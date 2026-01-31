11 हजार गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या भामट्यांना गुजरातमधून अटक : 500 कोटींची घोटाळा असल्याचा आरोप
समीर नार्वेकर नेहा नार्वेकर यांनी 11 हजार गुंतवणूकदारांची अंदाजे 500 कोटींची फसवणूक केली. या प्रकरणी ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं शुक्रवारी गुजरातमधून अटक केली.
Published : January 31, 2026 at 11:05 PM IST
ठाणे : वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात थाटलेल्या ट्रेड विथ जॅझ’ (TWJ) या गुंतवणूक कंपनीनं 11 हजार गुंतवणूकदारांची अंदाजे 500 कोटींची फसवणूक केली. या प्रकरणी ठाणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं शुक्रवारी गुजरात येथून त्या कंपनीचे मालक व व्यवस्थापकीय संचालक समीर नार्वेकर, त्याची पत्नी नेहा नार्वेकर आणि संचालक अमित पालम यांना अटक केली. त्या तिघांना ठाणे न्यायालयानं दहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
वागळे इस्टेटमधील सेंट्रम बिझनेस पार्कमध्ये कार्यालय : मुंबई, विक्रोळी इथं राहणारे तक्रारदार संजय मापुसकर यांनी नोव्हेंबर 2025 रोजी ठाण्यातील श्रीनगर पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत, समीर नार्वेकर हे टिडब्ल्युजे असोशिएटस या कंपनीचे संचालक आहेत. तर इतर चार जण ही त्याच कंपनीत व्यवस्थापक तसेच इतर पदावर कार्यरत होते. नार्वेकर यांनी त्यांच्या कंपनीचे कार्यालय वागळे इस्टेटमधील सेंट्रम बिझनेस पार्कमध्ये थाटले होते. तक्रारदार मापुसकर यांना नातेवाईकांकडून या कंपनीबाबत माहिती मिळली होती. त्या आधारे त्यांनी या कंपनीत पैसे गुंतविले होते. ही कंपनी गुंतवणुकदारांकडून गुंतवणूक स्विकारून ती शेअर बाजारात गुंतवते आणि त्यापासून कंपनीला प्रतिमाह 10 टक्के नफा मिळतो. त्यातील 4 टक्के नफा गुंतवणुकदाराला देण्यात येतो, असे आमिष दाखविण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच कंपनीत पैसे गुंतविल्यास राहणीमान बदलेल आणि भविष्यात आरामदायी जीवन जगाल, अशी स्वप्नही त्यांना कंपनीकडून दाखविण्यात आली होती. याआधारे त्यांनी, स्वत:च्या, वडीलांच्या आणि भावाच्या नावावर 77 लाखांची गुंतवणूक कंपनीत केली होती. त्यानंतर कंपनीनं त्यांना 21 लाख 12 हजार 420 लाख रुपयांचा केवळ परतावा दिला. उर्वरित 55 लाख 87 हजार 580 रुपयांचा परतावा कालावधी पूर्ण होऊनही दिला नव्हता. यांच्यासह त्यांच्या ओळखीचे असलेल्या 13 गुंतवणुकदारांनी या कंपनी 3 कोटी 8 लाख 50 हजार रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यांनाही परतावा मिळाली नाही. याचदरम्यान, कंपनीने अचानक वागळे इस्टेट येथील कार्यालय बंद झाल्याने त्यांना आपली फसवणुक झाल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत, तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, याप्रकरणी श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
11 हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक : 11 हजार गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात आल्यानं सदरचा गुन्हा ठाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडं वर्ग करण्यात आला. याच दरम्यान ट्रेड विथ जॅझ असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं गुंतवणुकीवर उच्च परतावा देण्याचे तसेच सरकारी प्रकल्पांसाठी मोठी कंत्राटे मिळाल्याचे खोटे दावे करून राज्यभरातील नागरिकांना, तसेच काही व्हीआयपी व्यक्तीं यानाही आपल्या जाळ्यात ओढले होते. त्यातच समीर नार्वेकर याच्याविरोधात राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. कंपनीच्या 16 शाखांमार्फत सुमारे 11 हजार गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जमा केल्याचे म्हटले आहे. त्यातच नार्वेकर आणि अन्य काही जण गुजरात येथे असल्याची माहिती ठाणे पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त पराग मणेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुजरात येथे आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक पाठवून सहा दिवस पाळत ठेवून तिघांच्या मुसक्या आवळल्या. त्या तिघांना ठाण्यात आणून शनिवारी ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयानं त्या तिघांना दहा दिवसांची पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती उपायुक्त पराग मणेरे यांनी बोलताना दिली. याप्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक माधवी राजेकुंभार आणि आर्थिक गुन्हे शाखेचे पथक करत आहेत.
