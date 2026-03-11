महिला दिनाला हेळसांड झालेल्या महिलेचे बिल रुग्ण कल्याण समिती भरणार; उपचाराला नकार दिल्यानं वैद्यकीय अधीक्षकासह तिघांना नोटीस
गर्भवती महिलेवर उपचार करण्याकरिता टाळाटाळ करणाऱ्या वैद्यकीय अक्षीक्षकांसह तिघांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नोटीस बजाविली आहे.ईटीव्ही भारतनं या महिलेबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
Published : March 11, 2026 at 1:48 PM IST
पालघरः जागतिक महिला दिनाच्या दिवशीच एका गर्भवती महिलेची हेळसांड झाली. तिला उपचारासाठी दाखल करून घेण्यास नकार देण्यात आला. याविषयी 'ईटीव्ही भारत' ने वृत्त प्रकाशित करताच आरोग्य विभाग खडबडून जागे झाले. या प्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी वैद्यकीय अधीक्षकांसह तिघांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात आरोग्य उपसंचालकांकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
पालघरसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचे कसे तीन तेरा वाजले आहेत. यावर 'ईटीव्ही भारत' ने वृत्त प्रकाशित केले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही त्याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. डहाणू तालुक्यातील वडकून येथील अंगणवाडी सेविका शोभा माच्छी यांनी या प्रकरणी केलेल्या धडपडीबद्दल समाजाच्या सर्व स्तरातून त्यांचे कौतुक होत आहे. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाच्या अनागोंदी कारभारावर त्यांनी उठवलेल्या आवाजाविषयी काहींनी नाराजी व्यक्त केली होती. असे असले तरी त्यांना चांगल्या कामाबद्दल समाधानी आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून पाहणी- 'ईटीव्ही भारत' ने याबाबत आवाज उठवताच जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रामदास मराड यांनी डहाणूच्या कॉटेज हॉस्पिटलला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. तेथील आरोग्य व्यवस्थेची माहिती घेतली. संबंधित महिला खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होती, तिची चौकशी केली. डॉ. मराड यांनी रुग्ण कल्याण समितीतून या महिलेच्या खासगी हॉस्पिटलमधील उपचाराचा खर्च देण्याची सूचना केली. त्यानुसार या महिलेला 65 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तिला आता फक्त दहा हजार रुपये खर्च करावे लागले आहेत.
प्रसूती करण्यास नाकारलेल्या महिलेची आणि बाळाची प्रकृती ठीक- रात्री बारापासून सकाळपर्यंत शोभा माच्छी यांनी केलेल्या धडपडीला यश आले. संबंधित महिलेची सुखरूप प्रसूती झाली. जागतिक महिला दिनी तिला पुत्ररत्न झाले. त्याचा सर्वत्र आनंद व्यक्त करण्यात आला. माच्छी यांनी आता या बाळाचे लसीकरण करण्यावर आपण लक्ष देऊ, असे सांगितलं. दरम्यान, डहाणू कॉटेज हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी उपचाराला का नकार दिला? तसेच रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याबाबत का टाळाटाळ केली? याची आता चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
डहाणू कॉटेज हॉस्पिटलला मी प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील माहिती घेतली. संबंधितांशी चर्चा केली. आरोग्य विभागात यापुढे असे प्रकार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अधीक्षकांसह तिघांना नोटिसा दिल्या- डॉ.रामदास मराड, जिल्हाशल्य चिकित्सक, पालघर
अहवाल आरोग्य उपसंचालकांकडे- जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आपला अहवाल पुण्याच्या आरोग्य उपसंचालकांना पाठवला आहे. आरोग्य उपसंचालक कार्यालयही याबाबत आता स्वतंत्र चौकशी करण्याची शक्यता आहे. डॉ. मराड यांनी आपण डहाणू कॉटेज हॉस्पिटलला भेट देऊन तेथील पाहणी केली. तसेच यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्याचे मान्य केले. डहाणू येथील कॉटेज हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधीक्षक तसेच 'ऑन कॉल डॉक्टर' यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ते काय उत्तर देतात, यावर पुढील कारवाई अवलंबून आहे. 'ऑन कॉल डॉक्टर' हे कंत्राटी असल्यानं कारवाई करण्यास बंधने असतात. परंतु तरीही आरोग्य उपसंचालक याबाबत काय निर्णय घेतात? त्यांची सेवा थांबवतात की पुढे चालू ठेवतात? याकडं आता लक्ष लागलं आहे.
माच्छी यांना समाधान- अंगणवाडी सेविका शोभा माच्छी यांनी धडपड करून एका महिलेला मदत केली. त्याचबरोबर आरोग्य विभागातल्या त्रुटीवर नेमके बोट ठेवले. त्याबद्दल त्यांच्यावरही कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आपण केलेल्या कामावर समाधानी असून कोणत्याही नाराजीची दखल घेण्याचं कारण नाही, असे माच्छी यांनी म्हटलं आहे.
