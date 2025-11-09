ETV Bharat / state

ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट! सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचं चंद्रकांत पाटलांकडून पालकत्व

सनीच्या संघर्षाची स्टोरी आपण ईटीव्हीच्या माध्यमातून दाखवल्यानंतर आता राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याच्या घरी भेट देत त्याच पालकत्व घेतलंय.

Gold medalist Sunny Phulmali gets guardianship from Chandrakant Patil
सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचं चंद्रकांत पाटलांकडून पालकत्व (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : नुकतीच बहरीन येथे पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी याने कुस्ती स्पर्धेत साठ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावले आहे. पुण्यातील लोहगाव येथील झोपडीत राहणाऱ्या आणि नंदीबैल घेऊन फिरणाऱ्याच्या मुलाने हे गोल्ड मेडल मिळवलं असून, सनी फुलमाळी असं या 17 वर्षीय मुलाचं नाव आहे. सनीच्या संघर्षाची स्टोरी आपण ईटीव्हीच्या माध्यमातून दाखवल्यानंतर आता राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याच्या घरी भेट देत त्याच पालकत्व घेतलंय.

Gold medalist Sunny Phulmali gets guardianship from Chandrakant Patil
सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचं चंद्रकांत पाटलांकडून पालकत्व (Source- ETV Bharat)

स्वतःच्या पगारातून दरमहा 50 हजार देण्याची घोषणा : विशेष म्हणजे लोकसहभागातून घर आणि सरावासाठी तालीम, शिक्षणासाठी सर्वतोपरी मदत आणि स्वतःच्या पगारातून दरमहा 50 हजार देण्याची घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली. राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुवर्ण पदक विजेत्या सनी फुलमाळी आणि त्याच्या कुटुंबाची लोहगावमधील पालावर जाऊन भेट घेत अभिनंदन करून त्याच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केलं. यावेळी सनीचे प्रशिक्षक वस्ताद सदाशिव राखपसरे पालावरील बांधव उपस्थित होते.

Gold medalist Sunny Phulmali gets guardianship from Chandrakant Patil
सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचं चंद्रकांत पाटलांकडून पालकत्व (Source- ETV Bharat)

सनीला लोकसहभागातून घर आणि कुस्तीच्या सर्वांसाठी तालीम बांधून देणार : सनीच्या कामगिरीचे कौतुक करताना चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जिद्द, चिकाटी आणि कठोर मेहनतीच्या बळावर सनीने मिळवलेले यश हे अतिशय कौतुकास्पद आहे. आज त्याने आपल्या कामगिरीने आई-वडिलांचं नाव काढलं आहे. डोक्यावर छप्पर नसतानाही पालावर राहून त्याने ही कामगिरी केली आहे. सनीला लोकसहभागातून घर आणि कुस्तीच्या सर्वांसाठी तालीम बांधून देणार आहे. त्यासोबतच शिक्षणासाठी ही सर्वतोपरी मदत करणार असून, माझ्या आणि पत्नीच्या उत्पन्नातून उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 50 हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा पाटील यांनी यावेळी केली. तसेच त्याने आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासोबतच कुस्तीकडे लक्ष केंद्रित करावे आणि ॲालिम्पिकमध्येही सुवर्ण कामगिरी करावी, अशी इच्छा व्यक्त केली.

Gold medalist Sunny Phulmali gets guardianship from Chandrakant Patil
सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचं चंद्रकांत पाटलांकडून पालकत्व (Source- ETV Bharat)

17 वर्षांखालील खेळाडूंच्या शासकीय नोकरीसाठी पाठपुरावा करणार- पाटील : आंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करून पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात यापूर्वीच निर्णय झालेला असून, राज्यभरातील असंख्य खेळाडूंना त्याचा लाभ झालेला आहे. मात्र सदर निर्णय हा 17 वर्षांवरील खेळाडूंना लागू आहे. त्यामुळे सनीच्या निमित्ताने 17 वर्षांखालील खेळाडूंनाही प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हेही वाचाः

सातपुड्यातल्या पाच डोंगरातून येतो पाच वेळा आवाज, नेमकं रहस्य काय?

'पुणे कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आमचा एका रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही'; अजित पवार यांनी फेटाळले आरोप

TAGGED:

ETV BHARAT IMPACT
GUARDIANSHIP CHANDRAKANT PATIL
DEVENDRA FADANVIS
सुवर्णपदक विजेता सनी फुलमाळी
GOLD MEDALIST SUNNY PHULMALI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.