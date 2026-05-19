"ईटीव्ही भारत"चे प्रतिनिधी महेश कांबळे उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित
द्विवार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन सोमवारी कोल्हापुरातील शहाजी कॉलेजमधील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात करण्यात आलं होतं.
Published : May 19, 2026 at 10:04 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या कोल्हापूर प्रेस क्लबच्या वतीनं दरवर्षी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या छायाचित्रकार, पत्रकार, कॅमेरामन, उपसंपादक यांचा गौरव करण्यात येतो. 2025 मधील उत्कृष्ट पत्रकार डिजिटल मीडिया वर्गवारीत "ईटीव्ही भारत"चे कोल्हापूर जिल्हा प्रतिनिधी महेश कांबळे यांना 6 जानेवारी रोजी 'उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार' जाहीर झाला होता. या पुरस्काराचे वितरण सोमवारी (दि.18) राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
द्विवार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळा : ऊन, वारा, पाऊस झेलत पत्रकारितेचा व्रत हाती घेतलेल्या माध्यमकर्मींचा दरवर्षी कोल्हापूर प्रेस क्लबच्या वतीनं सन्मान करण्यात येतो. यामध्ये उत्कृष्ट मुद्रित माध्यम पत्रकार, छायाचित्रकार, उपसंपादक, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामधील उत्कृष्ट पत्रकार, उत्कृष्ट कॅमेरामन, डिजिटल मीडियातील उत्कृष्ट पत्रकार या वर्गवारीतून सूक्ष्म परीक्षण करून कोल्हापूर प्रेस क्लबकडून हे पुरस्कार दिले जातात. द्विवार्षिक पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन सोमवारी कोल्हापुरातील शहाजी कॉलेजमधील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील होते.
'उत्कृष्ट पत्रकार डिजिटल मीडिया' पुरस्कारानं सन्मानित : या शानदार सोहळ्यात "ईटीव्ही भारत"चे कोल्हापूर प्रतिनिधी महेश कांबळे यांना 'उत्कृष्ट पत्रकार डिजिटल मीडिया' पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. तसंच पोपट पवार, आदित्य वेल्हाळ, सर्जेराव नावले, शेखर पाटील, नयन यादवाड, राहुल गायकवाड, राजकुमार चौगुले, विश्वास दिवे, विकास पाटील, पांडुरंग पाटील, सचिन सावंत यांनाही पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आले. यावेळी कोल्हापूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शितल धनवडे, उपाध्यक्ष प्रशांत आयरेकर, दिलीप भिसे, बाबुराव रानगे, परीक्षक संजय पाटोळे, संजीव देवरुखकर, कृष्णात जमदाडे, अलोक जत्राटकर यांच्यासह माध्यम क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार नंदकुमार ओतारी यांच्या 'घडलंय बिघडंलय' या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं.
मंत्री मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांच्यात राजकीय टोलेबाजी : जिल्ह्याचा आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाची निवडणूक तोंडावर आहे. गत निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनी महाडिकांच्या सत्तेला सुरुंग लावत गोकुळमध्ये सत्तांतर घडवून आणलं होतं. मात्र आता राजकीय परिस्थिती वेगळी आहे. मंत्री मुश्रीफ महायुतीच्या सत्तेचा भाग आहेत, तर आमदार सतेज पाटील महाविकास आघाडीचे घटक आहेत. त्यात गोकुळची निवडणूक तोंडावर असल्याने दोन्ही नेत्यांमध्ये चांगलीच राजकीय टोलेबाजी पाहायला मिळाली. गोकुळ दूध संघाबाबत काय घडलंय आणि काय बिघडलंय हे वर्तमानपत्रातून वाचतो, अशी कोपरखळी आमदार सतेज पाटील यांनी मंत्री मुश्रीफांना लगावली तर आमदार सतेज पाटील पत्रकारांना बरोबर बातम्या पुरवतात, ते राजकारणात नसते तर पत्रकार झाले असते, असा टोला मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या भाषणात लगावला. यामुळे पत्रकारांच्या सन्मान सोहळ्यात दोन्ही नेत्यांमधील राजकीय टोलेबाजी चर्चेचा विषय ठरला.
हेही वाचा :
- राष्ट्रीय नमो युवा महा-संमेलन! महाराष्ट्रातील उमेदवारांची यादी जाहीर न होताच प्रचाराचा नारळ फुटला
- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना विद्यापीठाची 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' करत आदरांजली : विद्यापीठानं गीत गायन करत केले 4 विश्वविक्रम
- 33 प्राध्यापकांचे नेट सेट सर्टिफिकेटच बनावट, 'या' विद्यापीठात खळबळ, कुलगुरुंना माहितीच नाही