दुष्मनी झाली तरी हरकत नाही, तपोवनातलं एकही झाड तोडू देणार नाही, अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा आक्रमक पवित्रा

नाशिक इथं कुंभमेळ्यासाठी हजारो झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. वृक्षतोडीच्या विरोधात अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

Actor Sayaji Shinde
अभिनेते सयाजी शिंदे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
नाशिक : आगामी कुंभमेळ्यात साधू-संतांच्या निवासासाठी पंचवटीतील तपोवन इथं साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल 1825 झाडं तोडण्याचा निर्णय महानगरपालिकेनं घेतला आहे. याला पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करत आंदोलन सुरू केलं आहे. आज (29 नोव्हेंबर) पर्यावरण प्रेमी आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी तपोवनला भेट देत झाडं तोडण्याचा कडाडून विरोध केला. झाडं तोडून कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिककरांची चेष्टा करू नये, असंही यावेळी सयाजी शिंदे यांनी म्हटलं.

वृक्षोतोडीविरोधात नाशिककर आक्रमक (ETV Bharat)

सयाजी शिंदे यांची तपोवनाला भेट : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखालील नाशिकच्या पंचवटी भागातील तपोवन इथं नाशिक महानगरपालिका 35 एकर जागेवर साधूग्रामसह आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि संमेलन केंद्र उभारण्यासाठी पक्कं बांधकाम करण्याचं नियोजन करत असल्याची चर्चा आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे जवळपास 1825 झाडं तोडण्यात येणार असून याला पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र विरोध केला आहे. झाडं तोडू नये यासाठी मागील 8 दिवसांपासून वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलनं सुरू आहेत. आज पर्यावरण प्रेमी आणि अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी तपोवनाला भेट दिली, यावेळी त्यांनी झाडांची पाहणी करत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.

Nashik residents gather against tree felling
वृक्षोतोडीविरोधात जमलेले नाशिककर (ETV Bharat)



सयाजी शिंदे काय म्हणाले? : तपोवनातील लहान झाडं तोडता कामा नये. साधू आले, गेले तरी त्यानं काही फरक पडत नाही. याविषयी माझा अभ्यास नाही. पण झाडं गेली तर नाशिककरांचं नुकसान होईल. इथलं एकही झाड तुटता कामा नये. ही सगळी झाडं वाचली पाहिजेत. शासन आपलं आहे की, इंग्रजांचं राज्य आहे? आपल्याला झाडांच्या वयाची व्याख्याच माहिती नाही, तशी व्याख्या करणं महाराष्ट्र सरकारला जमलेलं नाही. आपला राष्ट्रीय वृक्ष वड आहे. पण हा वृक्ष सर्वात जास्त भारत सरकारनेच तोडलाय. ही मोठी झाडं जास्त ऑक्सिजन देणारी असतात. वडाच्या झाडावर पाचशे सहाशे प्रजाती जगतात. अशी झाडं तोडली तर त्याला माफी नाही.आमच्या आईबापांवर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. असा इशारा यावेळी सयाजी शिंदे यांनी दिला.

Nashik residents gather against tree felling
वृक्षोतोडीविरोधात जमलेले नाशिककर आणि सयाजी शिंदे (ETV Bharat)

'दुष्मनी झाली तरी हरकत नाही' : 220 कोटी रुपये किंमतीच्या या टेंडर प्रक्रियेवर बोट ठेवत सयाजी शिंदे यांनी उपस्थितांना विचारलं की, आता इथं हा कसला मेळावा भरलाय? इथं हिरवी फुलं मारायची चेष्टा चाललीय का? आधी झाडं आली, माणसे नंतर आली. ही झाडं जगली पाहिजेत. ही झाडं तोडू नका. झाडं आमची आई-बाप आहेत. आमच्या आई बापावर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. गिरीश महाजन माझी तुमची दुश्मनी नाही आणि झाली तरी काही हरकत नाही. कुंभमेळा 12 वर्षांनी येतो. जगात एकच सेलिब्रेस्टी झाड. मला कधीही बोलवा मी हजर होईन. झाडं वाचवण्यासाठी नाशिककरांनी एकजूट दाखवली असून त्याला माझा पाठिंबा आहे, असंंही सयाजी शिंदे यांनी म्हटलं.

Nashik residents gather against tree felling
वृक्षोतोडीविरोधात जमलेले नाशिककर (ETV Bharat)

एकही झाड तोडू देणार नाही : तपोवनातील झाडं तोडणं हे बेकायदेशीर आहे. हे रामाचं वन तपोवन आहे. 54 एकरवरील झाडं तोडून जमीनदोस्त करायचं आणि याचं वाळवंट करायचं कोणालाही परवडणार नाही, असं पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र बागुल यांनी सांगितलं. सोबतच, तपोवन नाशिककरांचं ऑक्सिजन आहे आणि तुम्ही ऑक्सिजन संपवून नाशिककरांचा गळा दाबत आहात. हे आम्हाला मान्य नाही. पण आता नाशिककर पेटून उठला आहे, आम्ही एकही झाड तोडू देणार नाही, असंही बागुल यांनी ठणकावून सांगितलं.

Nashik residents gather against tree felling
वृक्षोतोडीविरोधात जमलेले नाशिककर (ETV Bharat)



'सयाजी शिंदे यांनी संत महात्म्यांवर बोलू नये' : दुसरीकडे, अखिल भारतीय पंचरामानंदी निर्वाणी आखाड्याचे मंहत सुधीरदास महाराज यांनी सयाजी शिंदे यांच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. 'कुंभमेळा काय आहे हे सयाजी शिंदे यांना माहीत नाही. 400 वडाची झाडं तोडण्यात येणार नाहीत. त्यांची दिशाभूल करून त्यांना तिथं आणण्यात आलं आहे. संत, महात्मे, कुंभमेळा यांच्यावर व्यक्तिगत टीका सयाजी शिंदे यांनी करू नये. आंदोलन करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु कुंभमेळा आणि संत महात्मे यांच्यावर त्यांनी बोलू नये. कुंभपरंपरेची त्यांना माहिती नाही, असं सुधीरदास महाराज यांनी म्हटलं.

