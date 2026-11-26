आता प्रत्येक सदनिकेला मिळणार स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड; मालकी हक्क, क्षेत्रफळ, कर्ज आणि थकबाकीची स्वतंत्र डिजिटल नोंद
शहरी भागातील मालमत्ता पत्रकावर प्रत्येक सदनिकेचे स्वतंत्र हक्क आणि बोजे नोंदविण्याची एकसमान व्यवस्था नाही. त्यामुळे प्रत्येक सदनिकेचा स्वतंत्र अधिकार अभिलेख तयार करण्याची योजना आहे.
Published : November 26, 2026 at 5:41 PM IST
मुंबई - राज्यातील प्रत्येक सदनिकेची स्वतंत्र ओळख आणि मालकी हक्कांची सरकारी नोंद तयार करण्यासाठी प्रत्येक सदनिकेला स्वतंत्र डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव असून, त्यावर सदनिकाधारकाचं नाव, क्षेत्रफळ, संबंधित हक्क, मंजूर बांधकाम तसंच सदनिकेवर असलेलं कर्ज आणि अन्य बोजा यांची नोंद केली जाणार आहे. यामुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्कांवरून होणारे वाद कमी होण्यास आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत इमारतींमधील सदनिकांचे अधिकार अभिलेख तयार करणे आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने 2026 चे नियम प्रस्तावित केले आहेत. सध्या ग्रामीण भागातील 7/12 उताऱ्यावर किंवा शहरी भागातील मालमत्ता पत्रकावर प्रत्येक सदनिकेचे स्वतंत्र हक्क आणि बोजे नोंदविण्याची एकसमान व्यवस्था नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रत्येक सदनिकेचा स्वतंत्र अधिकार अभिलेख तयार करण्याची योजना आहे.
प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार नगर भूमापन क्षेत्रातील इमारतींसाठी डी-1 आणि प्रत्येक सदनिकेसाठी डी-2 नमुना निश्चित करण्यात आला आहे. तर ग्रामीण आणि अन्य क्षेत्रातील इमारतींसाठी आय-ए आणि प्रत्येक सदनिकेसाठी आय-बी नमुना प्रस्तावित आहे. प्रत्येक सदनिकेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यामध्ये मालकाचे नाव, क्षेत्रफळ, संबंधित हक्क, मंजूर बांधकाम, सामायिक क्षेत्र आणि खुल्या जागेचा तपशील नोंदवला जाईल.
बँक कर्ज आणि थकबाकीचीही नोंद - प्रॉपर्टी कार्डमध्ये केवळ मालकी हक्कच नव्हे, तर बँकेचे कर्ज, गहाणखत, मालमत्ता कराची थकबाकी, संस्थांची देणी, न्यायालयीन निर्बंध आणि शासकीय थकबाकीचाही तपशील नोंदवला जाणार आहे. त्यामुळे सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित मालमत्तेवर कर्ज किंवा अन्य कायदेशीर अडचण आहे का, याची माहिती मिळू शकेल. मालमत्तेची खरेदी-विक्री आणि बँकेकडून कर्ज घेण्याची प्रक्रियाही अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
ऑनलाइन अर्जापासून डिजिटल कार्डपर्यंत प्रक्रिया - प्रस्तावानुसार अर्ज, कागदपत्रांची छाननी, त्रुटींची पूर्तता, अभिलेखांना मंजुरी आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त कार्ड वितरित करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल. यासाठी एकात्मिक डिजिटल प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या प्रणालीमध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभाग, सहकार विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नियोजन प्राधिकरणांच्या अभिलेखांचेही एकत्रीकरण केले जाणार आहे. नवीन बांधकामांसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, तर जुन्या इमारतींसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे अभिलेख तयार केले जातील. जमीनधारक, प्रवर्तक, विकासक, सदनिकाधारक किंवा संस्थेचा अधिकृत प्रतिनिधी यासाठी अर्ज करू शकेल.
पुनर्विकासानंतरही अभिलेख अद्ययावत होणार - इमारतीचे पाडकाम, पुनर्विकास किंवा पुनर्बांधणी झाल्यास नव्या मंजूर बांधकाम आराखड्यानुसार प्रॉपर्टी कार्डमध्ये बदल केले जातील. त्यामुळे सदनिकेचे मालकी हक्क आणि संबंधित अभिलेख अद्ययावत ठेवणे शक्य होणार आहे. प्रस्तावित नियमांवर 30 दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवून त्यांची छाननी करणे, नियम अंतिम करणे आणि प्रायोगिक स्तरावर अंमलबजावणी सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या व्यवस्थेचा राज्यभर विस्तार केला जाणार आहे.