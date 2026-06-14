100 टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनाला कायदेशीर मान्यता; तज्ञांनी काय दिला इशारा?
100 टक्के इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता दिली आहे. त्याबाबत या क्षेत्रातील तज्ञांनी महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधलं आहे.
Published : June 14, 2026 at 3:52 PM IST
नागपूर - अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायलचे युद्ध सुरू असताना देशाला पेट्रोल-डिझेलच्या आयातासाठी प्रचंड खर्च करावा लागत आहे. दुसरीकडं इंधन समस्या भेडसावण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी 100 टक्के इथेनॉल मिश्रित इंधनाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, असा त्यांनी दावा केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाच्या 12 वर्षांच्या पूर्ततेनिमित्त शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं, "शनिवारी रात्री 8 वाजता मी 100 टक्के इथेनॉलच्या वापरासाठी नियम निश्चित करण्यासाठी आणि त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी फाईलवर स्वाक्षरी केली आहे."
आयातीचा बोजा कमी होण्याची अपेक्षा-नितीन गडकरी- भारताचे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवरील अवलंबित्व याविषयी बोलताना मंत्री गडकरी म्हणाले की," इथेनॉल हा पेट्रोलला एक सक्षम पर्याय म्हणून समोर येईल. तसेच 22 लाख कोटी रुपयांच्या आयातीचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल. टप्प्याटप्प्यानं देशात गॅसचेही उत्पादन केले जाईल. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलला पर्यायही उपलब्ध होईल." इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या कल्पनेला काहीसा विरोध झाला होता. त्याबाबत काही चुकीची माहितीही पसरवली गेली होती, असा त्यांनी दावा केला.
तज्ञ काय सांगतात?- ट्रेड प्रमोशन कौन्सिल ऑफ इंडिया (TPCI) च्या बायोएनर्जीवरील राष्ट्रीय समितीचे सह-अध्यक्ष लेफ्टनंट कर्नल मोनिश आहुजा (निवृत्त) यांनी इथेनॉलच्या वापराबाबत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. "E85 आणि E100 चा वापर करणं आवश्यक आहे. मात्र, त्याच वेळी ऊर्जेसाठी किंवा इथेनॉलसाठी अन्नाचा वापर करणे योग्य ठरणार नाही." सध्याच्या गरजेच्या तीन ते पाच पट अधिक मागणी होईल, असा अंदाज आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी केवळ ऊस आणि भात यांसारख्या पारंपरिक पिकांवर अवलंबून राहिल्यास अन्न विरुद्ध इंधन" (food versus fuel) हा वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तसेच जास्त पाण्याची गरज असलेल्या कृषी क्षेत्रांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.
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