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'केंद्राकडून 4420 कोटी मंजूर; राज्याचा 40 टक्के वाटा, 7 हजार कोटींची कामे करण्याचे नियोजन'-भरत गोगावलेंची माहिती

दुष्काळानं होरपळणाऱ्या राज्याला लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मंत्री भरत गोगावले यांनी रोजगार हमी योजनेतून कामे होणार असल्याचं ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.

Bharatsheth Gogawale
मंत्री भरत गोगावले (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 8:57 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 9:33 PM IST

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मुंबई- दुष्काळाच्या संकटात ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांना रोजगाराचा आधार देतानाच पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारकडून 4,420 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. राज्य सरकार 40 टक्के योगदान देणार आहे. एकूण सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचा खर्च या माध्यमातून करण्याचं नियोजन आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.


दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘गरिबाला फायदा होईल’ या केंद्रस्थानी ठेवून रोजगार हमीची कामे आखण्यात येणार आहेत. शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगार मिळावा तसेच गावातील पाण्याची उपलब्धता वाढावी, यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. तसेच रोजगार हमीच्या माध्यमातून शाळांचे वर्ग, अंगणवाड्या, स्मशानभूमी, छोटे रस्ते, साकव आणि विशेषतः पाणी साठवण्यासाठी नाला बांधारे, सिमेंट बंधारे, गाळ काढणे आणि संरक्षण भिंती उभारण्याची कामे प्राधान्याने केली जातील. तसेच निधीतून या कामांमुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार मिळण्याबरोबरच शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल. याशिवाय ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांसाठी आवश्यक कामेही रोजगार हमीच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीसोबत ग्रामीण पायाभूत सुविधांनाही चालना मिळेल, असे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितलं.

मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी काय दिली माहिती? (Source- ETV Bharat Reporter)



फळबागांना मदतीचा हात- दुष्काळ आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक आधार देण्यासाठी आंबा, काजू, फणस, चिकू, केळी आणि डाळिंब यासारख्या फळझाडांच्या तसेच फुलझाडांच्या लागवडीसाठी विशेष मदत आणि प्रोत्साहन दिलं जाईल. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणे आणि गरीबांना थेट रोजगाराचा फायदा मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यापूर्वी राज्यभरात पालकमंत्र्यांकडून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला होता. दुष्काळ जाहीर झाल्यानं जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, 7.5 हॉर्सपॉवर व त्यावरील वीजपंपांनाही सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी होणार आहे.

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Last Updated : September 28, 2026 at 9:33 PM IST

TAGGED:

रोजगार हमी योजना मंत्री भरत भोगावले
CENTER GOV AID FOR MAHARASHTRA
MH GOV TO SPEND RS 7K FOR DRAUGHT
दुष्काळाकरिता 7 हजार कोटी खर्च
BHARATSHETH GOGAWALE

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