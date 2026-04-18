ॲक्सिस बँकेत कार्यरत होते, त्यावेळीसुद्धा टीसीएससारख्या केसेस माझ्यासमोर आल्या होत्या - अमृता फडणवीस

टीसीएस कंपनीमध्ये घडलेल्या कथित धर्मांतर प्रकरणावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि काही दिवसांपूर्वीपर्यंत बँकर असलेल्या अमृता फडणवीस यांनी धक्कादायक भाष्य केलंय.

Cases like TCS came before me — Amruta Fadnavis
Published : April 18, 2026 at 10:49 AM IST

नागपूर- राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. अनेक धक्कादायक अशा घटना रोज समोर येत आहेत. नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण त्यानंतर नाशिकमधल्या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये घडलेल्या कथित धर्मांतर प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी धक्कादायक भाष्य केलंय. "मला खूप खराब वाटतं आणि खेद आहे की, कॉर्पोरेट क्षेत्रात हे सर्व होत आहे. ज्यावेळी मी ॲक्सिस बँकेत कार्यरत होती, त्या वेळी पण अशा केसेस माझ्यासमोर झालेल्या आहेत. आपण विसल ब्लोइंग (पर्दाफाश) करून त्यांच्याविरुद्ध ॲक्शन घेतली पाहिजे, असं झाल्यानंतर लगेच आपण विसल ब्लोइंग (पर्दाफाश) करणं आवश्यक आहे." अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

...तर त्यांच्यावर कारवाई झाली होती - आपल्या वरिष्ठांना याबाबत सांगणं गरजेचं आहे, त्याच्यातून काही तरी बदल घडू शकतो, असं अमृता फडणवीस म्हणाल्या. भाजपाच्या नारीशक्ती वंदन कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी हजेरी लावली, त्यानंतर त्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होत्या. बँकर म्हणून वरिष्ठ पदावर काम करताना पाहिलेल्या घटनांचा हवाला देत त्यांनी महिलांबाबत गैरकृत्य करणाऱ्यांविरोधात कारवाई झाल्याचीही आठवण सांगितली.



लव जिहादची प्रकरणं भयंकर - लव्ह जिहादच्या वाढत्या प्रकरणांबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. "लव जिहाद करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. आपल्या मुलींनीसुद्धा थोडं अलर्ट राहणं आवश्यक आहे. प्रामाणिकपणे आणि प्रेमाने जर आपल्या संस्कृतीचं पालन केलं तर असं कधी होऊ शकत नाही. तरुणाई कन्फ्युज आहे. त्यांना आपल्या वेद पुराणांची माहिती नाही. आपल्याला थोडं तिथे लक्ष आणि एज्युकेशन देणं आवश्यक आहे," असंही अमृता फडणवीसांनी अधोरेखित केलं.

प्रत्येक स्त्रीच्या मनातील गोष्ट - भोंदूबाबा अशोक खरात याने आपल्या बुद्धीचा उपयोग अशा गोष्टींसाठी केला, याचा खूप खेद आहे आणि अनेक महिला याला बळी पडल्या याचंही दुःख वाटतंय. त्यांच्या विरोधात फार चांगली कारवाई सुरू आहे आणि त्यांना कडक अशी शिक्षा व्हावी, अशी प्रत्येक स्त्रीच्या मनात इच्छा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

