रत्येक फिंगरप्रिंट आधारला लिंक होणार; दिल्ली आंदोलनावरून चंद्रकांत पाटील यांचा राहुल गांधी यांना इशारा

Intro:दगडफेकीतील प्रत्येक फिंगरप्रिंट आधारला लिंक होणार; दिल्ली आंदोलनावरून चंद्रकांत पाटलांचा राहुल गांधींना इशारा

चंद्रकांत पाटील
चंद्रकांत पाटील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 5:13 PM IST

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कोल्हापूर - दिल्लीतील आंदोलनाबाबत पोलिसांनी एक अत्यंत धक्कादायक आणि विस्तृत अहवाल तयार केला असून, तो पाहिला तर कोणालाही चक्कर येईल, असा खळबळजनक दावा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय. येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या दगडफेकीतील प्रत्येक दगड पोलिसांनी गोळा केला असून, त्यावरील फिंगरप्रिंट्स आता 'आधार' कार्डशी लिंक केले जाणार आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

पोलिसांच्या अहवालातून विरोधकांची पोलखोल होणार - विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, लोकशाहीत आरोप करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, पण ते आरोप खरेच असतात असं नाही. दिल्ली पोलिसांनी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंदोलनाचं विश्लेषण केलं आहे. ज्यांना पकडलं आहे, त्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आणि आंदोलनामागील हेतू आता स्पष्ट झाला आहे. "राहुल गांधी यांनी अमित शाहांवर लाठीचार्जचे आरोप केले आहेत, पण आता पोलिसांच्या पुराव्यांसमोर त्यांनाही स्वतःचे दावे सिद्ध करावे लागतील," असं आव्हान पाटील यांनी दिलं.


परकीय मदत आणि 'बॅड एलिमेंट'चा शिरकाव - कॉक्रोच जनता पार्टी आंदोलनाबाबत बोलताना पाटील यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव गृहमंत्रालयानं घेतलेल्या भूमिकेचं समर्थन केलं. या आंदोलनाला परदेशातून मदत मिळत असल्याची आणि काही समाजकंटक, बॅड एलिमेंट यामध्ये घुसल्याची खात्रीशीर माहिती सरकारकडे होती. जोपर्यंत आंदोलक संसदेच्या दिशेने निघाले नाहीत, तोपर्यंत प्रशासनाने त्यांना रोखलं नाही. "जर हे आंदोलक संसदेत घुसले असते, तर देशाची स्थिती काय झाली असती, याचा विचार विरोधकांनी करावा," असंही ते म्हणाले.


नीट पेपरफुटीवरून केवळ राजकारण - नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून केवळ राजकारण सुरू असल्याची टीका पाटील यांनी केली. नीटची परीक्षा पुन्हा पारदर्शकपणे पार पडली असून त्यात कुठेही गडबड झालेली नाही, तरीही जुन्या क्लिप्स बाहेर काढून वातावरण बिघडवण्याचं काम विरोधक करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह जेव्हा संसदेत या विषयावर सविस्तर उत्तर देतील, तेव्हा सर्व विरोधकांची पोलखोल होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

शेतकरी कर्जमाफी आणि वीजबिल माफीचा दिलासा - या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी राज्य सरकारच्या शेतकरी कल्याणकारी योजनांचीही माहिती दिली. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतअतर्गत 56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 37 हजार कोटींचा लाभ मिळत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2 लाख 55 हजार 18 शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष फायदा होणार असून, 2 लाखांच्या मर्यादेतील सर्व थकबाकी माफ केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसंच 48 हजार कोटींची वीजबिलं थकबाकी माफ करून सरकारनं बळीराजाला मोठ्या संकटातून बाहेर काढलं असल्याचा दावा त्यांनी केला.


अंतर्गत धुसफूस हे पेल्यातील वादळ - इचलकरंजी भाजपमधील अंतर्गत वादावर भाष्य करताना पाटील यांनी हे केवळ पेल्यातील वादळ असल्याचे म्हटले. "दोन जिवंत माणसे काम करतात, तेव्हा छोटे-मोठे मतभेद होतात. कुटुंबप्रमुख म्हणून आम्ही त्यावर समन्वय समितीच्या माध्यमातून तोडगा काढू," असे सांगत त्यांनी या प्रकरणावर पडदा टाकला. या पत्रकार परिषदेला आमदार अमल महाडिक, जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव आणि अन्य भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते.

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TAGGED:

CHANDRAKANT PATIL
दगडफेकीतील प्रत्येक फिंगरप्रिंट
चंद्रकांत पाटील
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