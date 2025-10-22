ETV Bharat / state

1967 पासून कागदावर असलेला पूल प्रत्यक्षात उतरणार; मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळणार!

मढ-वर्सोवा सागरी पुलामुळं मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास सुखकर होईलच, शिवाय पर्यटनालाही नवे आयम मिळतील.

Environment Department gives permission for Madh-Versova cable bridge
1967 पासून कागदावर असलेला मढ-वर्सोवा सागरी पूल प्रत्यक्षात उतरणार! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 22, 2025 at 1:34 PM IST

मुंबई : मुंबई हे जगातील सर्वाधिक गर्दीच्या आणि गतिमान शहरांपैकी एक असलेलं शहर आहे. परंतु, वाहतूक कोंडीमुळं हे शहर नेहमीच चर्चेत असतं. विशेषतः पश्चिम उपनगरांमध्ये, मढ आणि वर्सोवा या दोन समुद्रकिनाऱ्यांमधील अंतर पार करण्यासाठी लांबचा वळसा किंवा फेरी सेवेची प्रतीक्षा करावी लागते. या समस्येवर तोडगा म्हणून 1967 च्या मुंबई विकास आराखड्यात सागरी सेतू उभारण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी हा प्रकल्प रखडला. आता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं मढ-वर्सोवा सागरी पूल मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पुलामुळं मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास सुखकर होईलच, शिवाय पर्यटनालाही नवे आयम मिळतील. या प्रकल्पाचे फायदे आणि पर्यटनावरील परिणाम, याचा सविस्तर आढावा घेऊया...

इतकी वर्षे का रखडला?

  • 1967 मध्ये प्रथम प्रस्तावित झालेला हा सागरी पूल पर्यावरणीय परवानग्यांमुळं रखडला होता. सध्या या दोन ठिकाणांमधील 22 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी किमान 90 मिनिटं लागतात. या पुलामुळं हे अंतर केवळ दीड किलोमीटर राहील आणि प्रवासाचा वेळ 15 मिनिटांवर येईल.
  • केंद्रीय मंत्री आणि स्थानिक खासदार पीयूष गोयल यांच्या मते, "हा प्रकल्प मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीतून मोठी सुटका देईल. पर्यावरणीय मंजुरी आणि किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (सीआरझेड) परवानगी मिळाल्यानं बीएमसी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू करेल. केबल-स्टे डिझाइनचा वापर करून कांदळवनांचे संरक्षण करत हा पूल 3 ते 4 वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे", असंही त्यांनी सांगितलं.
मुंबईकरांना नेमके काय फायदे होतील?

  1. वेळेची बचत : सध्या मढ ते वर्सोवा जाण्यासाठी यारी रोड किंवा इतर लांबच्या मार्गानं 90 मिनिटं लागतात. पुलामुळं हा वेळ १० ते १५ मिनिटांवर येईल. याचा फायदा मलाड, मालवणी आणि वर्सोवा परिसरातील 5 लाखांहून अधिक प्रवाशांना होईल.
  2. वाहतूक कोंडीतून मुक्ती : पश्चिम उपनगरातील लिंक रोडवर दररोज 50 हजारांहून अधिक वाहने धावतात. या पुलामुळं 30 टक्के वाहतूक नव्या मार्गावर वळेल, ज्यामुळं एकूण कोंडी कमी होईल. पावसाळ्यात फेरी सेवा बंद होण्याच्या समस्येवरही हा पूल स्थायी उपाय ठरेल.
  3. आर्थिक लाभ : प्रवासाचा वेळ आणि इंधन खर्च कमी झाल्यानं वाहतूक सुलभ होईल. स्थानिक मच्छीमारांना बाजारपेठेपर्यंत जलद पोहोचता येईल, ज्यामुळं त्यांचं उत्पन्न वाढेल. तसंच, नव्या व्यवसाय आणि रोजगार संधी निर्माण होतील.
  4. पश्चिम मुंबईत अखंड प्रवास : इंधन बचतीमुळं कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. 5 मीटर उंचीच्या आधुनिक रचनेमुळं मच्छीमारांच्या नौकांना अडथळा येणार नाही. हा पूल भविष्यात वर्सोवा-भाईंदर किनारी महामार्गाशी जोडला जाईल, ज्यामुळं पश्चिम मुंबईत अखंड प्रवास शक्य होईल.
पर्यटनाला चालना मिळणार!

  • मुंबईचे पश्चिम किनारे पर्यटकांचे आकर्षण असलं तरी प्रवेशाच्या अडचणींमुळे त्यांचा पूर्ण फायदा होत नाही. मढ-वर्सोवा पुलामुळं पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.
  • मढ बीच, वर्सोवा बीच आणि अक्सा बीचसह मढ किल्ल्यासारख्या ऐतिहासिक स्थळांपर्यंत थेट रस्ता उपलब्ध होईल. सध्या लांबचा वळसा किंवा फेरी घ्यावी लागते, पण आता पर्यटक काही मिनिटांत पोहोचतील.
  • सध्या मढ-वर्सोवा भागात दरवर्षी 2 लाख पर्यटक येतात. या पुलामुळं ही संख्या 50 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळं बीच अ‍ॅक्टिव्हिटी, वॉटर स्पोर्ट्स आणि कांदळवन भेटींना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळं हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या व्यवसायांना फायदा होईल.
  • पर्यटन वाढीमुळं स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. मच्छीमार गावं पर्यटन केंद्र बनतील, जिथं पर्यटक पारंपरिक जीवनशैली अनुभवू शकतील. मुंबईच्या मध्य भागातून उपनगरातील किनाऱ्यांपर्यंत जलद कनेक्शनमुळं आंतरराष्ट्रीय पर्यटकही आकर्षित होतील.
  • पुलाच्या डिझाइनमुळं कांदळवनांचे संरक्षण होईल. 10 हजार कांदळवन रोपांची पुनर्रोपणी आणि 5 हेक्टर ग्रीन बफर झोनमुळे निसर्गप्रेमींसाठी हे क्षेत्र अधिक आकर्षक बनेल.

