सावलीही साथ सोडणार! महाराष्ट्रात मिळणार शून्य सावली दिवसचा अनोखा अनुभव

महाराष्ट्रात मे महिन्यात अशी एक दुर्मीळ आणि रंजक खगोलीय घटना अनुभवायला मिळणार आहे, ज्यामध्ये काही क्षणांसाठी आपली सावली अक्षरशः गायब होणार आहे.

Maharashtra Set To Witness Rare Zero Shadow Day Phenomenon
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 7, 2026 at 10:38 AM IST

मुंबई : “माणसाची सावली कधीच साथ सोडत नाही,” असं म्हटलं जातं. मात्र, महाराष्ट्रात मे महिन्यात अशी एक दुर्मीळ आणि रंजक खगोलीय घटना अनुभवायला मिळणार आहे, ज्यामध्ये काही क्षणांसाठी आपली सावली अक्षरशः गायब होणार आहे. या घटनेला ‘शून्य सावली दिवस’ अर्थात Zero Shadow Day म्हटलं जातं. विज्ञानप्रेमी, विद्यार्थी आणि फोटोग्राफीची आवड असणाऱ्यांसाठी ही पर्वणीच ठरणार आहे. सूर्य जेव्हा पृथ्वीवरील एखाद्या ठिकाणाच्या अगदी डोक्यावर म्हणजेच 90 अंशांच्या कोनात येतो, तेव्हा त्या ठिकाणी उभ्या असलेल्या वस्तूची सावली दिसेनाशी होते. उभ्या वस्तूंची सावली पायाखाली लपते किंवा पूर्णपणे अदृश्य झाल्यासारखी दिसते. हीच घटना “शून्य सावली दिवस” म्हणून ओळखली जाते.

अनेक शहरांमध्ये मे आणि जुलै महिन्यात अनोखा अनुभव : कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान असलेल्या भागात ही घटना वर्षातून दोन वेळा अनुभवता येते. भारतातील अनेक शहरांमध्ये मे आणि जुलै महिन्यात हा अनोखा अनुभव पाहायला मिळतो. पृथ्वीच्या अक्षाचा 23.5 अंश झुकाव आणि सूर्याच्या उत्तरायण-दक्षिणायन हालचालींमुळे हा खगोलीय चमत्कार घडतो. मुंबई विद्यापीठाचे भूगोल विभागाचे प्रमुख आणि अभ्यासक प्रा. एम. यू. सत्तार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सूर्य दररोज सुमारे 0.50 अंश सरकत असल्याने तो एका अक्षांशांवर जवळपास दोन दिवस राहतो. त्यामुळे त्या अक्षांशांवरील सर्व भागांमध्ये जवळपास एकाच वेळी शून्य सावलीचा अनुभव घेता येतो.

मुंबईकरांनाही हा अनोखा अनुभव घेण्याची संधी 15 मे रोजी मिळणार : महाराष्ट्रात 7 मे म्हणजे आजपासून या घटनेची सुरुवात कोल्हापूर, मिरज, सांगलीपासून होणार असून, विविध शहरांमध्ये वेगवेगळ्या दिवशी दुपारी साधारण 12 वाजण्याच्या सुमारास हा अनुभव घेता येणार आहे. काही सेकंदांपासून जवळपास एका मिनिटापर्यंत सावली पूर्णपणे नाहीशी झाल्यासारखी दिसू शकते, अशी माहिती प्रा. सत्तार यांनी दिली. मुंबईकरांनाही हा अनोखा अनुभव घेण्याची संधी 15 मे रोजी मिळणार आहे. मुंबईमध्ये दुपारी साधारण 12.35 ते 12.40 दरम्यान काही क्षणांसाठी सावली जवळपास नाहीशी झालेली पाहायला मिळेल. त्या वेळी उभ्या वस्तूंची सावली अगदी पायाखाली लपल्यासारखी दिसणार आहे, असं प्रा. सत्तार यांनी सांगितलं. तसेच कोल्हापूरमध्ये ही घटना साधारण 50 सेकंद दिसून येणार असून, दुपारी 12:29 ते 12:30 दरम्यान सावली पूर्णपणे नाहीशी झाल्याचा अनुभव घेता येईल. यापूर्वीही विद्यार्थ्यांनी आणि विज्ञानप्रेमींनी या घटनेचे निरीक्षण केले होते, असं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील विविध शहरातील ‘शून्य सावली दिवस’चे वेळापत्रक :

  • 7 मे – कोल्हापूर, मिरज, सांगली
  • 10 मे – सातारा, अक्कलकोट
  • 11 मे – वाई, महाबळेश्वर
  • 12 मे – बारामती, बार्शी
  • 13 मे – लातूर
  • 14 मे – अलिबाग, दौंड, पुणे
  • 15 मे – मुंबई
  • 16 मे – नगर, कल्याण, नांदेड, ठाणे
  • 18 मे – पैठण
  • 19 मे – जालना
  • 20 मे – संभाजीनगर, नाशिक
  • 21 मे – मनमाड
  • 22 मे – यवतमाळ
  • 23 मे – बुलढाणा, मालेगाव
  • 24 मे – अकोला
  • 25 मे – अमरावती
  • 26 मे – जळगाव, भुसावळ, नागपूर
  • 31 मे – तोरणमाळ, धुळे जिल्हा

हा अनुभव कसा घ्याल?

  • मोकळ्या मैदानात किंवा इमारतींची सावली नसलेल्या ठिकाणी उभे राहा
  • हातात काठी, पेन किंवा बाटलीसारखी उभी वस्तू ठेवा
  • दुपारी 12 ते 12.30 किंवा ठरलेल्या वेळेत जमिनीवरील सावली बारकाईने पाहा
  • काही क्षणांसाठी सावली पूर्णपणे पायाखाली लपल्यासारखी किंवा गायब झाल्यासारखी दिसेल

फोटोग्राफर्ससाठी हा अनुभव विशेष आकर्षणाचा ठरतोय : विशेष म्हणजे ही घटना पाहण्यासाठी कोणत्याही दुर्बिणीची किंवा महागड्या उपकरणांची गरज नसते. त्यामुळे विद्यार्थी, विज्ञानप्रेमी आणि फोटोग्राफर्ससाठी हा अनुभव विशेष आकर्षणाचा ठरत आहे. ही घटना केवळ गंमत नसून खगोलशास्त्र आणि पृथ्वीच्या अक्षाच्या झुकावाचा अभ्यास समजून घेण्यासाठीही महत्त्वाची मानली जाते. अनेक विज्ञान संस्था आणि तारांगणे या दिवशी विशेष उपक्रम आयोजित करतात, असं प्रा सत्तार यांनी नमूद केलं. दरम्यान, #ZeroShadowDay हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड होत असून अनेक जण फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करण्याच्या तयारीत आहेत. “सावली हरवलेला दिवस” अनुभवण्यासाठी विद्यार्थी आणि विज्ञानप्रेमींमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळतो.

