ब्रेकअप केल्याचा राग आल्यानं प्रेयसीचं पेटविलं घर; संपूर्ण कुटुंबाला संपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय, आरोपीला अटक
तरुणीचे घर पेटवून देणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी 20 नोव्हेंबरला अटक केली आहे. संपूर्ण कुटुंबालाच संपविण्याचा प्रयत्न होता, असा पोलिसांना संशय आहे.
Published : November 22, 2026 at 6:02 PM IST
ठाणे - तब्बल 8 वर्षापासून सुरू असलेले कथित प्रेमसंबंध अचानक संपवण्याचा निर्णय घेतल्याचा राग मनात धरून एका संतप्त प्रियकरानं तरुणीचं घरच पेटवून दिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा भागात असलेल्या एका उच्च्भ्रू वस्तीत घडली आहे. या आगीमध्ये पीडित तरुणीसह तिचे आई-वडील थोडक्यात बचावले आहेत. सुदैवानं मोठी जीवितहानी टळली आहे. या प्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी आरोपी प्रियकराला अटक केली आहे. दीपेश रस्तोगी असे अटक केलेल्या आरोपी प्रियकराचं नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीतील मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका उच्चभ्रू परिसरात पीडित तरुणी कुटुबासह राहते. त्यातच या पीडित तरुणीचे आरोपी दीपेश रस्तोगी याच्यासोबत गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून कथित प्रेमसंबंध होते. मात्र, काही कारणांमुळे दोघांमध्ये मतभेद वाढून वाद होऊ लागले. त्यामुळे यापुढे प्रेमसंबंध कायम ठेवायचे नाहीत, असा स्पष्ट निर्णय पीडित तरुणीनं घेतला होता. तिने याबाबत आरोपी दीपेशलाही स्पष्टपणे सांगितलं होते. मात्र, तरुणीनं संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतल्यानं दीपेश संतापला होता.
याच रागातून त्यानं कथित प्रेयसीच्या घरालाच 19 नोव्हेंबर रोजी आग लावली. अचानक घराला आग लागल्यानं कुटुंबीयांची मोठी धावपळ उडाली. या घटनेत तरुणीसह तिचे आई-वडील आगीच्या तावडीत सापडण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, सुदैवानं तिघेही बचावल्याने मोठा अनर्थ टळला. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक आणि मानपाडा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. या घटनेचा मानपाडा पोलिसांनी तातडीनं तपास सुरू केला.
पोलीस तपासादरम्यान आरोपी दीपेश रस्तोगी याला 20 नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आली आहे. तो सध्या पोलीस कोठडीत आहे. या घटनेचा मानपाडा पोलीस अधिक तपास करीत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपन शिंदे यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या आगीच्या घटनेमागे आणखी काही कारण आहे का ? याचाही शोध पोलीस घेत आहेत. मात्र, सुदैवाने पीडित तरुणीसह आई-वडिलांचे प्राण या घटनेतून थोडक्यात बचावल्यानं संपूर्ण कुटुंबालाच संपवण्याचा प्रयत्न आरोपीनं केल्याचा संशय पोलिसांकडून व्यक्त केला गेला आहे.