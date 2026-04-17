मुंबईतील नॉन-एसी लोकलमधील मराठी फलकांवर चुका; तीव्र संतापानंतर रेल्वेचे स्पष्टीकरण

मुंबईतील नॉन-एसी लोकलच्या डब्यांमध्ये मराठी भाषेतील वाक्ये चुकीच्या पद्धतीनं लिहिण्यात आली होती. यानंतर रेल्वे प्रशानसनावर संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर आता प्रशासनानं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Errors on Marathi Signboards in Mumbai's Non-AC Local
मुंबईतील नॉन-एसी लोकलमधील मराठी फलकांवर चुका (ETV Bharat)
Published : April 17, 2026 at 7:34 AM IST

मुंबई : मुंबईत नुकतीच ऑटोमॅटिक दरवाजांची नॉन-एसी लोकल चाचणीसाठी दाखल झाली आहे. सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच ही लोकल प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यावेळी डब्यांवर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये माहिती अचूकपणे लिहिली जाईल, असं मध्य रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.

चुकीची मराठी लिहिल्यामुळे संताप : वास्तविक, काही दिवसांपूर्वी दाखल झालेल्या या लोकलमधील माहिती फ लकावर मराठी भाषेतील वाक्यं अशुद्ध पद्धतीनं लिहिल्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी रेल्वे प्रशासनावर टीका केली होती.

यानंतर आता या सर्व बाबींवर मध्य रेल्वेतर्फे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मुंबईत दाखल झालेली लोकल रेक सध्या केवळ चाचणीसाठी आणण्यात आली आहे. सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच ती सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी उपलब्ध केली जाईल. त्यामुळे त्याआधी कोणतीही टीका किंवा टिप्पणी करणं योग्य नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. प्रवाशांसाठी सेवा सुरू करताना डब्यांवरील माहिती फलकांवर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये अचूक माहिती दर्शवली जाईल.

व्हेंटिलेशन सिस्टमबाबत काय सांगितलं? : व्हेंटिलेशन सिस्टमबाबत मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला यांनी सांगितलं की, या लोकलमधील सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे स्वयंचलित दरवाजे आहेत. दरवाजे बंद राहिल्यामुळे प्रवाशांच्या अपघातांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रत्येक डब्यात योग्य व्हेंटिलेशन सिस्टम बसवण्यात आलेली आहे.

'खिडक्यांची रुंदीही अधिक असणार' : प्रत्येक डब्यातील खिडक्यांची रुंदीही जुन्या कोचपेक्षा अधिक ठेवण्यात आली आहे. नियमित कोचमध्ये साधारण 900 सेंटीमीटर लांबी असते, तर या नव्या लोकलमध्ये ती सुमारे 1900 सेंटीमीटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या लोकलमध्ये आधुनिक प्रणालींचा समावेश करण्यात आला असून, अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक कोचच्या एंड पॅनलवर फायर डिटेक्शन सिस्टम बसवण्यात आलेली आहे.

हा रेक सध्या RDSO च्या चाचण्यांसाठी आणण्यात आला असून, अद्याप प्रवाशांसाठी उपलब्ध नाही. सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतरच तो सर्वसामान्यांसाठी सुरू केला जाईल. त्यावेळी सूचना फलक मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असतील. सध्याच्या टप्प्यावर कोणतीही टीका किंवा टिप्पणी करणं अयोग्य आहे. कृपया वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच प्रतिक्रिया द्यावी, असं आवाहनदेखील मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला यांनी केलं आहे.

