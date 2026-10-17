'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांचा 'दत्ताजीराव तटकरे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कारा'ने सन्मान!
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचं वितरण शनिवारी करण्यात आलं.
Published : October 17, 2026 at 9:48 PM IST
मुंबई - अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचं वितरण शनिवारी (17 ऑक्टोबर) मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधील रंगस्वर सभागृहात पार पडलं. शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडला. या समारंभात 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांचा 'दत्ताजीराव तटकरे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार' देत गौरव केला.
मान्यवरांचा सन्मान - यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांना बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं पत्रकारितेत भरीव योगदान देणाऱ्या पत्रकारांचा दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्काराचं स्वरूप 25 हजार रुपये रोख, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असं होतं.
वरिष्ठ पत्रकारांचा गौरव - ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत कदम यांना आचार्य अत्रे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार, तर सावित्रीबाई फुले पत्रकारिता पुरस्कार जान्हवी मुळे यांना देण्यात आला. हिंदी पत्रकारितेचे भीष्माचार्य बाबुराव पराडकर यांच्या नावानं या वर्षीपासून पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी यांना देण्यात आला. विविध मान्यवरांनी परिषदेकडे ठेवलेल्या रकमेतून पत्रकारांना विविध पुरस्कार देऊन दरवर्षी सन्मानित केलं जातं.
'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांना दत्ताजीराव तटकरे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार, स्वातंत्र्यसेनानी मनोहरपंत चिवटे आरोग्य पत्रकारिता पुरस्कार हा ज्येष्ठ पत्रकार संतोष आंधळे यांना, स्वातंत्र्यसैनिक माणिकराव देशमुख देवदूतकर कृषी पत्रकारिता पुरस्कार कोल्हापूर सकाळचे सुनील पाटील यांना, ज्येष्ठ पत्रकार भगवंतराव इगळे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार नागपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश महालक्ष्मी यांना, तर नागोजीराव ऊर्फ आण्णासाहेब दुगावकर स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांना देण्यात आला.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद भागवत स्मृती शोध पत्रकारिता पुरस्कार गडचिरोलीचे न्यूज 18 लोकमतचे पत्रकार महेश तिवारी यांना, तसेच संतोष पवार स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार सातारा येथील ग्रामोद्धारचे संपादक बापूसाहेब जाधव यांना देत गौरव करण्यात आला.
हेही वाचा - 'आम्ही ही सत्ता उलथवण्यासाठीच उभे आहोत'; उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला गर्भित इशारा