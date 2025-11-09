ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट! सुवर्णपदक विजेत्या सनी फुलमाळीचं चंद्रकांत पाटलांकडून पालकत्व
सनीच्या संघर्षाची स्टोरी आपण ईटीव्हीच्या माध्यमातून दाखवल्यानंतर आता राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याच्या घरी भेट देत त्याच पालकत्व घेतलंय.
Published : November 9, 2025 at 4:19 PM IST
पुणे : नुकतीच बहरीन येथे पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत लोहगावचा कुस्तीपटू सनी फुलमाळी याने कुस्ती स्पर्धेत साठ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावले आहे. पुण्यातील लोहगाव येथील झोपडीत राहणाऱ्या आणि नंदीबैल घेऊन फिरणाऱ्याच्या मुलाने हे गोल्ड मेडल मिळवलं असून, सनी फुलमाळी असं या 17 वर्षीय मुलाचं नाव आहे. सनीच्या संघर्षाची स्टोरी आपण ईटीव्हीच्या माध्यमातून दाखवल्यानंतर आता राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याच्या घरी भेट देत त्याच पालकत्व घेतलंय.
स्वतःच्या पगारातून दरमहा 50 हजार देण्याची घोषणा : विशेष म्हणजे लोकसहभागातून घर आणि सरावासाठी तालीम, शिक्षणासाठी सर्वतोपरी मदत आणि स्वतःच्या पगारातून दरमहा 50 हजार देण्याची घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली. राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुवर्ण पदक विजेत्या सनी फुलमाळी आणि त्याच्या कुटुंबाची लोहगावमधील पालावर जाऊन भेट घेत अभिनंदन करून त्याच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केलं. यावेळी सनीचे प्रशिक्षक वस्ताद सदाशिव राखपसरे पालावरील बांधव उपस्थित होते.
सनीला लोकसहभागातून घर आणि कुस्तीच्या सर्वांसाठी तालीम बांधून देणार : सनीच्या कामगिरीचे कौतुक करताना चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जिद्द, चिकाटी आणि कठोर मेहनतीच्या बळावर सनीने मिळवलेले यश हे अतिशय कौतुकास्पद आहे. आज त्याने आपल्या कामगिरीने आई-वडिलांचं नाव काढलं आहे. डोक्यावर छप्पर नसतानाही पालावर राहून त्याने ही कामगिरी केली आहे. सनीला लोकसहभागातून घर आणि कुस्तीच्या सर्वांसाठी तालीम बांधून देणार आहे. त्यासोबतच शिक्षणासाठी ही सर्वतोपरी मदत करणार असून, माझ्या आणि पत्नीच्या उत्पन्नातून उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 50 हजार रुपये देणार असल्याची घोषणा पाटील यांनी यावेळी केली. तसेच त्याने आपले शिक्षण पूर्ण करण्यासोबतच कुस्तीकडे लक्ष केंद्रित करावे आणि ॲालिम्पिकमध्येही सुवर्ण कामगिरी करावी, अशी इच्छा व्यक्त केली.
17 वर्षांखालील खेळाडूंच्या शासकीय नोकरीसाठी पाठपुरावा करणार- पाटील : आंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करून पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात यापूर्वीच निर्णय झालेला असून, राज्यभरातील असंख्य खेळाडूंना त्याचा लाभ झालेला आहे. मात्र सदर निर्णय हा 17 वर्षांवरील खेळाडूंना लागू आहे. त्यामुळे सनीच्या निमित्ताने 17 वर्षांखालील खेळाडूंनाही प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
