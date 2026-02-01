अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी नियोजन गरजेचे, उद्योजकांनी केली मागणी
रेल्वे आणि विमानसेवा यांची संख्या वाढवल्यास दळणवळणाची सोय होईल त्यातून देखील उद्योगवाढीला मदत मिळेल, असं मत सचिव मिहीर सोंदलगीकर यांनी व्यक्त केलंय.
Published : February 1, 2026 at 11:08 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - केंद्रीय अर्थसंकल्पात जिल्ह्यासाठी अनेक अपेक्षा दरवर्षी असतात. तशा यंदाही आहेत, त्यामध्ये नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी नियोजन करणे गरजेचे असल्याचं मत उद्योजकांच्या संघटना सीएमआय अध्यक्ष उत्सव माचर यांनी व्यक्त केलंय. तर नवीन वेगवेगळ्या पद्धतीचे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटची कामं झाल्यास नवीन उद्योगांना चालना मिळेल, शिवाय गुंतवणूकदेखील मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्याचबरोबर रेल्वे आणि विमानसेवा यांची संख्या वाढवल्यास दळणवळणाची सोय होईल त्यातून देखील उद्योगवाढीला मदत मिळेल, असं मत सचिव मिहीर सोंदलगीकर यांनी व्यक्त केलंय.
पायाभूत सुविधा वाढवण्यात आल्या : छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. नुकतंच एक लाख कोटींची नवीन गुंतवणूक जिल्ह्यामध्ये होत असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आलीय. त्या अनुषंगाने नवीन पायाभूत सुविधांची गरज निर्माण झालीय, अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद केल्यास नवीन उद्योग येण्यास मदत होणार आहे, असं मत सीएमआयचे अध्यक्ष उत्सव माचर यांनी व्यक्त केलंय. अंतर्गत रस्ते, रिंग रोड यांची कामे झाल्यास दळणवळण वाढेल, आगामी काळात नवीन उद्योग आल्यानंतर ते फायदेशीर ठरतील. नवीन रोजगारांची संधी प्राप्त होणार असल्याने जे युवक कामाच्या शोधात बाहेर जिल्ह्यांमध्ये किंवा राज्यांमध्ये गेले त्यांच्यासाठी रोजगार स्थानिक पातळीवर निर्माण झाल्यास त्यांचे कौशल्य इथे कामी येऊ शकेल, असा विश्वासदेखील उत्सव आचार यांनी व्यक्त केलाय.
ईव्ही क्षेत्रात नवीन संधी : छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळुज औद्योगिक वसाहतीत बजाज कंपनीने आपले पाय रोवल्यावर त्याच्या संबंधित इतर अनेक नवीन उद्योग स्थापन होण्यास मदत झाली. तो मैलाचा दगड त्या काळात ठरला आणि शहराची औद्योगिक वाढ ही खऱ्या अर्थाने सुरू झाली होती. तशीच एक नवीन वाढ आता ईव्ही क्षेत्रात होत आहे. जिल्ह्यामध्ये अनेक ईव्ही दाखल होत असल्याने एक नवीन हब तयार होणार आहे, त्यामुळे त्याच्याशी निगडित अनेक नवीन जोडधंदे उभारले जाणार असल्याने त्या अनुषंगानेदेखील अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यास मदत होणार आहे, असं मत अध्यक्ष उत्सव माचर यांनी व्यक्त केलंय.
रिसर्च आणि डेव्हलमेंट होणे गरजेचे : ऐतिहासिक ओळख असलेल्या जिल्ह्याला आता औद्योगिक ओळख प्राप्त होत आहे, त्या अनुषंगाने रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटची कामं मोठ्या प्रमाणात झाल्यास नवीन गुंतवणूक त्यानिमित्ताने होणार आहे, असा विश्वास सीएमआयचे सचिव मिहीर सोंदलगीकर यांनी व्यक्त केलाय. जिल्ह्यामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या उद्योगांना वाहतूक व्यवस्था चांगली करणे काळाची गरज झालीय. विशेषतः रेल्वेची आणि विमानांच्या संख्येत वाढ होणे अत्यंत गरजेचे झालंय. शेंद्रा आणि बिडकीन औद्योगिक वसाहतीत ड्रायपोर्टवर रेल्वे गेल्यास तयार झालेला माल बाहेर पाठवणे अधिक सुकर आणि स्वस्त होणार आहे. त्या माध्यमातूनदेखील उद्योगांना चालना मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा जर अधिक भक्कम झाल्या तर झपाट्याने वाढणाऱ्या औद्योगिक विकासाशी बरोबरी साधने अधिक शक्य होणार आहे, असंदेखील मत सीएमआयए संघटनेचे सचिव मिहीर सोंदलगीकर यांनी व्यक्त केलंय.
