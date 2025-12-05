ETV Bharat / state

एमपीसीबी नोटीस, तरीही कूपर हॉस्पिटलच्या बायो मेडिकल कचऱ्याची लागेना नीट विल्हेवाट ?

कूपर रुग्णालयात बायो मेडिकल कचऱ्याची नीट विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्यानं गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे कूपर रुग्णालयाला एमपीसीबीनं नोटीस दिल्यानंतरही परिस्थिती सुधारली नाही.

कूपर रुग्णालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 4:09 PM IST

मुंबई : शहरातील रुग्णालयांतून तयार होणाऱ्या बायो-मेडिकल कचऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (एमपीसीबी) दिलेल्या नोटीसनंतरही कूपर हॉस्पिटलमधील स्थितीत सुधारणा झाली नाही. कूपर हॉस्पिटलच्या कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी समोर आल्या असून तिथल्या बायो मेडिकल कचऱ्याची समस्या जैसे थे आहे. काही दिवसांपूर्वी कूपर हॉस्पिटलमधील बायो मेडिकल कचऱ्याचा ढीग हॉस्पिटलच्या आवारात आढळला. आता तसा ढीग नसला, तरी सफाई कर्मचाऱ्यांना कचरा हाताळताना योग्य सुरक्षा उपकरणं मिळत नाहीत, असा आरोप म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे चिटणीस योगेश नाईक यांनी केला आहे.

मुंबईतील रुग्णालयात रोज निघतो 18 टन बायो मेडिकल कचरा : "मुंबईतील सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांतून दररोज सुमारे 18 टन बायो-मेडिकल कचरा निर्माण होतो," अशी माहिती बीएमसीच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी दिली. या कचऱ्याची विल्हेवाट नियमाप्रमाणं लावली जाते असं डॉ दक्षा यांचं म्हणणं आहे. रुग्णांवर उपचार झाल्यानंतर सुई, सिरिंज, रक्तानं माखलेल्या पट्ट्या, ग्लोव्ह्ज, मास्क, ऑपरेशन थिएटरचा कचरा, प्रयोगशाळेतील नमुने हे सर्व अत्यंत संसर्गजन्य स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे हा कचरा सामान्य कचर्‍यात मिसळला, तर धोका फक्त पर्यावरणालाच नाही तर रुग्णालयातील कर्मचारी व जनतेलाही भोगावा लागू शकतो.

नियम काय सांगतात? : "कायद्यानुसार प्रत्येक रुग्णालयानं बायो-वेस्ट रंगानुसार वेगळ्या कलर-कोडिंग पिशव्यांमध्ये लेबलसह, स्वतंत्रपणे जमा करून कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी या अधिकृत संस्थेकडं देणं बंधनकारक आहे. तिथं कचरा इन्सिनरेशन (जाळण्यात येतो), ऑटोक्लेव्हिंग (उच्च दाबाच्या वाफेनं निर्जंतुक) आणि श्रेडिंग (तुकडे करून पूर्ण विघटन) अशा प्रक्रियांनी सुरक्षितपणे नष्ट केला जातो. या प्रक्रियेसाठी असलेल्या कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फॅसिलिटी या अधिकृत संस्थेकडून सर्व प्रक्रिया पार पडून जाळलेल्या कचऱ्याची राख इतर कचऱ्यासह मुंबईमधील त्या त्या भागातील डंपिंग ग्राऊंडला नेली जाते," अशी माहिती डॉ. दक्षा शहा यांनी दिली. अनेक खासगी रुग्णालयांच्या ठिकाणी कचऱ्याचं योग्य प्रकारे वर्गीकरण (सेग्रिगेशन) होत नाही, संसर्गजन्य कचरा सामान्य कचर्‍यात मिसळतो आणि त्यामुळे पुढील सर्व प्रक्रिया धोकादायक ठरतात.

मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच : सफाई कर्मचारी सीमा ठाकूर सांगतात, "डॉक्टर आणि नर्सेसला सर्व प्रकारची सुरक्षा साधनं दिली जातात. पण आम्हालाही त्याची तितकीच गरज आहे. हा कचरा गोळा करताना साधे रबराचे ग्लोव्ज कामाचे नाहीत. असे ग्लोव्ज घालून काम केलं तरी महिन्यात दोन-तीन वेळा त्या कचऱ्यातली सुई टोचते. याची तक्रार हॉस्पिटलकडं केली तर शिफ्ट बदलतात किंवा नोकरीवर गदा येते," असं त्या सांगतात. तर सोमेश अंजारा या कर्मचाऱ्यानं "ओटीचा कचरा उशिरा उचलला की कॉलवर बोलावतात. पण कॉल आल्यामुळे घाईनं आल्यानंतर बूट आणि सुरक्षा साधनं घालायला परत जाऊ देत नाहीत. साधनांशिवाय कचरा उचलायला सांगतात," असा आरोप केला.

सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधनंच नाहीत : "कूपर हॉस्पिटलमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती आणखी चिंताजनक आहे. स्टोरेज यार्डमध्ये बायो-वेस्ट हाताळणारे कर्मचारी दिसतात. पण पायात रबर बूट नाहीत, हातात केवळ कापडी ग्लोव्ह्ज आणि कधी कधी चेहऱ्यावर मास्कही नसतो. रक्तानं माखलेल्या पट्ट्या ट्रॉलीत लोड करताना सुई टोचण्याचा धोका त्यांच्या समोर रोज उभा असतो," असा आरोप म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे चिटणीस योगेश नाईक यांनी केला. "कचरा व्यवस्थापनाची सिस्टम कागदावर जबरदस्त आहे, पण प्रत्यक्षात स्टाफ कमी, काम खूप आणि नियमांचं पालन सातत्यानं होत नाही," असं योगेश नाईक यांचं म्हणणं आहे. बायो-वेस्ट हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट, हिपॅटायटीस-बी आणि टिटॅनस लसी, नियमित आरोग्य तपासणी आणि प्रशिक्षण हे त्यांचे कायदेशीर अधिकार आहेत. पण नियम कडक असले तरी अंमलबजावणी होत नाही, असं योगेश नाईक यांनी सांगितलं.

त्रुटी लवकर दूर करू : प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. नीलम आंध्रडे यांनी दावा केला की, "चुकीच्या वर्गीकरणामुळे कधी कधी ऑपरेशन थिएटरचा कचरा सामान्य वॉर्डपर्यंतही पोहोचतो आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका सफाई कर्मचाऱ्यांना बसतो. प्रोटोकॉलनुसार सर्व सुरक्षा साधनांचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. काही त्रुटी असतील तिथं लवकरच सुधारणा केली जाईल," असं डॉ. नीलम आंध्रडे यांनी सांगितलं. तसेच याबाबत विचारले असता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी सुजित ढोलम यांनी "कूपर हॉस्पिटलबाबत कार्यवाही सुरु आहे, बायो-मेडिकल कचऱ्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांच्याकडून पत्रव्यवहार सुरु आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

