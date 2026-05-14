ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट! प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यक्रम खर्चात कपात, लाभार्थ्यांची संख्याही घटवली

'ईटीव्ही भारत'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानंतर ग्रामविकास मंत्रालयानं प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांच्या लोकार्पण कार्यक्रमाचा खर्च कमी केला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांचे लोकार्पण कार्यक्रमासाठी उभारण्यात येत असलेला भव्य मंडप, इन्सेटमध्ये मंत्री जयकुमार गोरे आणि इतर
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांचे लोकार्पण कार्यक्रमासाठी उभारण्यात येत असलेला भव्य मंडप, इन्सेटमध्ये मंत्री जयकुमार गोरे आणि इतर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 5:05 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 5:20 PM IST

सातारा - साताऱ्यात उद्या (शुक्रवारी) होणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांचे लोकार्पण कार्यक्रमाचा खर्च कमी करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांची संख्या कमी केली असल्याचं स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिलं.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचं आणि काटकसरीचं आवाहन देशवासीयांना केलं आहे. असं असताना प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 5 लाख घरांच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम शुक्रवारी साताऱ्यात होत आहे. त्यासाठी सुरूवातीला हेलिपॅड, लाभार्थ्यांना आणण्यासाठी 400 एसटी बसेस, हजारो फूड पॅकेट्स आणि पंखे, कुलरसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होणार होता. त्यासंदर्भात 'नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला केराची टोपली, साताऱ्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यक्रमासाठी 400 एसटी बसेस, हजारो फूड पॅकेट्स, पंखे, कुलरसाठी लाखोंची उधळपट्टी', अशा मथळ्याखालील वृत्त 'ईटीव्ही भारत'ने प्रसिद्ध केलं होतं.

'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीनंतर खडबडून जागे झालेल्या ग्रामविकास मंत्रालयानं तातडीनं कार्यक्रमाची व्याप्ती कमी करून खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू होती. तो पैसा आता वाचणार आहे.



'ईटीव्ही भारत'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनंतर नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला भाजपाकडूनच केराची टोपली दाखवली गेल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली होती. तसंच सोशल मीडियावर देखील भाजपाला ट्रोल करण्यात येत होतं. त्यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयानं तातडीनं कार्यक्रमाची व्याप्ती कमी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. या कार्यक्रमासाठी 50 हजार लाभार्थ्यांना आणण्यासाठी 400 एसटी बसेस बुक करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. आता केवळ 10 ते 15 हजार लाभार्थ्यांनाच आणण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले आहे. तसंच लाभार्थी एसटीतूनच आणले जाणार असल्यानं तो खर्चही शासनाच्याच तिजोरीत जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

