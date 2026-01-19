दीड महिना उलटला तरी बहिरम यात्रेचा उत्साह शिगेला; हंडीतलं मटण आहे प्रसिद्ध!
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार तालुक्यात सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सीमेवर भरणारी बहिरमची यात्रा ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी यात्रा म्हणून प्रसिद्ध आहे. 5 डिसेंबर ते 5 फेब्रुवारी अशी दोन महिने ही यात्रा चालते. विशेष म्हणजे, आता दीड महिना उलटला असतानाही बहिरम यात्रेतील गर्दी, उत्साह आणि आनंद शिगेला पोहोचला आहे. श्रद्धा, परंपरा, संस्कृती यांचा संगम आणि खवय्यांची चंगळ असलेली ही यात्रा विदर्भाच्या लोकजीवनाशी घट्ट नाळ जोडून आहे.
बहिरम यात्रेचं वैशिष्ट्य : सातपुडा पर्वताच्या टोकावर असणाऱ्या मंदिरात भैरवाची अकरावी करा आकारातली मूर्ती ही या ठिकाणी नजरेत भरणारी. भैरव बाबा हे बहिरम बाबा म्हणून या ठिकाणी ओळखले जातात. फार पूर्वीपासून मेळघाटातील आदिवासी बांधव घनदाट जंगलात असणाऱ्या बहिरम बाबाच्या दर्शनासाठी येतात. काळाच्या ओघात या यात्रेला सामाजिक स्वरूप लाभलं. सुमारे दीड दोनशे वर्षांपूर्वी ही यात्रा शेतकऱ्यांची यात्रा म्हणून ओळखली जाऊ लागली. शेतीची कामं आटोपल्यानंतर शेतमाल विकून हाती आलेल्या पैशातून शेतकरी बांधव बहिरम यात्रेत सहभागी होत असत. शेतीसाठी लागणारी अवजारं, व्यवहार आणि अनेकांची लग्न जुळण्याचं केंद्र म्हणून या यात्रेला महत्त्व होतं. आजही बहिरमची यात्रा केवळ अमरावती जिल्हापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण विदर्भासाठी जिव्हाळ्याची आहे. मागील काही वर्षात मराठवाडा आणि खानदेशातूनही मोठ्या संख्येनं भाविक इथं येऊ लागलेत.
हंडीतलं मटण आहे प्रसिद्ध : बहिरम यात्रेचं एक आकर्षण म्हणजे मातीच्या हंडीत शिजवलेलं मटण. हंडीतून मटण शिजवून देणारी 60 ते 70 हॉटेल यात्रेच्या परिसरात आहेत. अनेक खवय्ये स्वतः मटण आणून हॉटेल वाल्यांना देतात आणि ते हंडीत शिजवून घेतात. काही ठिकाणी थेट हॉटेलमध्येच हंडीतलं मटण उपलब्ध असतं. काहीजण लगतच्या जंगल परिसरात स्वतः हंडीमध्ये पारंपारिक पद्धतीनं मटण शिजवण्याचा आणि मटण चाखण्याचा आनंद घेतात. मटणासोबतच रोडगे पार्टी करण्यासाठी देखील अनेक जण बहिरमच्या यात्रेत येतात.
लहानापासून थोरांपर्यंत साऱ्यांचीच मेजवानी : बहिरमची यात्रा म्हणजे केवळ धार्मिक विधी नव्हे तर कुटुंबीयांसोबतचा आनंदोत्सव आहे. लहान मुलांपासून तरुण आणि वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी यात्रेत काहीना काही खास आहे. अनेक कुटुंब एकत्र येऊन कोणी रोडगे, तर कोणी बटाटे वांग्याची भाजी तर काहीजण हंडीतल्या मटणाची चव चाखत स्नेहभोजनाचा आनंद घेतात.
रविवारी गर्दीचा उच्चांक : बहिरम यात्रेत दररोज मोठी गर्दी असते. रविवारी मात्र सुट्टीच्या दिवशी गर्दी अक्षरशः उसळते. परतवाडा आणि चांदूरबाजार तालुक्यातून जाणाऱ्या चारही मार्गांवर वाहतूक रांगत रांगत पुढं जात असल्याचा अनुभव वाहन चालकांना येतो. मध्यप्रदेशातील बैतूल, भोपाळ आदी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात भाविक यात्रेत सहभागी होतात. यात्रेत वापरली जाणारी आणि विक्रीसाठी उपलब्ध असणारी मातीची हंडी मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून विक्रीसाठी येतात. या यात्रेतून सर्वाधिक खप हा मातीच्या हंडींचा होतो.
असं बदललं बहिरम यात्रेचं स्वरूप : "बहिरम यात्रेचं स्वरूप काळानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलत गेलंय. फार पूर्वी बहिरम बाबांचा नवस म्हणून मंदिराच्या गाभाऱ्यात बकरे आणि कोंबड्यांचा बळी दिला जायचा. या बलिप्रथेमुळं मंदिरातून खाली रक्ताचा ओघ व्हायचा. संत गाडगेबाबा यांनी या अमानवी प्रथेविरोधात ठाम भूमिका घेत, बहिरम यात्रेत बळी प्रथा बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या समाज सुधारण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळालं आणि अखेर मंदिर परिसरातील बळी प्रथा पूर्णतः बंद झाली. या बदलानंतर बहिरम बाबांच्या नैवेद्य व प्रसादाची संबंधित असलेलं मटणाचं धार्मिक महत्त्व मंदिरापुरतं कमी झालं. मात्र यात्रेच्या बाहेरील परिसरात आजही मोठ्या प्रमाणात मातीच्या हंडीत शिजवलेल्या मटणाची परंपरा कायम आहे. यात्रेच्या स्वरूपात झालेला बदल केवळ खाद्य संस्कृतीपुरता मर्यादित नाही. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी बहिरम यात्रेत तमाशाचे फळ रंगायचे. बच्चू कडू हे पहिल्यांदा अचलपूरचे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी ह्या यात्रेतील तमाशाचे फड बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळं यात्रेला अधिक सुसंस्कृत आणि कुटुंब वत्सल स्वरूप प्राप्त झालं. ही यात्रा म्हणजे श्रद्धा परंपरा आणि बदलाचा सुंदर संगम आहे," अशी भावना बहिरम यात्रेत सहभागी झालेले भाविक संजय देशमुख यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना व्यक्त केली.
