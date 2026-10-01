१ तारीख आली की धडकी भरते व्यावसायिक गॅसच्या दरवाढीवर रोहिणी खडसेंचा सरकारला टोला
दरवाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी एक्स पूर्वीचे ट्विटरवर पोस्ट करत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
Published : October 1, 2026 at 3:48 PM IST
मुंबई - महिन्याची सुरुवात होताच व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात झालेल्या वाढीने हॉटेल, खानावळ, कॅन्टीन आणि इतर खाद्य व्यवसायांच्या खर्चाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय. 1 ऑक्टोबरपासून 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात शहरानुसार वाढ झाली आहे. घरगुती वापरासाठीच्या 14.2 किलोच्या सिलिंडरच्या दरात मात्र यावेळी बदल करण्यात आलेला नाही. या दरवाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत सरकारवर निशाणा साधला आहे.
हल्ली 1 तारीख आली की मनात धडकी भरते. सरकार कुठल्या बाजूने आम्हा सामान्य जनतेवर सर्जिकल स्ट्राईक करेल सांगता येत नाही,’ अशा शब्दांत खडसे यांनी सरकारवर टीका केली. ऑक्टोबरच्या पहिल्याच दिवशी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवरही भाष्य केलं. ‘आज 1 ऑक्टोबरपासून जनतेच्या आर्थिक गोष्टींवर विविध नियम लावून सामान्य जनतेला झटका दिलाच होता; पण व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 70 रुपयांनी वाढवून बोनस झटका दिला आहे,’ असं खडसे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
खडसे यांनी व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीतील वाढीचं उदाहरण देताना वर्षाच्या सुरुवातीच्या दरांची तुलना केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्षाच्या सुरुवातीला 1,684 रुपयांना मिळणारा व्यावसायिक सिलिंडर आता 2,954 रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे नऊ महिन्यांच्या कालावधीत जवळपास 1,500 रुपयांनी वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
व्यावसायिक गॅस महागला, खाद्यपदार्थही महागण्याची शक्यता - व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ, कॅन्टीन, ढाबे आणि केटरिंग व्यवसायात होतो. त्यामुळे इंधनाचा खर्च वाढल्यास या व्यवसायांच्या एकूण खर्चावर त्याचा परिणाम होतो. वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. याच संभाव्य परिणामाकडे लक्ष वेधत रोहिणी खडसे यांनी ‘व्यावसायिक सिलिंडरचे दर वाढले म्हणजे हॉटेल, खानावळ, कॅन्टीनचे जेवण महागले’, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे या दरवाढीचा परिणाम केवळ व्यावसायिकांपुरता मर्यादित न राहता सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खर्चावरही होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे.
1 ऑक्टोबरच्या दरांनुसार शहरागणिक व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती वेगळ्या आहेत. कोलकात्यात 19 किलोच्या सिलिंडरचा दर 2,954 रुपये असून 70 रुपयांची वाढ झाली आहे. मुंबईत हा दर 2,764.50 रुपये असून 63.50 रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीत सिलिंडरचा दर 2,810 रुपये झाला असून 62.50 रुपयांची वाढ झाली आहे. पटण्यात 71.50 रुपयांनी वाढ होऊन दर 3,100.50 रुपयांवर पोहोचला आहे.
घरगुती सिलिंडरच्या दरात बदल नाही - व्यावसायिक सिलिंडर महागला असला तरी यावेळी घरगुती ग्राहकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. मुंबईत घरगुती सिलिंडरचा दर 941.50 रुपये कायम आहे. त्यामुळे थेट घरगुती गॅसच्या किमतीत वाढ झालेली नसली, तरी व्यावसायिक गॅसवर अवलंबून असलेल्या खाद्य व्यवसायांच्या माध्यमातून त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘जीडीपी 7.8 टक्के वाढला, यातच आनंद मानायचा’ - व्यावसायिक गॅसच्या वाढलेल्या दराचा मुद्दा उपस्थित करताना खडसे यांनी देशाच्या आर्थिक विकासाच्या आकडेवारीवरही उपरोधिक टिप्पणी केली. ‘याचा थेट फटका सामान्य माणसाच्या खिशाला बसेल पण सामान्य माणसाने नाराज व्हायचे नाही. आपला जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला यातच आनंद व्यक्त करायचा,’ असा चिमटा त्यांनी सरकारला काढला.
एलपीजीच्या किमतींचा आढावा तेल विपणन कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या सुरुवातीला घेतला जातो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या किमती, कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उतार आणि अन्य बाजारपेठीय घटकांचा त्यावर परिणाम होतो. याच प्रक्रियेत 1 ऑक्टोबरपासून व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली आहे.
सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थांची मागणी वाढत असताना व्यावसायिक गॅसचा वाढलेला खर्च हॉटेल आणि खानावळ व्यावसायिकांसाठी अतिरिक्त भार ठरू शकतो. त्यामुळे या दरवाढीचा अंतिम परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर आणि पर्यायाने ग्राहकांच्या खिशावर कितपत होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. दरवाढीच्या याच संभाव्य परिणामावर बोट ठेवत रोहिणी खडसे यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
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