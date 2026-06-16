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तमाशा कलेनं पुसला गुन्हेगारीचा शिक्का; पारधी समाजातील तरुण-तरुणींनी कसं बदललं आयुष्य?

पारधी समाजानं तमाशा आणि लोककलेच्या माध्यमातून गुन्हेगारीचा बसलेला शिक्का पुसून आर्थिक प्रगती साधली आहे. जाणून घ्या, सविस्तर रिपोर्ट

Buldhana News
साकेगावच्या नृत्यांगना (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 5:26 PM IST

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बुलढाणा : कला केवळ सन्मानच नव्हे तर जगण्यासाठी मोठं आर्थिक साधन उपलब्ध करून देते. ही कला एखाद्या समाजातील घटकासाठी किती वरदान ठरू शकते याचे उदाहरण बुलढाणा जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. पारधी समाजातील लोकांचे पाय गुन्हेगारी जगातच रोवलेली आहेत, असा आजवर अनेकांचा समज होता. या समजाला छेद पारधी समाजातील अनेक तरुण-तरुणी कलाक्षेत्राच्या मदतीनं स्वत:च्या पायावर उभी आहेत.

ब्रिटीश काळापासून पारधी समाजावर गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला आहे. चोरी, दरोड्यासारख्या घटनांमध्ये पोलिसांचा पहिला संशय या भटक्या समाजाकडंच जात असल्याची धारणा समाजात रूढ झाली होती. मात्र, बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील 'साकेगाव' या छोट्याशा गावानं ही प्रतिमा बदलून टाकली आहे. सुमारे 150 घरांच्या आणि 500 लोकसंख्येच्या या गावातील शंभरहून अधिक तरुण-तरुणींनी तमाशा आणि लोककलेचा मार्ग निवडला आहे. त्यामुळे ते सन्मानानं जीवन जगत आहेत.

नामांकित तमाशा मंडळांमध्ये कलावंत कार्यरत : एकेकाळी गरिबी, बेरोजगारी आणि भटकंतीमुळं गुन्हेगारीकडं वळणारा पारधी समाज आज शिक्षण आणि कलेकडं वळला आहे. गावातील अनेक घरांतील तीन ते चार तरुण मुलं-मुली नामांकित तमाशा मंडळांमध्ये कलावंत म्हणून कार्यरत आहेत. या कलेतून त्यांना लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्यानं पडक्या झोपड्यांच्या जागी आता पक्की काँक्रीटची घरे उभी राहत आहेत. या समाजातील प्रसिद्ध तमाशा कलावंत रेश्मा भोसले उर्फ रेश्मा राणी हिचा खानदेशात मोठा नावलौकिक आहे.

नृत्यांगना गौतम पाटील यांनी ऑफर : प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतम पाटीलनं देखील तिला आपल्या ग्रुपमध्ये सहभागी होण्याची ऑफर दिली होती. रेश्मा म्हणते, "परिस्थितीमुळं माझं शिक्षण नववीपर्यंतच झालं. मात्र, आता समाजातील मुलींनी शिक्षण पूर्ण करून स्वावलंबी व्हावं, अशी माझी इच्छा आहे." रेश्मासोबत सीमा भोसले, आलिशा पवार यांसारख्या अनेक तरुणी मंचावर घुंगरू बांधून आपल्या कलेच्या माध्यमातून रसिकांची मने जिंकत आहेत.

साकेगावचा पारधी समाज इतरांसाठी प्रेरणादायी : पारधी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष युवराज पवार म्हणाले, "कलेच्या जोरावर समाजाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. पूर्वी जंगलात लपून राहणारे हे पाय आज मंचावर अभिमानानं नृत्य करत आहेत."तमाशा कलेच्या माध्यमातून आर्थिक उन्नती झाल्यानं समाजातील गुन्हेगारीचं प्रमाण जवळपास शून्यावर आलं आहे. संशय, तिरस्कार आणि उपेक्षेच्या अंधारातून सन्मान, स्वाभिमान आणि समृद्धीच्या प्रकाशाकडं वाटचाल करत आहे. शिक्षण, कला आणि मेहनतीच्या जोरावर हा समाज आता मुख्य प्रवाहात यशस्वीपणे सहभागी झाला आहे".

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TAGGED:

तमाशा
साकेगावचा पारधी समाज
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