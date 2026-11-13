'प्रचंड बहुमत असतानाही नेहरुंनी कधी मनमानी केली नाही'- नाव न घेता हर्षवर्धन सपकाळ यांचा भाजपाला टोला
शिवसेनेचे (यूबीटी) नेते संजय राऊत, माजी खासदार कुमार केतकर आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी पंडित जवाहलाल नेहरु यांच्या कार्याविषयी विचार मांडले.
Published : November 13, 2026 at 10:24 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 10:45 PM IST
मुंबई- पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारखे दूरदृष्टीचे, वैज्ञानिक विचारांचे आणि लोकशाही मूल्ये जपणारे नेतृत्व भारताला पंतप्रधान म्हणून लाभले, ही अभिमानाची बाब आहे. देशाच्या प्रगतीचा पाया नेहरू यांनी घातला असून, त्यांच्या विचारानेच देशाची पुढील वाटचाल झाली पाहिजे, असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले. तर नरेंद्र मोदी आणि भाजपानं नेहरूंचे कितीही मूर्तीभंजन केले, तरी देशाच्या इतिहासातून त्यांचे योगदान पुसता येणार नाही. या देशात शेवटपर्यंत नेहरूंचे विचार राहतील, असे शिवसेना (यूबीटी) नेते खासदार संजय राऊत यांनी सांगत भाजपावर तोफ डागली.
स्वातंत्र्यलढ्यात नेहरू यांनी 11 वर्षे तुरुंगवास भोगला. या काळात त्यांनी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’, ‘वर्ल्ड हिस्ट्री’ यांसारख्या पुस्तकांचे लेखन केले. ते उत्तम साहित्यिक होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर त्यांनी देशासाठी 196 कोटी रुपये दान दिलं. राष्ट्रउभारणीत मोठे योगदान दिल्यामुळे त्यांना ‘फाउंडर ऑफ द नेशन’ म्हटलं जातं. देशाच्या आजच्या प्रगतीचा पाया नेहरू यांनी घातला. त्यांच्याकडे प्रचंड बहुमत असतानाही त्यांनी कधी मनमानी केली नाही. त्यांची वैचारिक प्रगल्भता मोठी होती. त्यांनी कुळ कायदा आणि भूसुधारणांचे कायदे आणून सर्वसामान्यांना जमिनीचे मालक बनविण्यासाठी प्रयत्न केले, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं.
देशातील प्रत्येक पंतप्रधानाची कामानुसार स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली. लालबहादूर शास्त्री यांना ‘मूर्ती लहान, कीर्ती महान’, इंदिरा गांधी यांना ‘आयर्न लेडी’, राजीव गांधी यांना माहिती-तंत्रज्ञानाचे प्रणेते, तर अटलबिहारी वाजपेयी यांना सभ्य आणि सुसंस्कृत नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासोबतच वनहक्क, माहिती अधिकार आणि अन्नसुरक्षा कायदे दिले. मात्र, सध्याच्या पंतप्रधानांची ओळख काय? असा सवालही सपकाळ यांनी उपस्थित केला.
नेहरू हे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेचे खरे पुरस्कर्ते- नेहरू हे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेचे खरे पुरस्कर्ते होते. त्यांच्यावर कठोर टीका झाली तरी त्यांनी ती सहन केली. टीका करणाऱ्यांच्या घरी त्यांनी ईडी किंवा सीबीआयच्या धाडी टाकल्या नाहीत. व्यंगचित्रकार शंकर यांनी नेहरूंचे व्यंगचित्र काढून त्यांना गाढवाच्या रूपात दाखवले होते. तरीही नेहरू यांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आज पंतप्रधानांचे असे व्यंगचित्र काढले, तर संबंधित व्यक्तीवर कारवाई होईल किंवा तिची नोकरी जाईल, अशा शब्दांत खासदार संजय राऊत भाजपावर निशाणा साधला. शिवसेनेनं नेहरूंच्या कार्यपद्धतीवर अनेकदा टीका केली. मात्र, आज बाळासाहेब असते तर सध्याच्या सरकारची कामगिरी पाहून त्यांनीही नेहरूंची स्तुती केली असती, असे खासदार राऊत यावेळी म्हणाले.
नेहरूंचे विचारच देशाला पुढे घेऊन जातील- नेहरू यांनी भाकरा-नानगलसारखी मोठी धरणे बांधली, आयआयटीसारख्या संस्था उभारल्या आणि अणुऊर्जा केंद्रांच्या उभारणीला चालना दिली. देश वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पुढे जावा, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. ते केवळ भारताचेच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरील नेते होते. त्यांनी स्वतःला कधीही दैवी अवतार मानलं नाही. आपल्या विचारांशी सहमत नसलेल्या व्यक्तींनाही त्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले. जगा आणि जगू द्या, हा त्यांचा विचार होता. नेहरूंचे विचारच देशाला पुढे घेऊन जातील, असे राऊत यांनी सांगितले.
नेहरूंचा दृष्टिकोन वैश्विक - नेहरूंच्या जागतिक दृष्टिकोनाचे ज्येष्ठ पत्रकार तथा माजी खासदार कुमार केतकर यांनीही महत्त्व अधोरेखित केलं. आज रशिया-युक्रेन युद्ध, इराणमधील संघर्ष आणि इस्रायल-गाझा युद्धामुळे जगात तणावाचं वातावरण आहे. नेहरू आज असते, तर त्यांनी मध्यस्थी करून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला असता, असे सांगितलं. दरम्यान, नेहरूंनी तुरुंगात असतानाच लोकशाहीचा विचार रुजवला होता. स्वातंत्र्यानंतर देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. 1947 मध्येच सर्वांना मतदानाचा अधिकार देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या काळात अमेरिकेत कृष्णवर्णीय नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर मर्यादा होत्या. तर इंग्लंडमध्ये महिलांनाही मतदानाचा अधिकार मिळण्यासाठी मोठा काळ लागला. मात्र, भारतानं स्वातंत्र्यानंतर सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. नेहरूंचा दृष्टिकोन वैश्विक होता. त्यांचे विचार आजही आत्मसात करण्याची गरज आहे, असे केतकर यांनी सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला.
संस्था उभारल्या, आता विकण्याची वेळ!- नेहरूंनी केवळ शेतीच नव्हे, तर उद्योग, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही देशाचा पाया मजबूत केला. पंचवार्षिक योजना, मिश्र अर्थव्यवस्था, कृषी विस्तार आणि 1952 मधील सामुदायिक विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भारताच्या विकासाला दिशा दिली. आयआयटी, आयआयएमसारख्या संस्थांची उभारणी ही त्यांच्या दूरदृष्टीचा भाग होता. मात्र, पूर्वसुरींनी उभ्या केलेल्या संस्था पुढे नेऊन त्यांचा विस्तार करण्याऐवजी त्या विकण्याचं काम सुरू आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका केली. दरम्यान, वडिलोपार्जित संपत्ती वाढवण्याऐवजी विकणाऱ्याला जसे कपूत म्हणतात, तशीच परिस्थिती आज देशात निर्माण झाली आहे, असे सांगत मोदी सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणांवर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित केले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या 137 व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्यावतीने शुक्रवारी टिळक भवन येथे भारत भाग्यविधाता’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होतं. काँग्रेसच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग आणि सांस्कृतिक विभागानं कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शिवसेना खासदार संजय राऊत, माजी खासदार कुमार केतकर, काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश सरचिटणीस धनंजय शिंदे, विश्वास उटगी, नाटक व चित्रपट दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते सायमन मार्टिन यांच्यासह कला, साहित्य, संस्कृती आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.